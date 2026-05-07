Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

'Golpe de estado' dentro do PCC: acusados de tentativa de chacina em Fortaleza vão a júri

Duplo homicídio ocorreu em via pública do bairro Quintino Cunha, em 2024, e foi motivado por conflito entre facções criminosas.

Escrito por
Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
Segurança
Polícia Militar do Ceará e equipe da perícia investigam cena de crime em rua residencial no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, com viatura estacionada e área isolada por fita após ocorrência com vítima ao chão.
Legenda: Vítimas bebiam e conversavam em via pública quando foram surpreendidas pelos tiros.
Foto: Isaac Macedo/TVM.

Três homens acusados de uma tentativa de chacina no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, em julho de 2024, vão a júri popular, segundo decisão da Justiça do Ceará proferida no último dia 28 de abril. O crime deixou duas pessoas mortas e outras duas feridas, e teria sido motivado por uma trama envolvendo uma suposta traição interna e conflitos entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) pelo tráfico de drogas. 

A data do julgamento ainda será marcada pela 2ª Vara do Júri de Fortaleza. O episódio violento ocorreu em via pública, na tarde de um domingo, 14 de julho de 2024, quando as vítimas conversavam próximas a uma praça e consumiam bebia alcóolica. 

Morreram Antônia Glauciene de Souza Abreu, a 'Vovozinha' e João Marcos Nunes do Nascimento. Outras duas pessoas, identificadas como Milena Nunes do Nascimento e João Gomes de Abreu Neto, sobreviveram. Eles eram da mesma família. 

De acordo com denúncia feita pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) em fevereiro de 2025, os autores do crime seriam integrantes do PCC. As vítimas seriam familiares de uma liderança local do CV, organização rival. 

O órgão de acusação pontuou que a tentativa de chacina ocorreu na Comunidade do Sossego, um território que estava em disputa e era dividido em dois setores: o de baixo, liderado pelo CV e o de cima, liderado por Francisco Lindolfo de Souza, um dos réus pelo crime. 

Lindolfo possui uma ficha criminal extensa, com crimes como homicídio, tentativa de homicídio e dano. Uma de suas prisões foi em março de 2019, por porte ilegal de arma de fogo, além de autuação na lei que trata sobre Organização Criminosa. 

Vão a júri popular:

  • Welison Douglas Souza Gonçalves, 'DG'
  • Leylson de Sousa Abreu, o 'Barata'
  • Francisco Lindolfo de Souza, o 'Gogó'
  • Willian de Souza Rodrigues, o 'Royal Salute' ou 'Paulista'

Montagem de fotos dos réus Lindolfo, Willian, Leylson e Welison, que vão a julgamento por tentativa de chacina em Fortaleza.
Legenda: Lindolfo, Willian, Leylson e Welison estão presos.
Foto: Reprodução.

Os réus foram pronunciados, ou seja encaminhados para julgamento, pelos crimes por duplo homicídio qualificado consumado e duas tentativas. No caso de Lindolfo, apontado como uma liderança de facção, ainda será julgado o crime de organização criminosa. O grupo de réus teve suas prisões preventivas mantidas

Lindolfo seria o mandante, Willian teria fornecido o carro (com placas clonadas) de apoio ao crime, e Leylson e Welison teriam sido executores dos disparos de arma de fogo que mataram as vítimas, segundo documentos obtidos pelo Diário do Nordeste

Sobre Willian, os autos processuais ainda revelam que à época do crime ele era foragido da Justiça do Maranhão desde 14 de maio de 2024, após ter sido beneficiado pela saída temporária de Dia das Mães. O homem seria conhecido na organização criminosa como o 'Sintonia Geral'.

