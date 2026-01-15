Obra do data center do TikTok no Ceará é iniciada

Foram iniciadas no início deste mês de janeiro as obras do mega data center da ByteDance, dona do TikTok, no Complexo do Pecém, em Caucaia. A informação foi confirmada a esta Coluna pelo CEO da Omnia, Rodrigo Abreu. A Omnia será responsável pelo projeto, tendo o TikTok como cliente e a Casa dos Ventos como parceira na produção de energia.

As obras, que devem gerar em torno de 4 mil empregos, estão em fase inicial, de supressão vegetal e terraplanagem. Em 2027, projeta Abreu, deve ficar pronto o primeiro data hall, uma das grandes salas onde ficam os equipamentos tecnológicos de um data center.

Cronograma

"Nosso cronograma é bem intenso. Começamos com o processo de terraplanagem, depois fundação. Vai levar um tempo, pois é uma área muito grande. O cronograma prevê a entrega do primeiro data hall para a ByteDance em setembro de 2027", antecipa o empresário. A construtora responsável pela obra é a Afonso França, especializada na construção de data centers no Brasil.

O investimento previsto apenas para esta fase inicial, que contempla 200 MW de energia, gira em torno de R$ 15 bilhões. Considerando todas as fases de expansão, o montante passa de R$ 200 bilhões, podendo se tornar o maior investimento privado da história do Brasil, destaca o executivo.