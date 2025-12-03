TikTok formaliza investimento de R$ 200 bilhões em Data Center no Complexo do Pecém
Empreendimento terá parecia com Casa dos Ventos e Omnia.
O TikTok Brasil formalizou nesta quarta-feira (3) o investimento de mais de R$ 200 bilhões para a construção de um data center no Complexo do Pecém, em parceria com a Omnia e a Casa dos Ventos.
É o primeiro data center do TikTok na América Latina. O investimento foi oficializado pela diretora de políticas públicas do TikTok Brasil, Mônica Guise, em evento com o presidente Lula no Centro de Eventos, em Fortaleza.
"É um investimento histórico para a empresa no Brasil. É um investimento de mais de R$ 200 bilhões, é um passo fundamental que reflete o compromisso da empresa com o Brasil, que é um dos mercados digitais mais dinâmicos do mundo", destacou Mônica.
A executiva afirmou que a planta utilizará energia renovável, com parques eólicos construídos especificamente para o empreendimento.
DATA CENTER DO TIKTOK NO PECÉM
O investimento bilionário para um data center de hiper escala do TikTok no Complexo do Pecém, em Caucaia, vinha sendo trabalhado de forma sigilosa. A companhia, controlada pela ByteDance, falou abertamente sobre envolvimento no empreendimento pela primeira vez nesta quarta-feira (3).
A Casa dos Ventos, parceria local que vinha tomando a frente do projeto, será responsável pela construção de parques eólicos, cuja energia produzida será usada para abastecer o centro de dados.
Veja também
O Data Center também terá participação da Omnia, empresa do fundo de investimento Pátria, que assume o papel de desenvolver, construir e operar o investimento.
O projeto já recebeu aprovação do CZPE (Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação), órgão deliberativo da estrutura do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
A Casa dos Ventos havia anunciado, em entrevista ao Diário do Nordeste, que as obras devem começar neste mês de dezembro. A expectativa é que sejam gerados mais de 25 mil empregos diretos e indiretos.