Em nota, a defesa de Willian, informou que recebeu a pronúncia com "profunda inconformidade" e diz que a decisão "encontra-se alicerçada em um conjunto probatório eivado de nulidades e calcado em provas manifestamente ilícitas". "Diante deste cenário, a defesa técnica reafirma publicamente que não descansará na busca pelo reconhecimento destas graves irregularidades. Já estamos trabalhando nas medidas judiciais cabíveis e manejaremos todos os recursos necessários junto às instâncias superiores para extirpar dos autos as provas ilícitas e reverter esta decisão", disse o advogado Gilson Alves. 

O Diário do Nordeste solicitou posicionamentos à defesa de Welison e aguarda retorno para atualizar esta matéria. Os advogados dos outros réus não foram localizados. O espaço segue aberto. 

Outras três pessoas foram denunciadas pelas mortes pelo MPCE, mas foram impronunciadas pela 2ª Vara do Júri e não vão a julgamento. Segundo o juiz responsável pelo caso, não há indícios suficientes para julgar  Danilo Santos da Silva, o 'Cabelim' ou 'Cassaco', Levi Peck Rodrigues Júnior, o 'Salau', e Antônio Gabriel da Silva Almeida, o 'Biel ou Malote'. 

Ao ser impronunciado, o trio teve as prisões preventivas revogadas e já foram soltos. 

'Golpe de estado' dentro da facção 

De acordo com a denúncia do MP do Ceará, o ataque foi orquestrado para que o PCC se vingasse de uma traição interna na facção, que na linguagem dos criminosos é referida como "golpe de estado". Foi apurado que Antônia Glauciane, a 'Vovozinha' vendia drogas para a facção de origem paulista, mas acabou pegando entorpecentes para uso pessoal e não teria pago. 

A vítima teria fugido para uma comunidade dominada pelo CV, grupo de origem carioca, fato que teria motivado o suposto chefe do tráfico da região, Lindolfo, a ordenar a execução dela. 

A investigação da Polícia Civil descobriu que boa parte da família de 'Vovozinha' havia "rasgado a camisa" e saído do PCC para o CV. 

O ataque foi orquestrado de modo a dificultar a defesa das vítimas, que estavam em um momento de descontração. "O modus operandi que marcou a conduta delitiva se verificou de modo a dificultar a defesa das vítimas, porque foram surpreendidas pela rápida aproximação dos agressores, que portando arma de grande poder atacaram e mataram as vítimas [...]", disse o MPCE. 

Tentativa de chacina foi comemorada 

Uma investigação do Núcleo de Inteligência Policial (NUIP) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) revelou que o réu Willian de Souza, comemorou a tentativa de chacina momentos depois do ataque. 

Em conversas de WhatsApp em um celular apreendido, por volta das 18h03 do dia 14 de julho de 2024, ele afirma a outro faccionado que já "estava bebendo" e "comemorando" as mortes. 

(sic) Acabei de fazer ali um triplo homicídio, daquele jeito, já tô bebendo, comemorando, tá ligado Daquele jeitão, viado! Mas, taí o número dos parceiros, aí entendeu, mano. Eu sou de Guarulhos, mas eu moro aqui agora, parceiro, no Ceará. Entendeu, parceiro? (sic)
Willian de Souza Rodrigues, o Royal Salute
Conversa em telefone apreendido

Em áudios para uma segunda pessoa, ele chega a celebrar: "Derrubaram a Vovozinha" e diz que estará esperando a confirmação dos óbitos de mais pessoas, pois só dois haviam morrido no local. As outras duas vítimas sobreviveram. 

O número atribuído a Willian ainda se vangloria de que "fez uma chacina" e diz que todas as vítimas eram "lixo", o que significa rivais de facção ou simpatizantes dos rivais. No dia seguinte ao crime, ele chega pedir apoio a uma pessoa identificada apenas como "Sabotage", falando que precisa de um cartão de crédito para se mudar de casa. 

As redes sociais do celular apreendido ainda revelam tramas internas do tráfico de drogas da facção e interações com criminosos de diversos estados do Brasil. Conforme a Inteligência Policial, esse fato evidencia que o criminoso tem "posição relevante" na hierarquia interestadual do PCC.

