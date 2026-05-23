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Homem carregava bíblia e disse querer conversar antes de matar ex-companheira em Fortaleza

Na noite do crime, a vítima estava na casa de uma amiga, participando de um momento de oração.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:41)
Segurança
mulher morta pelo marido em Fortaleza
Legenda: Francisca Claudene Rodrigues da Silva Assunção tinha 51 anos.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

Um depoimento revelou que o homem de 52 anos que matou a facadas a ex-companheira, Francisca Claudene Rodrigues da Silva Assunção, 51, e foi preso após colidir a moto com um ônibus, em Fortaleza, na noite de quarta-feira (20), teria procurado a vítima com uma bíblia e afirmado que queria conversar, minutos antes do crime.

“Todo arrumado como se estivesse indo para a igreja, com calça, camisa social, sapatos [...] com o livro da bíblia debaixo do braço [...] Ele dizia que desejava conversar com a companheira na casa da filha dela”, afirma trecho de depoimento prestado à polícia.

Segundo o relato, Claudene e Dinajar Teixeira de Assunção estavam separados há cerca de 20 dias. A mulher então passou a morar com a filha. 

Na noite do crime, a vítima estava na casa de uma amiga, participando de um momento de oração, e foi surpreendida pelo homem, que já estava a procura da casa onde residia atualmente.

A amiga chegou a oferecer um café para o homem, já que se apresentou com o interesse de conversar. Após isso, em pouco tempo, gritos de “misericórdia, tem compaixão de mim, me lava o teu sangue” foram ouvidos.

Ao ver que a amiga estava sendo golpeada várias vezes, tentou impedir a ação, se colocando entre os dois. O homem então a empurrou e tentou a golpear também, não conseguindo, após um chute ter feito a faca cair.

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Os agentes seguiram até o local indicado e encontraram o homem ferido. Ele foi identificado pelos policiais e escoltado para uma unidade hospitalar devido às lesões sofridas no acidente.

Suspeito já tinha passagem pela polícia

Com o suspeito, os policiais apreenderam um objeto perfurocortante, um aparelho celular e a motocicleta utilizada na fuga. Ainda segundo a PM, o homem possui antecedentes criminais por tentativa de estelionato.

Após receber atendimento médico, ele foi conduzido à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por feminicídio.

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