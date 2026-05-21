Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Artrose no joelho tem cura? Entenda o que ajuda a reduzir dores e controlar a doença

Pacientes podem apresentar dores fortes, travamentos e inchaços na região.

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
Ser Saúde
Imagem de uma médica tocando no joelho de uma paciente para ilustrar matéria sobre artrose.
Legenda: A prática de fisioterapia é essencial no processo de recuperação e prevenção da artrose.
Foto: Shutterstock/Tualek Photographer.

Dores fortes e inchaços no joelho podem ser sinais de artrose. Essa condição afeta diretamente a qualidade de vida e pode limitar a realização de diversas atividades. Apesar de não ter cura, ela pode ser controlada. O médico Jonatas Brito*, cirurgião ortopédico especializado em cirurgia do joelho, detalhou medidas que podem reduzir a dor.

Ao Diário do Nordeste, destacou que um dos pontos-chave está no fortalecimento dos músculos ao redor da articulação, que atuam de forma integrada. "Os músculos em torno do joelho trabalham de forma sinérgica: uns puxando, outros amortecendo, outros alongando. Então, tem que haver um balanceamento muscular adequado", disse. 

Além disso, Jonatas ainda apresentou outros tratamentos e hábitos que ajudam a aliviar a dor no joelho. Confira abaixo!

Veja também

teaser image
Ser Saúde

Câncer de esôfago pode causar dor ao engolir; veja sintomas e fatores de risco

teaser image
Ser Saúde

Entenda como alimentação e nutrientes certos melhoram o sistema imunológico

O que é artrose no joelho?

A artrose (ou osteoartrite) no joelho é resultado do desgaste da cartilagem. Jonatas Brito destaca que essa condição é diferente da condromalácia, que é o amolecimento da cartilagem. 

"A cartilagem é uma membrana que cobre os ossos e reduz o atrito entre um osso e outro, como se fosse o pneu de um carro, que tira o atrito entre o aro e o chão", detalhou o especialista.

Como acontece o desgaste da cartilagem?

O desgate da cartilagem vai acontecendo com o tempo, de forma progressiva e degenerativa. Quanto mais o paciente exige do joelho, mais rápido a cartilagem vai se desgastando.

Diversos fatores podem influenciar esse desgaste:

  • Envelhecimento natural;
  • Sobrecarga no joelho;
  • Prática de esportes de alto impacto;
  • Realização de movimentos repetitivos. 

Principais sintomas da artrose

São diversos os sintomas que o paciente pode apresentar a longo prazo, como:

  • Dores fores; 
  • Travamentos;
  • Falseios;
  • Inchaços no joelho.

"Esses sintomas são intermitentes e, em alguns pacientes, a cartilagem pode desgastar sem que a pessoa tenha tantos sintomas, vindo a apresentar dor apenas quando o desgaste está bem avançado", destacou Jonatas.

Imagem de mulher com aparente dor no joelho, para ilustrar evergreen sobre artrose.
Legenda: Dores e inchaços no joelho podem ser sinais de artrose.
Foto: Shutterstock/Daniel Hoz.

Quem tem mais risco de desenvolver a doença 

O especialista explica que existem alguns grupos que apresentam mais risco de apresentar desgaste no joelho, como:

  • Pessoas com sobrepeso; 
  • Pessoas com obesidade; 
  • Pessoas que possuem familiares com desgaste no joelho (hereditariedade);
  • Pessoas que praticam esportes de alto impacto e alta demanda.

Fortalecimento muscular é o principal tratamento, dizem especialistas 

A necessidade do fortalecimento muscular é defendida por diversos ortopedistas. Conforme Jonatas Brito, especializado em cirurgia do joelho, os músculos fortes protegem o joelho porque ajudam a reduzir o impacto durante os movimentos. Isso ocorre principalmente durante a caminhada, protegendo a cartilagem.

"O fortalecimento muscular adequado ajuda a reduzir a sobrecarga nas articulações e protege estruturas como cartilagem, menisco e ligamentos".
Jonatas Brito
Doutor em Cirurgia pela UFC

Como o fortalecimento reduz dor e sobrecarga articular 

Segundo Jonatas, uma das principais formas de "tratar" a artrose é impedir que ela aconteça. Quando se reduz o impacto na área, é possível evitar o desgaste das articulações e da cartilagem do joelho.

Ao Diário do Nordeste, o médico ainda defendeu o fortalecimento muscular adequado e direcionado. "Não adianta fortalecer qualquer musculatura. O ideal é fazer fortalecimento muscular direcionado para cada perfil de paciente", afirmou.

