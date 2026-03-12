Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cearense será primeiro brasileiro a dar volta ao mundo sozinho em um monomotor

Jornada tem início no próximo domingo (15) e prevê cerca de 150 dias de voo com travessia em cinco continentes.

Escrito por
Renato Bezerra renato.bezerra@svm.com.br
(Atualizado às 17:18)
Ceará
Alexandre Frota e a aeronave Van's RV-10.
Legenda: Volta ao mundo será feita a bordo de uma aeronave Van's RV-10.
Foto: Divulgação.

Imagine percorrer quase 80 mil quilômetros sozinho a bordo de um pequeno avião. Este será o desafio do administrador de empresas Alexandre Frota, a partir do próximo domingo (15), quando o cearense de 52 anos decola, de Fortaleza, rumo ao objetivo de realizar a primeira volta ao mundo solo em um monomotor feita por um brasileiro

Batizado de Frotas pelo Mundo, o projeto prevê cerca de 150 dias de voo e passagens por 45 países a bordo de um Van's RV-10, aeronave de quatro lugares e asa baixa. 

A rota inclui América do Norte, Groenlândia, Islândia, Europa continental, Oriente Médio, Ásia, Oceania e retorno pelas Américas, cruzando ao todo cinco continentes. O pouso final na capital cearense está previsto para o mês de setembro. 

A ideia nasceu de um sonho pessoal, ainda em 2022, poucos anos após o administrador conquistar seu brevê, que é a licença oficial necessária para pilotar aeronaves.

"Todo piloto que não é comercial tem o desejo de voar para longe, conhecer novos locais, e eu sempre gostei de novos projetos, então decidir sonhar como puder. E nada melhor como dar uma volta ao mundo", disse Alexandre, em entrevista ao Diário do Nordeste

Segundo Alexandre, o plano operacional para viabilizar o desafio foi descrito em um e-mail enviado para ele mesmo. A partir desse documento, as fases do projeto começaram a ser colocadas em prática.

Uma das etapas mais importantes, segundo ele, consistiu em um voo teste realizado até os Estados Unidos, ocorrido em abril de 2024. "Foram 21 dias, 15 mil quilômetros e 60 horas de voo, passando por dez países. Queríamos ter essa vivência, entender toda a parte de burocracia, permissões, para entender se queríamos participar da segunda fase do projeto, explicou. 

Aeronave adaptada 

Alexandre diz ainda que a aeronave precisou ser adaptada para cumprir as cerca de 300 horas de voo previstas na jornada. Conforme conta, os tanques de combustíveis nas asas foram estendidos, e um extra foi instalado no lugar do banco traseiro, concedendo quase 15 horas de autonomia ao monomotor

Para cumprir todos os requisitos de segurança, segundo acrescenta, o Van´s ficou 40 dias em revisão, período em que foram trocados todos os componentes móveis e elétricos da aeronave. 

Belezas mundiais e tensão na Ásia

Entre as grandes expectativas do percurso, o piloto destaca o sobrevoo nos maiores pontos turísticos do planeta, entre eles a Estátua da Liberdade, em Nova York; as pirâmides do Egito, na cidade do Cairo; e o Taj Mahal, na Índia. "Tenho grandes expectativas sobre o Alasca, que é um estado com beleza natural muito intocada.", complementa. 

Alexandre classifica a Ásia como a parte mais arriscada do trajeto. "Desde o Egito até a Rússia, tudo mais complicado, burocrático, alguns locais não tem combustível. A parte mais tensa é a Ásia, incluindo o território do Oriente Médio, que está em guerra, e ainda vamos resolver o que fazer quando chegarmos lá, daqui a 60 dias", afirmou. 

Missão e Impacto positivo

Para Alexandre, o experimento requer disciplina e maturidade, reunindo vários objetivos dentro de uma missão principal. "Uma delas é impactar positivamente um maior número de jovens e adolescentes e mostrar que é possível realizar sonhos ou processos complexos, mas que isso não vem de graça, tem um custo, e demanda sacríficos", explica. 

Outro objetivo, conforme acrescenta, é trazer orgulho para a região Nordeste, especificamente o Ceará. "Acabar essa missão será uma grande conquista e o nosso povo merece ter esse reconhecimento. Foram 4 anos de planejamento, seis meses de execução, então além disso ainda vou sentir uma realização pessoal muito grande", afirma. 

