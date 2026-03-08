Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará tem 'perigo potencial' de chuvas intensas em 181 cidades

Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta neste domingo (8).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Um pedestre caminha sob chuva usando um guarda-chuva preto molhado e carregando uma mochila azul nas costas. Ao fundo, o cenário urbano aparece desfocado com tons de amarelo e cinza.
Legenda: 181 municípios cearenses receberam alerta de chuvas intensas.
Foto: Davi Rocha.

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu neste domingo (8) um aviso de chuvas intensas que engloba 181 dos 184 municípios cearenses. Somente Fortaleza, Eusébio e Icapuí não receberam o alerta.

Conforme o Inmet, ele vale entre as 10 horas de hoje e as 10 horas da segunda (9). O grau de severidade indicado é de “perigo potencial”.

Entre os riscos elencados pelo instituto, estão de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos que podem alcançar 60 km/h

Ainda pelo alerta, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Veja também

teaser image
Ceará

Obras de arte sofrem com vandalismo e deterioração em Fortaleza

teaser image
Ceará

Demolição de prédio histórico em zona de patrimônio da Parangaba é interrompida

Orientações para chuvas intensas

  • Não se abrigar debaixo de árvores e não estacionar próximo a torres de transmissão e placas de propaganda, por leve risco de queda e descargas elétricas em caso de rajadas de vento;
  • Evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
  • Ligar para Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193) para obter mais informações.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Imagem mostra Ana Cristina em destaque tocando um instrumento de sopro dourado usando uma camisa social de manga longa azul claro com outras pessoas tocando instrumentos ao fundo.
Ceará

Musicista formada por orquestra do Interior do CE é aprovada em concurso da Aeronáutica

Ana Cristina já havia tentado uma aprovação em outros oito concursos militares.

Sofia Leite*
Há 1 hora
Um pedestre caminha sob chuva usando um guarda-chuva preto molhado e carregando uma mochila azul nas costas. Ao fundo, o cenário urbano aparece desfocado com tons de amarelo e cinza.
Ceará

Ceará tem 'perigo potencial' de chuvas intensas em 181 cidades

Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta neste domingo (8).

Redação
Há 1 hora
Jovem estudante com cabelos cacheados sorrindo enquanto escreve em um caderno, vestindo uma camiseta TIME OLÍMPICO em sala de aula.
Ceará

Cearense é a única mulher na delegação do Brasil em olimpíada internacional de Física

Jovem de 16 anos detalha desafio em competir em torneio dominado por participantes masculinos.

Carol Melo
Há 2 horas
Foto da rapper Cabulosa em frente a um grafite onde se lê
Ceará

Rap feito por mulheres nasce na periferia de Fortaleza e ganha destaque, mas tem menos oportunidades

Ana Beatriz Caldas
08 de Março de 2026
Arcebispo está em cima do altar com a mão esquerda levantada e a direita segurando o microfone, atrás dele uma cruz com a imagem de Jesus.
Ceará

Arcebispo de Fortaleza chama feminicídio de chaga e convoca a 'pacto para estancar essa sangria'

Durante o discurso, Dom Gregório relembrou o encontro de Jesus com a mulher samaritana.

Redação
07 de Março de 2026
UFC Crateús
Ceará

MEC inaugura equipamentos na UFC de Crateús e anuncia obra de novo prédio no campus

Novo imóvel receberá três cursos de graduação.

Redação
07 de Março de 2026
Imagem do prédio tombado, que teve demolição interrompida após ação da Secultfor e Agefis.
Ceará

Demolição de prédio histórico em zona de patrimônio da Parangaba é interrompida

A ação foi impedida por agentes da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) e da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis).

Beatriz Rabelo
07 de Março de 2026
Na imagem, fotografia de plano médio de uma escultura de silhueta preta intitulada
Ceará

Obras de arte sofrem com vandalismo e deterioração em Fortaleza

Criações do cearense Sérvulo Esmeraldo são alguns dos principais alvos. Casos acendem debate sobre conservação.

Diego Barbosa
07 de Março de 2026
Ceará tem boa visualização dos astros durante maior parte do ano.
Ceará

Por que o Ceará se destaca entre os apaixonados por observar o céu? Entenda

Assim como os demais estados nordestinos, Ceará se destaca pela boa visualização dos astros.

