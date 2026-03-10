Todo o Ceará está sob risco de chuvas intensas até esta quarta-feira (11)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estendeu o aviso de chuvas intensas para os 184 municípios do Ceará. O aviso, com grau de severidade de “perigo potencial”, é válido até as 23h59 desta quarta-feira (11).

A previsão indica chuvas de até 50 milímetros por dia, acompanhadas de ventos intensos variando entre 40 e 60 km/h. Embora o risco seja considerado baixo, ainda há possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Classificação dos avisos

Legenda: O aviso, representado pela cor amarela, significa a existência de uma situação meteorológica potencialmente perigosa. Foto: Reprodução/Inmet.

O Inmet classifica os comunicados meteorológicos em três categorias:

Aviso amarelo: perigo potencial, com chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h;

Aviso laranja: perigo, com chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h;

Aviso vermelho: grande perigo, quando estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional.

Previsão do tempo

Na previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a terça-feira (10) será de céu variando de nublado a parcialmente nublado.

Há possibilidade de chuva isolada pela tarde na Ibiapaba, norte do Sertão Central e Inhamuns, no Maciço de Baturité, no Litoral Norte e norte da Jaguaribana. Pela noite, as chuvas isoladas podem ocorrer também no Cariri.

As condições favoráveis de chuvas decorrem da formação de áreas de instabilidade sobre o Ceará, conforme explica a Funceme.

Na região da Ibiapaba, onde o relevo favorece a formação de nuvens mais desenvolvidas, as chuvas podem vir acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento.

Já a madrugada de quarta-feira (11) será de céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém, no Cariri, no Maciço de Baturité e no sul do Sertão Central e Inhamuns.

O Litoral de Fortaleza, do Pecém e o Maciço de Baturité podem amanhecer chovendo, com intensidade variando de fraca a moderada e de maneira isolada.

Pela tarde, o céu será de poucas nuvens a parcialmente nublado, e as chuvas tendem a ficar concentradas no noroeste (Ibiapaba), oeste e sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.

Essa previsão se repete pela noite em todas as macrorregiões, e as chuvas isoladas podem ocorrer na Ibiapaba, no sul do Sertão Central e Inhamuns, no Cariri e na Jaguaribana.

Recomendações de segurança

Em casos de chuvas intensas, a Defesa Civil do Estado do Ceará orienta a evitar áreas alagadas, redobrar a atenção ao dirigir, reduzindo a velocidade, e evitar abrigos sob árvores durante chuvas com raios e ventos fortes.

Já no caso de rajadas de vento, o Inmet informa para que não se abrigue debaixo de árvores (pelo risco leve de queda e descargas elétricas) e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, evite utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de qualquer ocorrência ou situação de risco iminente, o cidadão deve ligar imediatamente para o número 193, do Corpo de Bombeiros, ou para o 199, da Defesa Civil.