Casal de idosos é morto a tiros perto de casa, no Interior do Ceará
Crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (26). A Polícia Civil investiga o caso.
Um casal de idosos foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira (26) em Bandarro, zona rural de Quiterianópolis, no Interior do Ceará.
Segundo informações preliminares, as vítimas, identificadas como Zesuito Soares de Sousa, de 75 anos, e Maria Pereira de Macedo, de 77 anos, foram mortas a tiros.
Ao Diário do Nordeste, uma pessoa ligada à família informou que os corpos foram encontrados próximos à residência do casal por outro parente.
Ainda conforme os relatos, a casa das vítimas apresentava sinais de arrombamento e móveis revirados.
Veja também
Em nota à reportagem, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou que duas pessoas "foram localizadas sem vida com lesões de disparos de arma de fogo".
A pasta ainda destacou que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para averiguar a ocorrência.
"O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Quiterianópolis, unidade que realiza diligências para elucidar o fato", finaliza a SSPDS.