Imagem de um médico pegando no joelho de um paciente, para ilustrar texto sobre artrose e fortalecimento muscular.
Legenda: Fortalecer os músculos próximos ao joelho ajuda a reduzir o impacto durante os movimentos.
Foto: Shutterstock/wee dezign.

Quais exercícios costumam ser indicados?

O especialista recomenda exercícios controlados de fortalecimento, como musculação e pilates, de preferência direcionados e supervisionados por um fisioterapeuta ou educador físico. 

Segundo Jonatas, os exercícios aeróbicos, como corrida, tênis e futebol, exigem das articulações e da musculatura, mas não fortalecem em si

Outros tratamentos para artrose

O principal tratamento, que também possui mais comprovação científica, é o fortalecimento muscular orientado e direcionado por um profissional, reforçou o ortopedista. No entanto, também existem opções, como: 

  • Ácido hialurônico;
  • Plasma Rico em Plaquetas (PRP); 
  • Terapias com células-tronco.

O que é ácido hialurônico no joelho e como funciona o PRP (plasma rico em plaquetas) 

ácido hialurônico no joelho é considerado um prodecimento minimamente invasivo. Ele consiste na inserção de uma substância gelatinosa na articulação que ajuda a reduzir a dor e melhorar a lubrificação. 

Já o Plasma Rico em Plaquetas (PRP) estimula a cicatrização e regeneração a partir de uma fração do sangue do próprio paciente. O BMA (Aspirado de Medula Óssea, na sigla em português) é um tratamento similar ao PRP, que usa células-tronco.

No entanto, apesar dessas terapias ajudarem no controle da dor, na melhora da inflamação e na desaceleração do desgaste, Jonatas explicou que elas não regeneram a cartilagem

Imagem de uma pessoa colocando o Plasma Rico em Plaquetas para ilustrar matéria sobre artrose.
Legenda: Plasma Rico em Plaquetas (PRP) é um procedimento que pode ajudar no controle da dor e na melhora da inflamação.
Foto: Shutterstock/Sweet_tomato.

Terapias com células-tronco realmente regeneram cartilagem? 

Não. Essas terapias ajudam a reduzir a inflamação nas articulações, mas não são capazes de gerar mais cartilagem ou regenerá-la. 

"Quem prometer isso está mentindo, porque não há comprovação científica nesse sentido. Esses tratamentos melhoram o ambiente dentro da articulação, mas o carro-chefe e padrão ouro do tratamento continua sendo o fortalecimento. Não adianta investir dinheiro em infiltrações se não houver ajuste no fortalecimento muscular e no controle do peso", afirmou.

Colágeno e suplementos funcionam?

O colágeno e outros suplementos ajudam apenas diminuindo a inflamação. Eles não conseguem gerar mais cartilagem.

Artrose no joelho tem cura?

Não. A artrose no joelho não tem cura, mas tem controle (nos tratamentos indicados acima). O cirurgião aponta que, antes do diagnóstico da artrose, os médicos identificam a condromalácia, que é o amolecimento da cartilagem.

No entanto, uma vez que a cartilagem é desgastada, não consegue ser regenerada pelo próprio corpo, porque há pouquíssimas células dentro dela.

Veja também

teaser image
Ser Saúde

Fissura de lábio e palato: Entenda condição e quando surge na gestação

teaser image
Ser Saúde

Imunização de bebês contra VSR pode reduzir internações na sazonalidade

É possível regenerar a cartilagem?

Não. Jonatas cita a existência de cirurgias reparadoras, que envolvem o transplante de cartilagem. Porém, ressalta que não fica igual à cartilagem natural, ocorrendo a formação de uma fibrocartilagem.

O que realmente desacelera o avanço da doença

Para desacelerar o avanço da doença, é preciso retirar os fatores de risco, além de: 

  • Fortalecer bem a musculatura; 
  • Reduzir o impacto nas articulações; 
  • Controlar o peso. 

Imagem de uma mulher fazendo um exercício físico, para ilustrar exercício físico que pode ajudar a reduzir dores da artrose.
Legenda: Manter a prática de atividades físicas regulares ajuda a aliviar as dores da artrose.
Foto: Shutterstock/Dragon Images.

Quando a cirurgia pode ser necessária

A cirurgia do joelho pode ser indicada a depender do grau de desgaste. "A artrose do joelho é classificada em cinco graus pela radiografia. Nos graus 4 e 5, a cirurgia costuma ser muito indicada. Mas só isso não basta para indicar o procedimento", disse.

