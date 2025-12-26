Diário do Nordeste
Enfermeira e motorista morrem em colisão de veículos em estrada no Ceará

Acidente aconteceu na CE-178, no Município de Santana do Acaraú.

As imagens mostram dois veículos, de cores branca e cinza, que colidiram frontalmente em uma estrada no Ceará.
Legenda: Veículos colidiram frontalmente, e os dois motoristas morreram no local.
Foto: Reprodução.

Duas pessoas morreram em uma colisão entre veículos, na CE-178, no Município de Santana do Acaraú, no Interior do Ceará, na manhã desta sexta-feira (26).

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que "a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias de um acidente de trânsito fatal ocorrido, na manhã desta sexta-feira (26), no município de Santana do Acaraú - Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14)".

Conforme as primeiras informações policiais, as vítimas, um homem ainda não identificado formalmente, e uma mulher de 33 anos, estavam em carros diferentes. As vítimas teriam colidido frontalmente e morrido no local".
Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará
Em nota

A reportagem apurou que a mulher morta no acidente é a enfermeira Maria Érica Montenegro Magalhães.

A Câmara Municipal de Amontada emitiu nota de pesar: "É com grande pesar que a Câmara Municipal de Amontada comunica o falecimento de Maria Érica Montenegro Magalhães. A Casa Legislativa se solidariza com os familiares e amigos enlutados".

As imagens mostram uma mulher branca, com cabelo preto e um vestido preto, fazendo uma selfie em um espelho; e um homem branco, com a blusa do time Palmeiras e calça jeans, à frente de uma bandeira do mesmo clube de futebol.
Legenda: As vítimas do acidente são uma enfermeira e um motorista.
Foto: Reprodução.

Já o homem é Jonas Morais, que trabalhava como motorista. Ele dirigia uma caminhonete que transportava cilindros de oxigênio.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) também foram acionadas para a ocorrência. 

"O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Santana do Acaraú, unidade que realiza diligências para elucidar o fato", completou a SSPDS.

