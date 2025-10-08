Menino de 12 anos foi encontrado morto no último dia 6 de maio
Possível beatificação tem muito para ser considerada obra senão ironia do destino
Em 7 de junho, sessão aberta ao público apresentará documentos reunidos
Represamento do rio Jaguaribe fez surgir um lago no sertão cearense
Prefeitura anuncia obra em prédio histórico
Cearense de Sobral já foi reconhecido como venerável pelo Papa Francisco
São 25 insetos encontrados na Chapada do Araripe e que tinham sido levados ilegalmente
No último dia do mês do aniversário de Padre Cícero, o Diário do Nordeste lembra a filmografia cicereana
Em 40 anos, a artista, que interpretou Macabéia, tornou-se a principal referência de atuação cinematográfica para todos que trabalham com audiovisual no Nordeste
Parolin é o atual Secretário de Estado do Vaticano
Em 2025, o Largo da Rffsa vai concentrar as apresentações e ganhará o nome de Estação da Folia durante o período
Em alguns locais, moradores usam comportas feitas de ferro para fechar os portões de suas casas
Desequilíbrio ambiental pode tornar mata seca e ameaçar abastecimento de água
Apesar da fama de ignorante, deu apoio para que os filhos fizessem faculdade e foi um vizinho gentil
A criança foi abandonada na zona rural de Juazeiro do Norte
Além de reconhecer o cenário na obra, quem for ao cinema nesta quinta (19) também verá artistas da terra em participações
Refletindo sobre alguém em solo alencarino, é a pessoa que conhece a Eiffel, mas nunca circulou o cajado da estátua do Padim, foi ao Vaticano, mas não assistiu ao toré do povo Pankararu
Para chegar perto do homem público Padre Cícero, Trump ainda precisa comer muito fast food, se sobreviver à dieta rica em sódio e gordura
Apresentação com clássicos do cancioneiro de Gil foi celebrado por Bem Gil, filho do artista, e a banda Fogo Eterno
Aspecto do monumento destoa de aparência oficial e chama atenção para suposta falta de técnica