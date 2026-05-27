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'Supremo', um dos mais procurados do CE, é preso suspeito de ordenar homicídio de vítima carbonizada

Criminoso também é conhecido como "Gordão", segundo a PF.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Foto de um agente da Polícia Federal para matéria sobre mm dos criminosos mais procurados do Ceará preso em operação da FICCO.
Legenda: O homicídio em questão foi registrado no dia 20 de abril de 2025.
Foto: Divulgação/PF.

“Supremo” ou “Gordão”, um dos criminosos mais procurados pelo Ceará, foi preso nesta quarta-feira (27), em operação deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco/CE). O local da prisão não foi divulgado pela Polícia Federal (PF).

A Operação “Fim da Linha” teve como objetivo cumprir quatro mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão contra integrantes de organização criminosa com atuação no estado.

“A investigação busca responsabilizar lideranças criminosas, articuladores e executores envolvidos em atividades de organização criminosa e no homicídio ocorrido em 20 de abril de 2025”, comunicou a PF.

A execução da vítima teria sido determinada por uma liderança, com anuência e comando superior do “Supremo”, segundo a investigação. A ação criminosa teria sido executada diretamente por membros da facção criminosa.

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As apurações indicam ainda que a vítima teria sido “decretada” pela facção criminosa após supostamente descumprir determinações impostas pelo grupo criminoso quanto à comercialização de entorpecentes em área dominada pela organização. 

“Evidenciando a existência de ordens expressas emanadas por lideranças da facção, bem como a atuação coordenada de seus integrantes para execução do homicídio”, segundo a PF.

Após a consumação do crime, imagens da vítima carbonizada teriam sido compartilhadas entre integrantes da organização criminosa como forma de validação da execução perante a facção.

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