TikTok formaliza investimento de R$ 200 bilhões em Data Center no Complexo do Pecém

O TikTok Brasil formalizou nesta quarta-feira (3) o investimento de mais de R$ 200 bilhões para a construção de um data center no Complexo do Pecém, em parceria com a Omnia e a Casa dos Ventos.

É o primeiro data center do TikTok na América Latina. O investimento foi oficializado pela diretora de políticas públicas do TikTok Brasil, Mônica Guise, em evento com o presidente Lula no Centro de Eventos, em Fortaleza.

"É um investimento histórico para a empresa no Brasil. É um investimento de mais de R$ 200 bilhões, é um passo fundamental que reflete o compromisso da empresa com o Brasil, que é um dos mercados digitais mais dinâmicos do mundo", destacou Mônica.

A executiva afirmou que a planta utilizará energia renovável, com parques eólicos construídos especificamente para o empreendimento.

DATA CENTER DO TIKTOK NO PECÉM

O investimento bilionário para um data center de hiper escala do TikTok no Complexo do Pecém, em Caucaia, vinha sendo trabalhado de forma sigilosa. A companhia, controlada pela ByteDance, falou abertamente sobre envolvimento no empreendimento pela primeira vez nesta quarta-feira (3).

A Casa dos Ventos, parceria local que vinha tomando a frente do projeto, será responsável pela construção de parques eólicos, cuja energia produzida será usada para abastecer o centro de dados.

O Data Center também terá participação da Omnia, empresa do fundo de investimento Pátria, que assume o papel de desenvolver, construir e operar o investimento.

O projeto já recebeu aprovação do CZPE (Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação), órgão deliberativo da estrutura do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

A Casa dos Ventos havia anunciado, em entrevista ao Diário do Nordeste, que as obras devem começar neste mês de dezembro. A expectativa é que sejam gerados mais de 25 mil empregos diretos e indiretos.