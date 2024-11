Menina de 6 anos é sequestrada no Crato e deixada na zona rural de Juazeiro do Norte

Uma família do bairro Muriti, no Crato, viveu duas horas de aflição nesta quinta-feira (21). A filha de 6 anos foi colocada dentro de um carro e deixada cerca de 10km depois, já no sítio Popôs, na zona rural de Juazeiro do Norte.

“Ela tinha acabado de chegar da escola. A mãe dela pediu pra ir deixar o celular na casa da avó, que fica na vinhança. Um primo viu na hora que ela foi puxada para dentro do carro”, disse o pai na delegacia. Ele é pedreiro.

Após o relato do primo, a família procurou imagens de câmeras de segurança. A Polícia foi acionada e a menina localizada no sítio.

“Quando cheguei lá, a população tinha acolhido, tinha dado água a ela”, disse o pai. “Ela só chorava.”

Veja também Paulo Henrique Rodrigues (o PH) No Cariri, jovens aprendem crochê, esquecem o celular e dão um nó na ansiedade Paulo Henrique Rodrigues (o PH) Temos uma missão anti-lusíada: navegar não é preciso, o que se precisa é peregrinar o Sertão do CE

O sequestro da criança foi registrado por câmeras de segurança. Numa imagem, é possível ver quando ela se aproxima do carro e uma mão aparece, puxando a menina para dentro do veículo.

A outra imagem que está sendo analisada pela Polícia mostra a criança andando sozinha numa rua de pedras da zona rural”.

A família foi ouvida na Delegacia. A Secretaria da Segurança Pública foi procurada, mas não houve retorno até a publicação desta coluna. O DN apurou que a Polícia faz diligências em busca do carro de cor prata, que aparece nas imagens, para identificar quem é o sequestrador.

Veículo localizado

No fim da tarde desta quinta-feira, o carro utilizado no sequestro da criança foi localizado no Cariri. O veículo foi interceptado por policiais militares na Avenida Padre Cícero à altura do bairro São José, em Juazeiro do Norte sentido Crato.

O condutor foi detido e encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), de Juazeiro do Norte. Ele nega que tenha cometido o crime.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😊 Útil 😀 Muito útil