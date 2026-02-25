Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Suspeito oferece R$ 10 mil a PMs para não ser preso em Fortaleza

Uma porção de maconha foi encontrada com o homem, segundo a PMCE.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Foto de viatura da PMCE.
Legenda: Policiais encontraram a substância entorpecente no interior do automóvel.
Foto: José Leomar.

Durante uma abordagem policial no bairro Alagadiço Novo, em Fortaleza, um homem tentou subornar uma composição de policiais militares com R$ 10 mil para não ser preso.

O caso foi registrado nessa terça-feira (24), de acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE). O homem de 26 anos, não identificado formalmente, estava com uma "porção de maconha", que foi apreendida pelos agentes.

A entidade não informou em nota qual seria a quantidade apreendida.

O indivíduo estava acompanhado de uma mulher, de 27 anos, que também não foi identificada formalmente.

Veja também

teaser image
Segurança

Homem é condenado a 25 anos de prisão por matar namorada grávida no Ceará

teaser image
Segurança

Homem preso no Ceará em 2017 era cunhado de 'El Mencho', chefe de cartel morto no México

teaser image
Segurança

Acusados de matar jovem que voltava da Ceasa com os pais não devem ir a júri, decide Justiça

O QUE ACONTECEU?

“A equipe realizava patrulhamento na área quando abordou os ocupantes de um veículo que trafegava pela via”, informou a PMCE. 

Durante a busca pessoal e veicular, os policiais encontraram a substância entorpecente no interior do automóvel

“Ainda, conforme relatório de ocorrência, no momento da abordagem o homem ofereceu à composição a quantia de R$ 10 mil para não ser preso”, explicou a entidade.

TRÁFICO DE DROGAS

Diante dos fatos, o casal foi conduzido ao 26º Distrito Policial para os procedimentos cabíveis.

Na unidade policial, ambos figuraram como testemunhas no procedimento instaurado em relação ao tráfico de drogas.

Assuntos Relacionados
Foto de viatura da PMCE.
Segurança

Suspeito oferece R$ 10 mil a PMs para não ser preso em Fortaleza

Uma porção de maconha foi encontrada com o homem, segundo a PMCE.

Redação
Há 32 minutos
“Pilha de tabletes brancos embalados, contendo cocaína, com selos circulares impressos, colocados sobre uma balança em ambiente interno com piso claro e extintor de incêndio ao fundo.
Segurança

Como funcionava o esquema internacional que fez trio ser preso com 248 kg de cocaína no Ceará

Esquema contava com motorista que transportava a droga e homens que 'escoltavam' caminhão para burlar a fiscalização.

Matheus Facundo
25 de Fevereiro de 2026
veiculo jeep cor branca em uma rua.
Segurança

Acusados de matar jovem que voltava da Ceasa com os pais não devem ir a júri, decide Justiça

O trio também foi denunciado por integrar a facção Comando Vermelho.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
A foto mostra vários homens vestidos como militares e armados com armas de guerra, posando para foto com uma bandeira do CJNG.
Segurança

Homem preso no Ceará em 2017 era cunhado de 'El Mencho', chefe de cartel morto no México

O mexicano ficou detido por quatro anos no Brasil, até ser extraditado aos Estados Unidos.

Messias Borges
25 de Fevereiro de 2026
Pessoa em ambiente de praia vestindo roupa clara, em pé, segurando a região do abdômen, com céu azul ao fundo. As fotos são de uma mulher morta pelo companheiro no Ceará. Ele foi condenado a 25 anos de prisão.
Segurança

Homem é condenado a 25 anos de prisão por matar namorada grávida no Ceará

Mulher foi encontrada morta por um vizinho em um apartamento de Caucaia em junho de 2023.

Redação
24 de Fevereiro de 2026
A imagem de um print do Google Maps mostra a Rua dos Tabajaras, no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza. É possível ver prédios e a movimentação de pessoas e de uma motocicleta na via.
Segurança

Homem é preso por atacar norueguês com gargalo de garrafa em bar na Praia de Iracema, em Fortaleza

O suspeito já teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

Redação
24 de Fevereiro de 2026
policia civil de costas farda homem viatura em segundo plano.
Segurança

Professor condenado por estuprar aluna de 11 anos é preso no Ceará

Os crimes ocorreram no ano de 2023.