Como foram as prisões? 

O primeiro a ser preso foi Willian, no dia seguinte à tentativa de chacina. Ele foi capturado em um imóvel no bairro Meireles, por força do mandado de prisão do Maranhão, onde ele era considerado foragido. Com ele, foram apreendidos os celulares que deram rumos à investigação, devido à quantidade de informações internas das dinâmicas criminosas do PCC. 

A segunda prisão relativa ao caso ocorreu em 28 de julho de 2024, com a captura de Danilo Santos da Silva, que foi inicialmente apontado por familiares das vítimas. Com o avanço da investigação, foram presos Francisco Lindolfo em 20 de setembro do mesmo ano, e Levi Peck Rodrigues, no dia 21. 

Em dezembro de 24 foram presos Leylson de Sousa, no dia 6 de dezembro, e Antônio Gabriel, no dia 7 de dezembro. 

O último a ser preso pelo crime foi Welison Douglas, o 'DG', apontado como um dos principais atiradores, que passou mais de um ano foragido. Os autos processuais não apontam a data exata da prisão dele, mas ele já estava sob custódia na audiência de instrução realizada no fim de 2025. 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Polícia Militar do Ceará e equipe da perícia investigam cena de crime em rua residencial no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, com viatura estacionada e área isolada por fita após ocorrência com vítima ao chão.
Segurança

'Golpe de estado' dentro do PCC: acusados de tentativa de chacina em Fortaleza vão a júri

Duplo homicídio ocorreu em via pública do bairro Quintino Cunha, em 2024, e foi motivado por conflito entre facções criminosas.

Matheus Facundo
Há 1 hora
Imagem de vítima de acidente para matéria sobre homem morre após perder controle de quadriciclo e bater em poste em Fortaleza.
Segurança

Homem morre após perder controle de quadriciclo e bater em poste, em Fortaleza

Ozeas Nunes dos Santos, de 42 anos, tinha feito reparos no veículo e fazia testes para conferir se estava funcionando corretamente.

Redação
06 de Maio de 2026
Montagem de duas fotos mostra policiais escoltando suspeitos de tentativa de chacina no Crato.
Segurança

Homens apontados como mandante e executor de tentativa de chacina em chácara são presos no Crato

Ataque deixou dois adolescentes e um homem mortos no último mês de abril.

Redação
06 de Maio de 2026
foto de drogas e um celular apreendido durante prisão de membro de facção em Caucaia.
Segurança

Membro de facção é preso suspeito de ameaçar moradores pelas redes sociais, em Caucaia

Homem usava um perfil para proferir as ameaças e fazer referências a um grupo criminoso.

Redação
06 de Maio de 2026
prisao policiais mulher vitima dois presos.
Segurança

Irmãos presos por atacar jovem que teve mãos decepadas em Quixeramobim são transferidos de prisão

Perícias solicitadas pela Polícia Civil estão em andamento.

Redação
06 de Maio de 2026
Ao perceber a aproximação da equipe, padrasto tentou fugir e se desfazer da arma.
Segurança

Mãe e padrasto são presos após criança ser baleada na Parangaba, em Fortaleza

Homem tentou fugir da polícia.

Redação
06 de Maio de 2026
foto de haxixe apreendido em pacotes de whey protein no Aeroporto de Fortaleza, em ação da Receita Federal.
Segurança

'Supermaconha' escondida em pacotes de whey protein é apreendida no Aeroporto de Fortaleza

Encomenda foi interceptada nas instalações de uma transportadora localizada no Terminal de Cargas.

Redação
06 de Maio de 2026
Imagem da lateral de uma viatura da Polícia Militar
Segurança

Idosa de 81 anos é morta a facadas em Morada Nova

Suspeito do crime está sendo procurado por agentes policiais.

