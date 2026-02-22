Diário do Nordeste
Homem incendeia banca de frutas em Nova Russas (CE) por desavença com dono

Crime foi registrado por câmeras de segurança.

(Atualizado às 17:43)
Segurança
Montagem de duas fotos de banca de frutas que foi incendiada em Nova Russas, no interior do Ceará.
Legenda: Homem ateou fogo em banca de frutas em Nova Russas, no interior do Ceará.
Foto: Reprodução

Um homem foi preso após incendiar uma banca de frutas no município de Nova Russas, no interior do Ceará. O crime foi registrado por câmeras de segurança.

O caso ocorreu no Mercado das Frutas da cidade, na madrugada deste domingo (22). Imagens mostram o suspeito caminhando pelo estabelecimento, que estava fechado.

Ele chegou até a banca e ateou fogo na lona que cobria o espaço. Em seguida, ele fugiu.

O incêndio não deixou feridos. A estrutura da banca e as mercadorias foram avariadas.

Desavenças com o dono da banca de frutas 

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o homem tinha desavenças com o proprietário do estabelecimento

O suspeito foi localizado pela Guarda Municipal em um bar da região, com sinais de embriaguez, após a prática do crime. 

Ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Crateús e autuado em flagrante. O suspeito está à disposição do Poder Judiciário.

