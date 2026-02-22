Um homem foi preso após incendiar uma banca de frutas no município de Nova Russas, no interior do Ceará. O crime foi registrado por câmeras de segurança.

O caso ocorreu no Mercado das Frutas da cidade, na madrugada deste domingo (22). Imagens mostram o suspeito caminhando pelo estabelecimento, que estava fechado.

Ele chegou até a banca e ateou fogo na lona que cobria o espaço. Em seguida, ele fugiu.

O incêndio não deixou feridos. A estrutura da banca e as mercadorias foram avariadas.

🧯 Homem incendeia banca de frutas em Nova Russas (CE) por desavença com dono



Crime foi registrado por câmeras de segurança.https://t.co/MsQ7u3CY5P pic.twitter.com/Z9gJYcT7UY — Diário do Nordeste (@diarioonline) February 22, 2026

Desavenças com o dono da banca de frutas

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o homem tinha desavenças com o proprietário do estabelecimento.

Veja também Segurança Polícia prende mais dois homens suspeitos de morte de jovem na Praia de Iracema Segurança Suspeitos de matar motorista de ambulância são presos pela PM no Interior do Ceará Segurança Vídeo de assassinato na Feira da Parangaba é antigo; SSPDS desmente novo crime

O suspeito foi localizado pela Guarda Municipal em um bar da região, com sinais de embriaguez, após a prática do crime.

Ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Crateús e autuado em flagrante. O suspeito está à disposição do Poder Judiciário.