MEC inaugura equipamentos na UFC de Crateús e anuncia obra de novo prédio no campus

Novo imóvel receberá três cursos de graduação.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:49)
Ceará
Campus da UFC Crateús
Legenda: Campus receberá novo prédio para os cursos de odontologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia.
Foto: Divulgação/UFC.

Foram inaugurados, neste sábado (7), o Bloco de Laboratórios Multiusuários, o refeitório e a biblioteca do campus da Universidade Federal do Ceará (UFC) de Crateús.

Ao todo, as áreas inauguradas contaram com um investimento de R$ 10,6 milhões. As informações foram divulgadas por meio de vídeo institucional durante o evento. 

O novo Bloco de Laboratórios Multiusuários recebeu 11 laboratórios e 11 salas técnicas. Já a biblioteca ganhou uma sala de videoconferência e um núcleo de comunicação. Além disso, o restaurante universitário do campus foi ampliado e climatizado.  

Estiveram presentes no evento o Ministro da Educação, Camilo Santana (PT), a vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB), a prefeita de Crateús, Janaína Farias (PT), o reitor da UFC, Custódio Almeida, e outras autoridades. 

Obras de novo prédio da UFC Crateús são autorizadas; investimento é de R$ 15 milhões

Durante o momento, também foi anunciada a autorização das obras do novo bloco acadêmico da instituição, que receberá os cursos de odontologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. 

Com um investimento de R$ 15 milhões, o novo prédio conta com área de 10.092,70 metros quadrados. No projeto, estão previstas salas de aula, salas administrativas, laboratórios e clínicas odontológicas. 

Durante a cerimônia, o ministro Camilo Santana anunciou a criação de 53 cargos de professores para os novos cursos e o repasse de R$ 5 milhões para a compra de equipamentos. 

A obra integra a carteira do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), destinado à consolidação da UFC com investimento total de R$ 28,2 milhões. 

Foram divulgados, ainda, R$ 192,1 milhões de investimento para melhoria em campi da UFC existentes, como de Sobral, Russas, Itapajé, Porangabussu, Iracema e Quixadá. 

Obras em creches e escolas

No vídeo, também foram divulgadas as obras da creche pré-escola tipo 1 em Ibiapaba, Crateús, com R$ 3,4 milhões de investimento.

Outra creche tipo 2 está em licitação em Campos Belos, com investimento de R$ 3,3 milhões. Cada instituição tem capacidade para 276 alunos em dois turnos. 

Foi destacado, ainda, a inauguração de uma escola de Ensino Fundamental em Queimadas, com R$ 1 milhão de investimento e capacidade para 360 alunos em dois turnos. 

Outra escola, dessa vez de Ensino Médio profissionalizante, teve as obras concluídas no Centro de Crateús, com R$ 7,5 milhões de investimento e capacidade de 540 alunos nos dois turnos.

 