Os médicos recomendam a cirurgia em pacientes que tenham, preferencialmente, acima de 60 anos, com dores muito limitantes no cotidiano. "Se a cirurgia for indicada apenas pela radiografia, há grande chance de insucesso", afirmou.

Há ainda a cirurgia para colocar uma prótese. Nesse procedimento, faz-se a retirada de todo o desgaste e uma articulação nova é colocada no lugar.

Quais hábitos ajudam a aliviar a dor no joelho e preservar a articulação?

Manter um hábito de vida saudável ajuda a preservar a articular. Dentre outras práticas que ajudam, Jonatas cita:

  • Controlar os fatores de risco para o desgaste ou para a artrose do joelho, como o sobrepeso e a obesidade;
  • Evitar alimentos muito condimentados e ricos em açúcar, porque isso inflama as articulações do joelho; 
  • Fazer exercícios de fortalecimento direcionado, e não apenas exercícios aeróbicos, como caminhada, futebol ou tênis;
  • Praticar exercícios de resistência, como musculação e pilates;
  • Beber água na quantidade correta, em torno de três a quatro litros por dia.

 

*Jonatas Brito é cirurgião ortopédico especializado em cirurgia do joelho, com mais de 15 anos de experiência, mais de 3,5 mil procedimentos realizados e mais de 6,7 mil pacientes atendidos. Doutor e mestre em Cirurgia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é professor e pesquisador da UFC e da Unichristus, coordenador do grupo de Cirurgia do Joelho do IJF, membro titular da SBOT e SBCJ e criador de uma técnica reconhecida internacionalmente para recuperação do menisco e prevenção da artrose.

Assuntos Relacionados
Imagem de uma médica tocando no joelho de uma paciente para ilustrar matéria sobre artrose.
Ser Saúde

Artrose no joelho tem cura? Entenda o que ajuda a reduzir dores e controlar a doença

Pacientes podem apresentar dores fortes, travamentos e inchaços na região.

Beatriz Rabelo
Há 16 minutos
foto mostra mão de criança tocando uma bandeja contendo ovos, kiwi e banana.
Ser Saúde

Suplementação de proteínas para crianças e adolescentes: quais são os riscos e quando é indicada?

Especialista alerta sobre os perigos do excesso de proteínas para o desenvolvimento infantil.

Raísa Azevedo
20 de Maio de 2026
Irregularidade em produto foi apontada em laudo emitido pelo Instituto Adolfo Lutz (Lacen-SP).
Ser Saúde

Anvisa interdita lote de repelente após resultado insatisfatório em teste

Consumidores que tenham adquirido o lote interditado devem evitar o uso do produto até o fim das investigações.

Redação
20 de Maio de 2026
Detergentes da Ypê enfileirados.
Ser Saúde

Ypê orienta clientes a não descartarem produtos afetados e reforça reembolso

Consumidores devem solicitar o ressarcimento dos itens pelo site da empresa.

Redação
20 de Maio de 2026
Imagem de um médico apontando para uma imagem, a fim de ilustrar matéria sobre câncer no esfôfago.
Ser Saúde

Câncer de esôfago pode causar dor ao engolir; veja sintomas e fatores de risco

Um dos sinais da doença é a dor ao ingerir alimentos ou líquidos.

Beatriz Rabelo
18 de Maio de 2026
foto de diversas cartelas de remédios
Ser Saúde

Anvisa manda recolher lotes de remédio para colesterol e corticoide; veja quais

Resolução publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira (18).

Redação
18 de Maio de 2026
Foto de pessoa aplicando detergente verde da marca Ypê em esponja para matéria sobre empresa interromper o ressarcimento via Pix após decisão da Anvisa.
Ser Saúde

Ypê suspende reembolso via Pix de produtos após decisão da Anvisa

Órgão interrompeu a obrigação de recolhimento imediato dos lotes suspensos.

Redação
15 de Maio de 2026
Uma mão segura um frasco de detergente Ypê Limão em destaque, posicionado em frente a uma torneira de cozinha com fundo levemente desfocado. O rótulo verde e azul do produto evidencia a marca e sua finalidade, compondo uma cena cotidiana de limpeza doméstica.
Ser Saúde

Ypê reembolsa via Pix clientes afetados por suspensão de produtos; saiba como pedir

Empresa abriu formulário no site oficial no qual é possível solicitar ressarcimento mediante preenchimento de dados pessoais e de produtos.

