Carnaval do Crato vai mudar de endereço

Uma das folias mais animadas do Cariri tem sido realizada no Crato. E a Praça Siqueira Campos virou o ponto de encontro mais concorrido nos últimos anos, quando pudemos sair de casa sedentos por ver gente após a pandemia.

A novidade de 2025 é que essa folia vai mudar de endereço. O Largo da Rffsa vai concentrar as apresentações e por isso ganhará o nome de Estação da Folia durante o período de Carnaval.

O anúncio foi feito nessa quarta-feira (5) pelo prefeito André Barreto Esmeraldo em entrevista coletiva com a imprensa. Entre as justificativas, ele disse que é o começo de uma mudança na ocupação do largo da Rffsa, que vinha sendo alvo de reivindicação por segurança, e também depois de reclamações da Câmara de Dirigentes Lojistas, que via no Carnaval da Siqueira Campos a causa de problemas no trânsito e, consequentemente, prejuízo às vendas.

Blocos de pré-carnaval

Antes dessa mudança, a praça Siqueira Campos terá aquele momento que já se tornou tradicional. No sábado em que é realizado o Carnaval da Saudade, do Crato Tênis Clube, haverá um encontro de blocos de pré-carnaval, começando às 16h.

