Ceará tem 'perigo potencial' de chuvas intensas em 181 cidades
Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta neste domingo (8).
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu neste domingo (8) um aviso de chuvas intensas que engloba 181 dos 184 municípios cearenses. Somente Fortaleza, Eusébio e Icapuí não receberam o alerta.
Conforme o Inmet, ele vale entre as 10 horas de hoje e as 10 horas da segunda (9). O grau de severidade indicado é de “perigo potencial”.
Entre os riscos elencados pelo instituto, estão de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos que podem alcançar 60 km/h.
Ainda pelo alerta, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Orientações para chuvas intensas
- Não se abrigar debaixo de árvores e não estacionar próximo a torres de transmissão e placas de propaganda, por leve risco de queda e descargas elétricas em caso de rajadas de vento;
- Evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Ligar para Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193) para obter mais informações.