Redação
06 de Maio de 2026
Taxista é arrastado em avenida durante assalto em Fortaleza
Segurança

Taxista é arrastado em avenida durante assalto em Fortaleza

Testemunhas ajudaram profissional após colisão de veículo, na avenida Osório de Paiva.

Redação
06 de Maio de 2026
pamella foto vitima
Segurança

Justiça manda a júri um dos acusados de matar mulher trans a pauladas em Fortaleza

O segundo réu pelo assassinato foi impronunciado.

Emanoela Campelo de Melo
06 de Maio de 2026
forum saida fachada predio.
Segurança

Execução em campo de futebol e gargalo de garrafa cravado no pescoço: acusado pelo crime é inocentado

A vítima supostamente já estava ‘jurada de morte’.

Redação
06 de Maio de 2026
Foto de agente da PRF durante abordagem do veículo.
Segurança

Motorista sem CNH é autuado ao transportar madeira ilegal em caminhão irregular na BR-116

A ação foi registrada pela PRF durante fiscalização em Aquiraz.

Bergson Araujo Costa
05 de Maio de 2026
Itens apreendidos pela Polícia Civil dispostos sobre mesa da delegacia.
Segurança

Trio é preso em Fortaleza suspeito de desviar R$ 1 milhão de servidores públicos

Foram feitas vítimas no Ceará, no Piauí, em Pernambuco, em Brasília e no Rio Grande do Sul.

Luana Severo e Emanoela Campelo de Melo
05 de Maio de 2026
montagem de fotos mostra briga generalizada entre permissionários no Mercado dos Peixes, em Fortaleza.
Segurança

Permissionários se envolvem em briga generalizada no Mercado dos Peixes; veja vídeo

Um homem de roupa branca chega a levantar um facão e é contido por outras pessoas.

Redação
05 de Maio de 2026
Casa destruída pelo agressor.
Segurança

Homem é preso após descumprir medida protetiva e invadir casa da ex, no Interior do CE

A vítima não estava em casa, em Lavras da Mangabeira.

Redação
05 de Maio de 2026
Fachada do Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, com prédio branco de arquitetura modernista ao fundo, janelas em grade geométrica e placa em primeiro plano com o nome “Fórum Clóvis Beviláqua”, cercada por grades e vegetação.
Segurança

Após 13 anos, Justiça marca júri de PMs acusados de matar homem em Maranguape

Caso aconteceu em 2013, durante uma abordagem policial na CE-455, na Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima foi encontrada morta cinco dias depois da ocorrência.

Matheus Facundo
05 de Maio de 2026
agentes da polícia civil, de costas, ao lado de viatura.
Segurança

Operação no CE e em MG mira organização suspeita de movimentar mais de R$ 500 milhões

Ação é desdobramento de operação que prendeu vereadores de Morada Nova, no Ceará.

Redação
05 de Maio de 2026
foto de Luzia Firmino da Costa, de 75 anos, que morreu após ser atacada por um enxame de abelhas no município de Ararendá.
Segurança

Idosa morre após ataque de abelhas no Interior do Ceará

Corpo da vítima foi encaminhado ao Núcleo da Perícia Forense (Pefoce) de Crateús.

Redação
04 de Maio de 2026
prisao policiais mulher vitima dois presos.
Segurança

'Mata ela', gritou ex-namorado de jovem que teve as mãos decepadas pelo irmão dele em Quixeramobim

A tentativa de feminicídio aconteceu no dia 1º de maio. Dois homens foram presos.

Emanoela Campelo de Melo
04 de Maio de 2026
Foto do ex-PM Antônio José de Abreu Vidal, condenado pela Chacina do Curió, sendo preso pelo ICE nos Estados Unidos.
Segurança

Ex-PM condenado pela Chacina do Curió chega ao sistema prisional do CE após quase 3 anos da sentença

O ex-agente de segurança ficou foragido por anos nos Estados Unidos, e só chegou ao Brasil após ser extraditado em setembro do ano passado.

Matheus Facundo
04 de Maio de 2026