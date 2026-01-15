Obra do data center do TikTok no Ceará é iniciada
Com todas as fases de expansão, empreendimento deve ser o maior investimento privado da história do Brasil
Foram iniciadas no início deste mês de janeiro as obras do mega data center da ByteDance, dona do TikTok, no Complexo do Pecém, em Caucaia. A informação foi confirmada a esta Coluna pelo CEO da Omnia, Rodrigo Abreu. A Omnia será responsável pelo projeto, tendo o TikTok como cliente e a Casa dos Ventos como parceira na produção de energia.
As obras, que devem gerar em torno de 4 mil empregos, estão em fase inicial, de supressão vegetal e terraplanagem. Em 2027, projeta Abreu, deve ficar pronto o primeiro data hall, uma das grandes salas onde ficam os equipamentos tecnológicos de um data center.
Cronograma
"Nosso cronograma é bem intenso. Começamos com o processo de terraplanagem, depois fundação. Vai levar um tempo, pois é uma área muito grande. O cronograma prevê a entrega do primeiro data hall para a ByteDance em setembro de 2027", antecipa o empresário. A construtora responsável pela obra é a Afonso França, especializada na construção de data centers no Brasil.
O investimento previsto apenas para esta fase inicial, que contempla 200 MW de energia, gira em torno de R$ 15 bilhões. Considerando todas as fases de expansão, o montante passa de R$ 200 bilhões, podendo se tornar o maior investimento privado da história do Brasil, destaca o executivo.