Chefe de grupo criminoso é preso durante operação no Ceará

Duas operações policiais simultâneas, realizadas nesta terça-feira (17), resultaram na prisão de suspeitos ligados a grupos criminosos de origem carioca no Ceará, incluindo a captura de um homem apontado como chefe da organização. As ações ocorreram em Fortaleza e no município de Chorozinho, na Região Metropolitana.

A primeira ofensiva, denominada "Operação Conexão Digital", foi coordenada pelo Departamento de Polícia Metropolitana (DPM) e teve como foco o município de Chorozinho.



Ao todo, cinco mandados de prisão foram cumpridos, sendo quatro contra indivíduos em liberdade e um dentro de unidade prisional.

Entre os capturados, está o suspeito apontado como líder do grupo criminoso com atuação na região. Durante as diligências, um veículo modelo Corolla e quantias em dinheiro foram apreendidos.

Fortaleza e São Gonçalo do Amarante também são alvo de operação

A segunda ação, intitulada "Operação Vestigium", é coordenada pela Delegacia de Combate ao Tráfico de Armas, Munições e Explosivos (Desarme). A ofensiva cumpre cinco mandados de prisão preventiva, 15 mandados de busca e apreensão domiciliar e determinou o bloqueio de 17 contas bancárias.

As diligências da Operação Vestigium ocorrem em Fortaleza, nos bairros Jangurussu, Mondubim, Maraponga, Itaperi e Canindezinho, além do município de São Gonçalo do Amarante.

As investigações apontam que os alvos das duas operações possuem ligação com a mesma organização criminosa, com origem no Rio de Janeiro e atuação no Ceará. As ações seguem em andamento.