Redação
24 de Fevereiro de 2026
vitima sorrindo foto postagem rede social.
Segurança

Golpeada pelo ex com punhalada nas costas, mulher gritou antes de ser morta: 'vai fazer isso comigo?'

O suspeito mandou um áudio para a filha da ex confessando o crime.

Emanoela Campelo de Melo
24 de Fevereiro de 2026
Registro do momento em que suspeito é preso em praia da Barra do Ceará com chave carro furtado na cintura.
Segurança

Suspeito é preso na praia da Barra do Ceará com chave de carro furtado na cintura

Homem foi autuado pela prática de furto de veículo.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Montagem de fotos que mostra torcedores brigando nas ruas de Fortaleza antes do jogo entre Ceará e Fortaleza.
Segurança

Justiça manda soltar 89 torcedores presos após confrontos no Clássico-Rei

Apesar da soltura, os torcedores estão proibidos, por seis meses, de frequentar estádios de futebol na Capital cearense.

Matheus Facundo
23 de Fevereiro de 2026
fachada do mpce
Segurança

MP apura expulsões de famílias das próprias residências no Interior do Ceará e aciona PM

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que as Forças de Segurança do Estado já realizaram 64 capturas relacionadas aos crimes de deslocamento forçado.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
crianca cabeca agredida cranio afundado traumatismo.
Segurança

Homem é preso após agredir esposa e filha bebê de 5 meses no CE; criança é internada em estado grave

O crime de violência doméstica contra a mulher aconteceu no município de Aiuaba, no Interior do Ceará.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Homem em pé com punho fechado contra criança sentada acuada em sofá.
Segurança

Pai é condenado a 36 anos de prisão por estuprar e engravidar a filha em Maracanaú

Abusos sistemáticos se estenderam por toda a adolescência.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
celular homem segurando misterio luz azul.
Segurança

Fotógrafo de crianças é condenado por armazenar pornografia infantil no Ceará

No celular do acusado foram encontradas cenas pornográficas de, possivelmente uma criança, em uma suposta masturbação com escova de dentes.

Emanoela Campelo de Melo
23 de Fevereiro de 2026
Foto de cachoeira onde mulher foi atingida por pedra e morreu em Pires Ferreira, no Ceará.
Segurança

Mulher morre após ser atingida por pedra durante banho em cachoeira no interior do Ceará

Acidente ocorreu quando vítima se banhava em queda d'água.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
Montagem de duas fotos de banca de frutas que foi incendiada em Nova Russas, no interior do Ceará.
Segurança

Homem incendeia banca de frutas em Nova Russas (CE) por desavença com dono

Crime foi registrado por câmeras de segurança.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
Cena de vídeo com tarja 'fake'.
Segurança

Vídeo de assassinato na Feira da Parangaba é antigo; SSPDS desmente novo crime

Secretaria informou que não houve registro de caso desse tipo no bairro neste domingo.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra Evilson Alves Feitosa, de camisa amarela e rosto coberto pela camisa, no momento em que chegava preso na sede da Polícia Civil, no Centro da Capital. O ano era 2012. Ele está escoltado por três policiais, sendo dois de balaclava e um de rosto descoberto, de bigode.
Segurança

Traição, ciúme e DNA: 14 anos depois, amante acusado de matar contadora ainda não foi a júri

O corpo da vítima foi encontrado por um pescador boiando em um açude no Interior do Ceará.

Emanoela Campelo de Melo
22 de Fevereiro de 2026
Print do vídeo.
Segurança

Câmeras de monitoramento encontram motocicleta roubada no bairro Pedras; veja vídeo

O veículo foi encaminhado à 20ª Delegacia de Polícia Civil.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra dois policiais militares nas laterais e no centro dois homens de costas suspeitos de um homicídio em Orós.
Segurança

Suspeitos de matar motorista de ambulância são presos pela PM no Interior do Ceará

Com os dois homens foram apreendidas duas armas de fogo.

Redação
21 de Fevereiro de 2026