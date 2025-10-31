Diário do Nordeste
Notícias

Imagens de sudaneses deslocados que fugiram de El-Fasher. Os temores aumentaram no Sudão em 28 de outubro, três dias depois que paramilitares tomaram a cidade estratégica de El-Fasher, em meio a relatos de atrocidades em massa e do assassinato de cinco voluntários do Crescente Vermelho em Kordofan.

Mundo

Sudão registra mais de 460 mortos após massacre em hospital

ONU condenou o ataque e o sequestro de seis profissionais de saúde.

Redação e AFP 30 de Outubro de 2025
foto de ministros durante sessão no STF. Imagem usada para matéria sobre o direito ao silêncio na abordagem policial.

PontoPoder

Ministros do STF votam para que polícia informe direito ao silêncio na abordagem

Edson Fachin defende garantia fundamental contra a autoincriminação não apenas durante o interrogatório formal.

Redação 30 de Outubro de 2025
A foto mostra policiais civis prendendo suspeitos de integrar uma facção criminosa no Ceará. Os policiais usam coletes e armas de fogo.

Segurança

Operações contra duas facções cariocas prendem 14 suspeitos na Grande Fortaleza

Os líderes dos dois grupos criminosos estão entre os presos.

Messias Borges 30 de Outubro de 2025
Carla Zambelli, condenada pelo STF, em discurso na Câmara.

PontoPoder

Condenação de Carla Zambelli pelo STF por perseguição armada se torna definitiva

Deputada federal licenciada foi condenada por perseguição armada e porte ilegal.

Redação 30 de Outubro de 2025
Veículos à venda em concessionária.

Segurança

Acusados de 'arrastão' em concessionária de Fortaleza são alvos de mandados

Os crimes foram cometidos na noite do dia 13 de fevereiro de 2023, no bairro Guararapes.

Redação 30 de Outubro de 2025
A foto mostra viaturas da Polícia Militar estacionadas no Ceará.

Segurança

Policial militar é baleado por criminosos em Maranguape

O PM estava de folga e trafegava em uma motocicleta, quando foi alvo do ataque criminoso.

Redação 30 de Outubro de 2025
Silhueta de mulher em frente a uma grade, dentro de casa. Ao fundo, há um muro azul e uma planta com flores vermelhas. O clima é de reclusão e sofrimento.

Ceará

Quase 80% dos crimes sexuais registrados no CE são contra crianças e adolescentes

Mylena Gadelha e Nicolas Paulino 30 de Outubro de 2025
forum clovis bevilaqua julgamento juri fortaleza.

Segurança

Cearense líder de facção alvo de operação no Rio é condenado a 37 anos

A vítima morta tinha saído de casa para comprar frutas.

Emanoela Campelo de Melo 30 de Outubro de 2025
Clarissa era uma mulher jovem de cabelo castanho liso e longo. Na foto, ela está em um evento, ao pôr do sol.

Segurança

Mãe de enfermeira morta pelo ex-namorado em Fortaleza é ouvida em audiência

Novos depoimentos de testemunhas foram marcados para o dia 28 de novembro.

Redação 30 de Outubro de 2025
A foto mostra pessoas recolhendo corpos mortos na megaoperação policial no Rio de Janeiro.

Segurança

Familiares viajam ao RJ para identificar cearenses mortos em megaoperação

Pelo menos quatro cearenses foram identificados entre mais de 120 mortos.

Messias Borges e Emanoela Campelo de Melo 30 de Outubro de 2025
