Suspeito oferece R$ 10 mil a PMs para não ser preso em Fortaleza
Uma porção de maconha foi encontrada com o homem, segundo a PMCE.
Durante uma abordagem policial no bairro Alagadiço Novo, em Fortaleza, um homem tentou subornar uma composição de policiais militares com R$ 10 mil para não ser preso.
O caso foi registrado nessa terça-feira (24), de acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE). O homem de 26 anos, não identificado formalmente, estava com uma "porção de maconha", que foi apreendida pelos agentes.
A entidade não informou em nota qual seria a quantidade apreendida.
O indivíduo estava acompanhado de uma mulher, de 27 anos, que também não foi identificada formalmente.
Veja também
O QUE ACONTECEU?
“A equipe realizava patrulhamento na área quando abordou os ocupantes de um veículo que trafegava pela via”, informou a PMCE.
Durante a busca pessoal e veicular, os policiais encontraram a substância entorpecente no interior do automóvel.
“Ainda, conforme relatório de ocorrência, no momento da abordagem o homem ofereceu à composição a quantia de R$ 10 mil para não ser preso”, explicou a entidade.
TRÁFICO DE DROGAS
Diante dos fatos, o casal foi conduzido ao 26º Distrito Policial para os procedimentos cabíveis.
Na unidade policial, ambos figuraram como testemunhas no procedimento instaurado em relação ao tráfico de drogas.