Todo o Ceará está sob risco de chuvas intensas até esta quarta-feira (11)

Precipitações podem chegar até 50 mm por dia e ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Pessoas caminham sob chuva em calçada urbana. Em destaque, uma mulher de calça amarela segura um guarda-chuva azul. Ao fundo, pedestres, um guarda-chuva colorido e montes de areia de uma obra.
Legenda: O aviso inicia às 9h19 desta terça-feira (10) e é válido até 23h59 do dia seguinte.
Foto: Fabiane de Paula.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estendeu o aviso de chuvas intensas para os 184 municípios do Ceará. O aviso, com grau de severidade de “perigo potencial”, é válido até as 23h59 desta quarta-feira (11).

A previsão indica chuvas de até 50 milímetros por dia, acompanhadas de ventos intensos variando entre 40 e 60 km/h. Embora o risco seja considerado baixo, ainda há possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Classificação dos avisos

Mapa meteorológico destaca em amarelo o estado do Ceará e partes do Piauí e Rio Grande do Norte. A cor indica aviso de perigo potencial. Nomes de cidades como Fortaleza e Sobral estão visíveis.
Legenda: O aviso, representado pela cor amarela, significa a existência de uma situação meteorológica potencialmente perigosa.
Foto: Reprodução/Inmet.

O Inmet classifica os comunicados meteorológicos em três categorias: 

  • Aviso amarelo: perigo potencial, com chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h;
  • Aviso laranja: perigo, com chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h; 
  • Aviso vermelho: grande perigo, quando estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. 

Previsão do tempo

Na previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a terça-feira (10) será de céu variando de nublado a parcialmente nublado. 

possibilidade de chuva isolada pela tarde na Ibiapaba, norte do Sertão Central e Inhamuns, no Maciço de Baturité, no Litoral Norte e norte da Jaguaribana. Pela noite, as chuvas isoladas podem ocorrer também no Cariri. 

As condições favoráveis de chuvas decorrem da formação de áreas de instabilidade sobre o Ceará, conforme explica a Funceme.

Na região da Ibiapaba, onde o relevo favorece a formação de nuvens mais desenvolvidas, as chuvas podem vir acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento.

Já a madrugada de quarta-feira (11) será de céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém, no Cariri, no Maciço de Baturité e no sul do Sertão Central e Inhamuns.

O Litoral de Fortaleza, do Pecém e o Maciço de Baturité podem amanhecer chovendo, com intensidade variando de fraca a moderada e de maneira isolada.

Pela tarde, o céu será de poucas nuvens a parcialmente nublado, e as chuvas tendem a ficar concentradas no noroeste (Ibiapaba), oeste e sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.

Essa previsão se repete pela noite em todas as macrorregiões, e as chuvas isoladas podem ocorrer na Ibiapaba, no sul do Sertão Central e Inhamuns, no Cariri e na Jaguaribana.

Recomendações de segurança

Em casos de chuvas intensas, a Defesa Civil do Estado do Ceará orienta a evitar áreas alagadas, redobrar a atenção ao dirigir, reduzindo a velocidade, e evitar abrigos sob árvores durante chuvas com raios e ventos fortes. 

Já no caso de rajadas de vento, o Inmet informa para que não se abrigue debaixo de árvores (pelo risco leve de queda e descargas elétricas) e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, evite utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. 

Em caso de qualquer ocorrência ou situação de risco iminente, o cidadão deve ligar imediatamente para o número 193, do Corpo de Bombeiros, ou para o 199, da Defesa Civil. 

