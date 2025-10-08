Diário do Nordeste
Paulo Henrique Rodrigues (o PH) Jornalista e mestre em Biblioteconomia. Escrevo sobre o Cariri.
Uma mulher, com uma camiseta branca estampada com a palavra

Opinião

O que aconteceu com o Vaqueirinho de Mauriti?

Menino de 12 anos foi encontrado morto no último dia 6 de maio

Foto frontal Paulo Henrique Rodrigues (o PH)
Paulo Henrique Rodrigues (o PH) 08 de Outubro de 2025

Opinião

O Papa Leão XIV e o Padre Cícero

Possível beatificação tem muito para ser considerada obra senão ironia do destino

Foto frontal Paulo Henrique Rodrigues (o PH)
Paulo Henrique Rodrigues (o PH) 20 de Julho de 2025
Imagem esculpida de Padre Cícero Romão Batista

Opinião

Beatificação do Padre Cícero: 1ª fase foi concluída

Em 7 de junho, sessão aberta ao público apresentará documentos reunidos

Foto frontal Paulo Henrique Rodrigues (o PH)
Paulo Henrique Rodrigues (o PH) 19 de Maio de 2025
Válvula do açude Orós, que libera água e gera um efeito conhecido como

Opinião

Com expectativa de sangrar, açude Orós forma ‘véu de noiva’; veja imagens

Represamento do rio Jaguaribe fez surgir um lago no sertão cearense

Foto frontal Paulo Henrique Rodrigues (o PH)
Paulo Henrique Rodrigues (o PH) 10 de Abril de 2025

Opinião

Museu do Crato será restaurado

Prefeitura anuncia obra em prédio histórico

Foto frontal Paulo Henrique Rodrigues (o PH)
Paulo Henrique Rodrigues (o PH) 09 de Abril de 2025

Opinião

Ibiapina: o futuro beato que virou padre aos 46 anos

Cearense de Sobral já foi reconhecido como venerável pelo Papa Francisco

Foto frontal Paulo Henrique Rodrigues (o PH)
Paulo Henrique Rodrigues (o PH) 09 de Abril de 2025
Montagem com três fotos que mostram fósseis dispostos sobre uma mesa

Opinião

Fósseis do Cariri que estavam à venda no Reino Unido são repatriados

São 25 insetos encontrados na Chapada do Araripe e que tinham sido levados ilegalmente

Foto frontal Paulo Henrique Rodrigues (o PH)
Paulo Henrique Rodrigues (o PH) 02 de Abril de 2025
Romeiros rezando aos pés da imagem de Padre Cícero em Juazeiro do Norte

Opinião

100 anos de Padim no cinema

No último dia do mês do aniversário de Padre Cícero, o Diário do Nordeste lembra a filmografia cicereana

Foto frontal Paulo Henrique Rodrigues (o PH)
Paulo Henrique Rodrigues (o PH) 31 de Março de 2025
Marcélia Cartaxo com buquê de flores no palco

Opinião

Atriz de 'A Hora da Estrela', Marcélia Cartaxo é homenageada no Cariri cearense

Em 40 anos, a artista, que interpretou Macabéia, tornou-se a principal referência de atuação cinematográfica para todos que trabalham com audiovisual no Nordeste

Foto frontal Paulo Henrique Rodrigues (o PH)
Paulo Henrique Rodrigues (o PH) 29 de Março de 2025
Parolin

Opinião

Próximo Papa pode ser cardeal que assinou carta de reconciliação do Padre Cícero

Parolin é o atual Secretário de Estado do Vaticano

Foto frontal Paulo Henrique Rodrigues (o PH)
Paulo Henrique Rodrigues (o PH) 22 de Fevereiro de 2025
Largo da RFFSA, no Crato

Opinião

Carnaval do Crato vai mudar de endereço

Em 2025, o Largo da Rffsa vai concentrar as apresentações e ganhará o nome de Estação da Folia durante o período

Foto frontal Paulo Henrique Rodrigues (o PH)
Paulo Henrique Rodrigues (o PH) 05 de Fevereiro de 2025
Pedreiro construindo barreira contra a chuva na porta de casa no Ceará

Opinião

Juazeiro do Norte tem 7 áreas com risco de alagamento e desmoronamento

Em alguns locais, moradores usam comportas feitas de ferro para fechar os portões de suas casas

Foto frontal Paulo Henrique Rodrigues (o PH)
Paulo Henrique Rodrigues (o PH) 17 de Janeiro de 2025
Chapada do Araripe

Opinião

A Chapada do Araripe está perto do ponto de não retorno?

Desequilíbrio ambiental pode tornar mata seca e ameaçar abastecimento de água

Foto frontal Paulo Henrique Rodrigues (o PH)
Paulo Henrique Rodrigues (o PH) 29 de Novembro de 2024
morte de seu lunga completa 10 anos em 2024

Opinião

Há exatos 10 anos morria Seu Lunga

Apesar da fama de ignorante, deu apoio para que os filhos fizessem faculdade e foi um vizinho gentil

Foto frontal Paulo Henrique Rodrigues (o PH)
Paulo Henrique Rodrigues (o PH) 22 de Novembro de 2024
menina

Opinião

Menina de 6 anos é vítima de abuso sexual após ser sequestrada no Crato

A criança foi abandonada na zona rural de Juazeiro do Norte

Foto frontal Paulo Henrique Rodrigues (o PH)
Paulo Henrique Rodrigues (o PH) 21 de Novembro de 2024
Cena em que a protagonista está vestida de noiva e emocionada, no altar, ao lado do noivo

Opinião

Paloma: uma travesti romeira em exibição única no Cariri

Além de reconhecer o cenário na obra, quem for ao cinema nesta quinta (19) também verá artistas da terra em participações

Foto frontal Paulo Henrique Rodrigues (o PH)
Paulo Henrique Rodrigues (o PH) 19 de Setembro de 2024

Opinião

Temos uma missão anti-lusíada: navegar não é preciso, o que se precisa é peregrinar o Sertão do CE

Refletindo sobre alguém em solo alencarino, é a pessoa que conhece a Eiffel, mas nunca circulou o cajado da estátua do Padim, foi ao Vaticano, mas não assistiu ao toré do povo Pankararu

Foto frontal Paulo Henrique Rodrigues (o PH)
Paulo Henrique Rodrigues (o PH) 10 de Setembro de 2024

Opinião

90 anos da morte do político que realmente mudou a vida de um povo

Para chegar perto do homem público Padre Cícero, Trump ainda precisa comer muito fast food, se sobreviver à dieta rica em sódio e gordura

Foto frontal Paulo Henrique Rodrigues (o PH)
Paulo Henrique Rodrigues (o PH) 20 de Julho de 2024
Bem Gil, Moreno Veloso, Mãeana, Guigga e Luíza Britto fizeram show com as composições do novo 'doutor honoris causa' da URCA

Opinião

Show de homenagem a Gilberto Gil marca a história do Centro Cultural do Cariri

Apresentação com clássicos do cancioneiro de Gil foi celebrado por Bem Gil, filho do artista, e a banda Fogo Eterno

Foto frontal Paulo Henrique Rodrigues (o PH)
Paulo Henrique Rodrigues (o PH) 11 de Julho de 2024

Opinião

Nova estátua da beata Benigna causa polêmica no Cariri; entenda

Aspecto do monumento destoa de aparência oficial e chama atenção para suposta falta de técnica

Foto frontal Paulo Henrique Rodrigues (o PH)
Paulo Henrique Rodrigues (o PH) 11 de Julho de 2024