 

 

 

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Montagem de fotos mostra uma selfie de Vitória à esquerda e ela entrando em um barco à direita.
Ceará

Psicóloga cearense desaparecida no Reino Unido teria pulado de embarcação a motor para o mar

Vitória Figueiredo Barreto, de 30 anos, teria utilizado dois barcos da região.

Luana Severo
12 de Março de 2026
Imagem do padre Cézar Teixeira, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Piedade, no bairro Joaquim Távora.
Ceará

'Não é praia de nudismo': padre denuncia atos obscenos de homens em frente à igreja de Fortaleza

Caso foi registrado próximo à Paróquia Nossa Senhora da Piedade, no bairro Joaquim Távora.

Redação
12 de Março de 2026
Alexandre Frota e a aeronave Van's RV-10.
Ceará

Cearense será primeiro brasileiro a dar volta ao mundo sozinho em um monomotor

Jornada tem início no próximo domingo (15) e prevê cerca de 150 dias de voo com travessia em cinco continentes.

Renato Bezerra
12 de Março de 2026
Imagem de câmera de segurança mostrando uma pessoa de pé em um ambiente interno. A pessoa veste um casaco com capuz escuro e calças largas claras, caminhando da esquerda para a direita. O fundo é composto por uma superfície clara e um suporte metálico inclinado está visível no chão.
Ceará

Colete salva-vidas de barco supostamente usado por psicóloga cearense está desaparecido

As buscas por Vitória Figueiredo Barreto, desaparecida no Reino Unido, continuarão na sexta (13).

Mylena Gadelha
12 de Março de 2026
Caixa do medicamento Fosfato de Oseltamivir 75 mg e múltiplos blisters com cápsulas brancas e amarelas, dispostos sobre uma superfície clara.
Ceará

Tamiflu: saiba para que serve, quem pode tomar e quais os riscos do remédio

Medicamento contra influenza traz melhora nas primeiras horas dos sintomas gripais, mas também pode causar efeitos colaterais graves.

Geovana Almeida*
12 de Março de 2026
Ceará

"Cachoeira invertida" faz água subir e fenômeno surpreende no CE; veja vídeo

Caso contraria a gravidade e impressiona os moradores de Ubajara

Gabriel Bezerra*
12 de Março de 2026
Ônibus estacionados em Fortaleza. Os novos veículos apresentam cor laranja, branca e azul.
Ceará

Veja quais linhas receberão os primeiros ônibus novos em Fortaleza

Veículos devem passar por bairros como Siqueira, São Gerardo, Montese, José de Alencar e Itaperi.

Clarice Nascimento e Ana Alice Freire*
12 de Março de 2026
Na imagem, no lado esquerdo, a mulher aparece sentada em uma cadeira de rodas dentro de um ambiente hospitalar. Ela veste um pijama listrado de rosa e branco e usa uma pulseira de identificação médica no pulso. Sua expressão é serena, mas transparece o cansaço do processo de recuperação. Ao fundo, vê-se um ventilador preto e equipamentos hospitalares. No lado direito, a mesma mulher aparece em um ambiente externo, ao ar livre, durante o pôr do sol. Ela está de pé, sorrindo suavemente para a câmera, carregando um bebê recém-nascido em um sling cinza (carregador de pano). O bebê usa um casaco de plush rosa. A iluminação é quente e dourada, transmitindo uma sensação de esperança e novo começo.
Ceará

Cearense descobre síndrome rara durante gravidez, fica em estado grave e renasce após parto da filha

Alana Barros mora em Portugal e desenvolveu Síndrome de Guillain-Barré.

Diego Barbosa
12 de Março de 2026
Cidades do Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité, Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns estão em lista da Funceme.
Ceará

51 municípios do Ceará têm aviso de chuvas intensas para quinta (12); veja lista

Precipitações apresentam risco potencial entre 20% e 40% para ocorrência do fenômeno.

Redação
11 de Março de 2026
Uma mão segura um smartphone que aponta a câmera para um código QR estampado na manga azul de uma camiseta branca com o logotipo
Ceará

Senai testará farda com QR Code em alunos do Ceará; entenda

Proposta, apresentada durante a Feira da Indústria, em Fortaleza, prevê que estudantes usem fardas com informações como turma, tipo sanguíneo e contatos de emergência.