Redação
15 de Maio de 2026
Frasco de detergente transparente com líquido verde, rotulado “Ypê Limão”, sendo segurado por uma mão ao lado de uma torneira de pia.
Ser Saúde

Anvisa mantém suspensão de produtos contaminados da marca Ypê

Decisão foi tomada pela Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária nesta sexta (15).

Redação
15 de Maio de 2026
A fachada da sede da Anvisa apresenta o logotipo e o nome em destaque em um painel branco inclinado sob um telhado metálico ondulado. O edifício de tijolos aparentes e janelas de vidro é visto por trás de uma grade metálica de proteção, sob um céu azul limpo e iluminação solar direta. Imagem para matéria onde Unilever informou Agência sobre irregularidade da Ypê.
Ser Saúde

Antes de suspensão, contaminação de produtos da Ypê foi denunciada pela Unilever à Anvisa

Empresa dona de marcas como Omo e Cif realizou testes técnicos com produtos da concorrente e levou resultados à Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Redação
14 de Maio de 2026
Detergentes da Ypê enfileirados.
Ser Saúde

Anvisa julga nesta sexta-feira (15) recurso da Ypê que tenta reverter suspensão de produtos

Em inspeção recente na fábrica de Amparo, no interior de São Paulo, o órgão encontrou 76 irregularidades e mais de 100 lotes de produtos da marca comprometidos.

Redação
14 de Maio de 2026
Imagem de um prato para matéria sobre alimentação saudável e formas de fortalecer o sistema imunológico.
Ser Saúde

Entenda como alimentação e nutrientes certos melhoram o sistema imunológico

Especialista em nutrição listou as principais vitaminas e nutrientes ao Diário do Nordeste.

Beatriz Rabelo
14 de Maio de 2026
Imagens de Michael Jackson para ilustrar matéria sobre vitiligo.
Ser Saúde

Vitiligo: entenda o que é e quais os sintomas da doença de Michael Jackson

Doença provoca perda de pigmentação da pele e ainda gera impactos na autoestima dos pacientes.

Beatriz Rabelo
12 de Maio de 2026
foto de mulher segurando imagem de útero. Ela usa calça jeans e blusa branca. Imagem usada em matéria sobre novo nome da Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP).
Ser Saúde

Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) ganha novo nome; entenda mudança

Consenso internacional de cientistas apontou a SOP como uma "definição imprecisa e limitada" da condição.

Redação
12 de Maio de 2026
Tanques da Ypê com marcas de corrosão. Imagens usada em matéria onde empresa rebate imagens vazadas de fiscalização da Anvisa.
Ser Saúde

Ypê diz que áreas de fábrica mostradas pela Anvisa passam por 'plano robusto de melhorias'

Empresa afirma que as áreas mostradas não têm contato com os produtos e que a recente fiscalização da agência "não encontrou contaminação" na fábrica.

Redação
11 de Maio de 2026
montagem de fotos mostra medicamentos à base de cannabis, da Biocase/Allandiol, que foram proibidos pela Anvisa.
Ser Saúde

Anvisa proíbe remédios derivados de cannabis; veja marcas

Supostos benefícios terapêuticos anunciados nos produtos não têm aprovação sanitária.

Redação
11 de Maio de 2026
Imagem de instalação e manutenção de sistemas hidráulicos industriais, mostrando válvulas, tubulações e equipamentos de controle em um ambiente de engenharia.
Ser Saúde

Imagens da fábrica da Ypê mostram marcas de corrosão e restos de produtos pelo chão

Registros estão presentes no relatório técnico realizado pela Anvisa.

Redação
11 de Maio de 2026
Detergentes da Ypê em prateleiras de supermercado.
Ser Saúde

Ypê consegue liberação de produtos após apresentar recurso, mas Anvisa mantém alerta

Presença da bactéria em alguns lotes específicos tinha feito Agência determinar recolhimento de itens da marca.

Redação e Agência Brasil
09 de Maio de 2026
foto ilustrativa de teste de hantavírus.
Ser Saúde

Ministério da Saúde diz que hantavírus 'não representa risco para o Brasil'

Órgão emitiu nota de esclarecimento tranquilizando a população brasileira.

Redação
08 de Maio de 2026
Representação gráfica da bactéria pseudomonas aeruginosa.
Ser Saúde

O que causa a bactéria Pseudomonas aeruginosa, encontrada pela Anvisa em lote de produtos Ypê?

O micro-organismo pode causar sintomas graves e é considerado um dos mais letais do mundo todo.

Redação
08 de Maio de 2026