Juazeiro do Norte tem 7 áreas com risco de alagamento e desmoronamento

São monitorados pela Defesa Civil Municipal de Juazeiro do Norte os bairros Lagoa Seca, a encosta do Horto, a Betolândia, o Campo Alegre, Timbaúbas e o São José. Neste último bairro, moradores usam comportas feitas de ferro para fechar os portões de suas casas. É uma situação antiga. Conheço gente que morreu esperando a obra de macrodrenagem, que nunca foi feita.

Enquanto isso, a Prefeitura tem guardado um empréstimo realizado junto a uma instituição de fomento latino-americana chamada CAF. Um dinheiro que parece escondido numa botija. Essa inclusive tem sido uma bandeira meio que insistente por parte do prefeito, que é a de só falar em economia, quando são necessários investimentos e que devem ser feitos com dinheiro público.

Não há como escapar. E a mão do Estado precisa agir, já que a iniciativa privada não vai entrar nessa por puro voluntarismo que não demonstra para muita coisa no Brasil. No caso da macrodrenagem, já estamos em 2025. O inverno começa com força. Choveu 90 mm em Juazeiro do Norte nas últimas semanas. Durante os meses passados, de verão forte, nada de obra.

E sequer um centavo foi investido tempestivamente, quando era possível fazer algo. Agora, só desculpas e pedidos de paciência.

Veja também Paulo Henrique Rodrigues (o PH) A Chapada do Araripe está perto do ponto de não retorno? Paulo Henrique Rodrigues (o PH) Temos uma missão anti-lusíada: navegar não é preciso, o que se precisa é peregrinar o Sertão do CE

Como os moradores vão ter paciência se as suas casas estão sendo invadidas pela água enquanto o prefeito Glêdson Bezerra tem como sua bandeira a economia a todo custo, o desinvestimento? O bairro Lagoa Seca é uma comunidade com ruas submersas. Não se pode encaminhar uma máquina para a José Arnaldo J. Pedrosa e ajudar a escoar aquela água?

É uma administração que passou 4 anos sem entrega de obra de impacto, a não ser as tais rotatórias, que, realmente, trouxeram mais fluxo para o trânsito da cidade, principalmente na Avenida Castelo Branco, que cruza os bairros Triângulo, Santa Tereza, Tiradentes, Pirajá, Limoeiro e Novo Juazeiro.

Legenda: Rua José Arnaldo J Pedrosa Foto: Acervo Pessoal

Mas a obra de macrodrenagem é a mais importante e que merece, sim, explicação à população. Na reportagem mais recente realizada pela TV Verdes Mares Cariri, o secretário de Infraestrutura do município, José Maria Pontes, foi chamado ao microfone, para que explicasse os pormenores da obra. Não o fez.

O investimento precisa ser feito com a lupa do cidadão. E o eleitor só vai entender a obra se tiver a oportunidade de ouvir as autoridades. E isso precisa ser feito por meio dos canais de comunicação com credibilidade e senso crítico. Para que cada centavo seja realmente investido na obra que resolverá o escoamento de córregos e lagoas aterrados, onde as pessoas já tiveram as suas moradias construídas por autorização, tácita ou não, da própria Prefeitura.

Aguardemos os próximos dias, as próximas chuvas, nesta cidade que derrete.

Segue nota na íntegra da Prefeitura:

Nota sobre o Empréstimo da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte junto à Comunidade Andina de Fomento (CAF)

O empréstimo contraído pela Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte junto à Comunidade Andina de Fomento (CAF) tem como objetivo principal a realização de obras em quatro grupos prioritários:

Macrodrenagem

Mobilidade Urbana

Resíduos Sólidos

Infraestrutura Urbana (prédios públicos)

Essas metas são amparadas por uma estrutura robusta, que atende rigorosamente às exigências técnicas e de compliance institucional estabelecidas pelo banco concedente.

Serviços essenciais para o início das atividades:

Estudos e Projetos

Apoio à Unidade de Gestão do Programa (UGP)

Supervisão do Programa

Auditoria

O programa é fundamentado em um empréstimo cujo processo tramitou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), pelo Senado Federal e pela Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Os recursos são liberados em parcelas, financiando desde os Estudos e Projetos até a execução das obras, incluindo as unidades de apoio, como Auditoria, e as parcelas destinadas ao custeio do montante do empréstimo, conforme cronograma ajustado no contrato.

Etapas já concluídas pela Prefeitura de Juazeiro do Norte:

Assinatura do contrato junto à CAF.

Execução e aprovação de anteprojetos junto à CAF (Mobilidade e Macrodrenagem).

Desenvolvimento de projetos de Infraestrutura Urbana (em fase de aprovação).

Licitação e contratação de empresa para Apoio à Unidade de Gestão do Programa (UGP).

Licitação e contratação de empresa para Supervisão do Programa.

Licitação e contratação de empresa para Auditoria Independente do Programa.

Licitação e contratação de consórcio para a execução de obras de Mobilidade Urbana.

Licitação e contratação de consórcio para a execução de obras de Macrodrenagem.

Atualmente, as ordens de serviço para todas as contratações acima foram emitidas. Os serviços de Estudos e Projetos, Apoio à UGP e Supervisão já estão plenamente operacionalizados e serão requisitados durante toda a execução do programa.

Os serviços de obras civis para Mobilidade Urbana e Macrodrenagem estão na fase de desenvolvimento do projeto executivo. Esse processo está sendo conduzido conforme os requisitos do edital, do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e dos Termos de Referência (TR) específicos das licitações. Após a conclusão dos projetos executivos e o fim ou redução do período de chuvas (quadra invernosa), os serviços de campo serão iniciados.

Situação da liberação de recursos

Até o momento, o município recebeu o montante de US$ 2.301.650,46, que foi alocado da seguinte forma:

Pagamento de taxas do financiamento;

Pagamento dos projetos contratados (aproximadamente US$ 300.000,00);

Aproximadamente US$ 2.000.000,00 estão reservados para o início das obras de Mobilidade Urbana.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.