Ana Alice Freire* e Thatiany Nascimento
11 de Março de 2026
Ceará

Perfumes de luxo com até 60% off chegam à Le'Loyn

Seleção especial reúne fragrâncias importadas para celebrar o consumidor.

Agência de Conteúdo DN
11 de Março de 2026
Grupo de famílias e crianças reunido em um parque em Fortaleza, sob árvores, com faixa sobre Prader-Willi ao fundo.
Ceará

Ceará tem cerca de 250 pessoas com síndrome que causa fome insaciável

Adolescente forçado a comer bolo em escola de Fortaleza é uma das pessoas com a Síndrome de Prader-Willi (SPW) no Estado.

Theyse Viana
11 de Março de 2026
Foto da obra da ponte em Nova Russas.
Ceará

Ponte de R$ 2,3 mi desaba em Nova Russas três meses antes de ser entregue

Contrato da ‘Ponte Y’ foi apresentado em dezembro de 2023.

Bergson Araujo Costa
10 de Março de 2026
Um púlpito vazio com microfone em destaque, em um ambiente de auditório ou igreja com bancos de madeira.
Ceará

Justiça determina que templos religiosos de Fortaleza respeitem limites de som

Medida cautelar foi concedida em dezembro, mas divulgada pelo Ministério Público nesta terça-feira (10).

Redação
10 de Março de 2026
Homem caminha sob chuva em rua urbana, segurando guarda-chuva roxo e sacolas amarelas. Ao fundo, comércios com fachadas azuis e calçada molhada. Registro do cotidiano na cidade.
Ceará

106 municípios do CE têm aviso de chuvas intensas e raios até quarta (11); veja onde

Probabilidade de precipitações varia de 20% a 40%.

Redação
10 de Março de 2026
Tartaruga-marinha resgatada em praia do Ceará é devolvida ao mar no Rio Grande do Norte
Ceará

Tartaruga-marinha resgatada em praia do Ceará é devolvida ao mar no Rio Grande do Norte

Animal apresentava ferimentos leves e recebeu atendimento médico antes da soltura.

Beatriz Rabelo e Luana Severo
10 de Março de 2026
Pessoas caminham sob chuva em calçada urbana. Em destaque, uma mulher de calça amarela segura um guarda-chuva azul. Ao fundo, pedestres, um guarda-chuva colorido e montes de areia de uma obra.
Ceará

Todo o Ceará está sob risco de chuvas intensas até esta quarta-feira (11)

Precipitações podem chegar até 50 mm por dia e ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

Redação
10 de Março de 2026
Na imagem, fachada de uma casa histórica de um pavimento no bairro da Parangaba, em Fortaleza. A construção possui paredes em tom rosa desbotado com detalhes arquitetônicos clássicos e um frontão triangular central ornamentado. Há quatro portas/janelas altas de madeira branca com vidros coloridos na parte superior, todas apresentando sinais de desgaste e pichações. À frente da casa, um carro azul escuro está estacionado na rua asfáltica. Ao fundo, árvores verdes sob um céu azul com nuvens brancas.
Ceará

Prédio na Parangaba alvo de demolição já foi chácara e data do fim do século XIX

Derrubada da edificação foi embargada após denúncia, na tarde da última sexta-feira, restando apenas a fachada da estrutura.

Beatriz Rabelo e Diego Barbosa
10 de Março de 2026
Paciente com a Mpox
Ceará

Ceará confirma primeiro caso de Mpox em 2026

No Brasil são 140 casos confirmados, sendo três na região Nordeste.

João Lima Neto
10 de Março de 2026
Uma parede rochosa acinzentada e com fissuras naturais exibe diversas pinturas rupestres que lembram carimbos de mãos humanas em pigmento avermelhado. Os registros estão distribuídos por várias partes da pedra, com maior concentração de silhuetas de mãos em uma área plana à esquerda. Pequenos ninhos de terra circulares aparecem incrustados na rocha, criando um contraste de textura com as marcas ancestrais.
Ceará

Sítio arqueológico com pinturas rupestres revela presença ancestral na Serra da Meruoca

Área conhecida como Córrego da Onça reúne grafismos pré-coloniais e reforça a ocupação histórica de povos originários no Interior do Ceará.

Ana Alice Freire*
10 de Março de 2026