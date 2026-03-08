Ceará tem 'perigo potencial' de chuvas intensas em 181 cidades

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu neste domingo (8) um aviso de chuvas intensas que engloba 181 dos 184 municípios cearenses. Somente Fortaleza, Eusébio e Icapuí não receberam o alerta.

Conforme o Inmet, ele vale entre as 10 horas de hoje e as 10 horas da segunda (9). O grau de severidade indicado é de “perigo potencial”.

Entre os riscos elencados pelo instituto, estão de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos que podem alcançar 60 km/h.

Ainda pelo alerta, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Orientações para chuvas intensas