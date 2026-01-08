Etufor começa a receber solicitações para a carteirinha de estudante de 2026
O documento atual é válido até 30 de abril.
A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) deu início nesta semana ao processo de solicitação das carteiras estudantis de 2026. O documento antigo ainda é válido até o dia 30 de abril, mas já é possível solicitar o novo documento de maneira online ou presencial.
De acordo com a Prefeitura, em 2025, foram emitidas 326,8 mil carteiras estudantis e registradas mais de 22 milhões de passagens pagas com o benefício.
Saiba como solicitar
- O interessado deve enviar ou entregar para a Etufor toda a documentação necessária (declaração de matrícula, CPF, RG e comprovante de residência);
- Realizar o cadastro ou a atualização da biometria facial;
- Solicitar a confirmação de matrícula junto à instituição de ensino.
O documento só começará a ser confeccionado após a conclusão de todos os passos, principalmente a atualização da biometria facial. Além disso, a foto impressa na carteira deve ser recente, para evitar bloqueios e fraudes no sistema de transporte coletivo da Capital.
Passe Livre Estudantil
O Passe Livre Estudantil, acessado por meio da carteirinha de estudante, oferece duas passagens gratuita nos dias letivos e tarifa reduzida, no valor de R$ 1,50.
O documento pode ser solicitado durante todo o ano de maneira online, pela plataforma Identidade Estudantil, ou presencialmente, com agendamento no site da Etufor para atendimento em um dos seguintes postos distribuídos pela cidade:
- Vapt Vupt: Centro, Antônio Bezerra, RioMar Fortaleza, Messejana, Shopping Parangaba;
- Central de atendimento no Shopping RioMar Kennedy;
- Central de atendimento na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor);
- Casa do Cidadão no Iguatemi.
Diferença entre novatos e veteranos
Os alunos novatos da rede pública e privada devem solicitar a carteira enviando a documentação online ou presencialmente. Já os veteranos de escolas públicas municipais e estaduais devem fazer a requisição às instituições de ensino, que são responsáveis pela solicitação da gratuidade.
Os alunos da rede particular precisam pagar uma taxa para a confecção do documento.