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Homem mata ex-companheira a facadas e é preso após colidir moto em ônibus em Fortaleza

O homem possui antecedentes criminais por tentativa de estelionato.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:40)
Segurança
Vítima tentou fugir de ex-companheiro, mas acabou sofrendo golpes de faca.
Legenda: Vítima tentou fugir de ex-companheiro, mas acabou sofrendo golpes de faca.
Foto: Dulchaer/Shutterstock/Ilustração.

Uma mulher de 51 anos foi morta a golpes de faca dentro de uma residência no bairro Bonsucesso, em Fortaleza, na noite de quarta-feira (20). Horas após o crime, o ex-companheiro da vítima, um homem de 52 anos, foi localizado e preso em flagrante pela Polícia Militar após fugir e se envolver em uma colisão com um ônibus.

Segundo a TV Verdes Mares, no dia do crime, o homem foi à residência da filha em busca da ex-mulher, mas ela não estava no local. Em seguida, ele seguiu para a casa de uma amiga da vítima, onde ela participava de uma oração.

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Buscas por suspeito

Após o registro da ocorrência, equipes da Polícia Militar iniciaram diligências para identificar e localizar o autor do crime.

Durante as buscas, os policiais receberam informações de que o suspeito, um homem de 52 anos e ex-companheiro da vítima, teria fugido em uma motocicleta e se envolvido em uma colisão com um ônibus.

Os agentes seguiram até o local indicado e encontraram o homem ferido. Ele foi identificado pelos policiais e escoltado para uma unidade hospitalar devido às lesões sofridas no acidente.

Suspeito já tinha passagem pela polícia

Com o suspeito, os policiais apreenderam um objeto perfurocortante, um aparelho celular e a motocicleta utilizada na fuga. Ainda segundo a PM, o homem possui antecedentes criminais por tentativa de estelionato.

Após receber atendimento médico, ele foi conduzido à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por feminicídio.

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