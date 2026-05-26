Anabolizantes e remédios proibidos pela Anvisa são apreendidos em Fortaleza

Um casal investigado por comercialização irregular de medicamentos foi alvo de três mandados de busca e apreensão, nesta terça-feira (26), em um estabelecimento comercial e em imóveis nos bairros Jangurussu e Prefeito José Walter, em Fortaleza.

Canetas emagrecedoras e anabolizantes

Na ação da Polícia Civil do Ceará (PCCE), por meio da 8ª Delegacia de Polícia Civil da Capital, os agentes de segurança apreenderam anabolizantes e remédios emagrecedores que não tinham autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ninguém foi preso até o momento.

Veja também Segurança Polícia do RJ cumpre mandado no Ceará contra vendas ilegais de canetas emagrecedoras Segurança Homem preso por matar ex em Fortaleza alegou não aceitar novo namoro; crime teria sido planejado

Além disso, a polícia informou que outros materiais de interesse para a investigação foram recolhidos.

Segundo a PCCE, os produtos eram comercializados de forma irregular, sem a devida autorização dos órgãos competentes. As diligências seguem em andamento para localizar os envolvidos.