Ana Beatriz Caldas
07 de Março de 2026
Representantes dos Três Poderes seguram placa no Palácio da Abolição.
Ceará

Três Poderes firmam pacto contra feminicídio no CE: 'Proteção das nossas mulheres'

O evento que oficializou o pacto ocorreu no Palácio da Abolição e foi conduzido pela vice-governadora Jade Romero.

Clarice Nascimento e Luana Severo
06 de Março de 2026
fachada de escola onde ocorreu caso de bullying.
Ceará

Alunos que praticaram bullying e obrigaram colega a comer bolo em Fortaleza são transferidos

Famílias pediram transferências e foram atendidas pela Secretaria da Educação do Estado (Seduc).

Thatiany Nascimento
06 de Março de 2026
Terreno com 420 famílias é desocupado perto do Aeroporto de Fortaleza
Ceará

Terreno com 420 famílias é desocupado perto do Aeroporto de Fortaleza

Moradores devem ser realocados em conjunto habitacional.

Nicolas Paulino
06 de Março de 2026
Captura de tela de uma notificação de
Ceará

Alerta de evacuação da Defesa Civil em Fortaleza faz parte de simulação

Arena Castelão recebe evento de Simulação para Resposta em Incidentes com Múltiplas Vítimas promovido pelo Ministério da Saúde.

Redação
06 de Março de 2026
Esta fotografia captura uma avenida movimentada em um dia nublado, com foco em uma ciclofaixa central de sentido duplo. A via para ciclistas é delimitada por linhas vermelhas no asfalto e separada dos carros por pequenos balizadores amarelos e brancos; nela, dois ciclistas pedalam em direções opostas. À esquerda, o tráfego flui com carros brancos e vermelhos e um ônibus urbano branco ao fundo. À direita, há uma fila de veículos estacionados ou em trânsito lento. No centro, um canteiro divisor estreito e elevado possui árvores jovens e postes de sinalização. Em primeiro plano, as listras brancas de uma faixa de pedestres cruzam a base da imagem, enquanto ao fundo observam-se prédios residenciais, semáforos e uma rede de fios elétricos que atravessa o céu cinzento.
Ceará

Balizadores de ciclofaixa da avenida Domingos Olímpio são retirados temporariamente

AMC afirma que equipamentos serão reinstalados ainda neste mês.

Ana Alice Freire*
06 de Março de 2026
Ceará

Ponto da moda lança "Tá barato, Tá no Ponto" com peças a partir de R$19,99

Campanha reúne ofertas e vantagens especiais para clientes do Ponto Card.

Agência de Conteúdo DN
06 de Março de 2026
Ceará

YESlaser realiza ação de autoestima feminina em Fortaleza

Ação surpreende mulheres no Centro em alusão ao Dia Internacional da Mulher

Agência de Conteúdo DN
06 de Março de 2026
Professor escrevendo no quadro branco para alunos sentados em uma sala de aula.
Ceará

Professores da rede estadual do Ceará têm 4º maior salário inicial do NE; veja valores

A remuneração inclui gratificações recebidas por toda a categoria.

Theyse Viana
06 de Março de 2026
Na imagem, fotografia ao ar livre, em luz natural, mostrando três homens em um ambiente rural com vegetação tropical (bananeiras e palmeiras) ao fundo. Ao centro: Um homem negro jovem, sorridente, veste um jaleco branco de médico sobre uma camisa preta. Ele usa óculos de armação escura e carrega um estetoscópio no pescoço. Sob o braço esquerdo, segura um livro grande de capa preta intitulado
Ceará

Aluno do CE se torna 1º médico da família e homenageia parentes com ensaio fotográfico na zona rural

Natallos Casseano é natural de Milagres, município do Cariri.

Diego Barbosa
06 de Março de 2026
Comunidades aderem nova trend e mostram o Ceará do alto
Ceará

Comunidades aderem nova trend e mostram o Ceará do alto

A tendência começou na Rocinha, no Rio de Janeiro, onde moradores sobem até uma laje, atravessam um portão conhecido pelos locais como “Porta do Céu”

Nathália Paula Braga*
05 de Março de 2026
Criança em sessão de fisioterapia em sala com tatame azul e espelho. Uma profissional auxilia na postura enquanto outra interage com um brinquedo educativo. Ambas usam jaleco claro.
Ceará

Centro de tratamento e pesquisa para crianças com doenças raras é inaugurado na Unifor

Fluxo inicial de pacientes se dará por meio da regulação e parcerias estratégicas.

Ana Beatriz Caldas e Clarice Nascimento
05 de Março de 2026