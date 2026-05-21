Artrose no joelho tem cura? Entenda o que ajuda a reduzir dores e controlar a doença

Dores fortes e inchaços no joelho podem ser sinais de artrose. Essa condição afeta diretamente a qualidade de vida e pode limitar a realização de diversas atividades. Apesar de não ter cura, ela pode ser controlada. O médico Jonatas Brito*, cirurgião ortopédico especializado em cirurgia do joelho, detalhou medidas que podem reduzir a dor.

Ao Diário do Nordeste, destacou que um dos pontos-chave está no fortalecimento dos músculos ao redor da articulação, que atuam de forma integrada. "Os músculos em torno do joelho trabalham de forma sinérgica: uns puxando, outros amortecendo, outros alongando. Então, tem que haver um balanceamento muscular adequado", disse.

Além disso, Jonatas ainda apresentou outros tratamentos e hábitos que ajudam a aliviar a dor no joelho. Confira abaixo!

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O que é artrose no joelho?

A artrose (ou osteoartrite) no joelho é resultado do desgaste da cartilagem. Jonatas Brito destaca que essa condição é diferente da condromalácia, que é o amolecimento da cartilagem.

"A cartilagem é uma membrana que cobre os ossos e reduz o atrito entre um osso e outro, como se fosse o pneu de um carro, que tira o atrito entre o aro e o chão", detalhou o especialista.

Como acontece o desgaste da cartilagem?

O desgate da cartilagem vai acontecendo com o tempo, de forma progressiva e degenerativa. Quanto mais o paciente exige do joelho, mais rápido a cartilagem vai se desgastando.

Diversos fatores podem influenciar esse desgaste:

Envelhecimento natural;

Sobrecarga no joelho;

Prática de esportes de alto impacto;

Realização de movimentos repetitivos.

Principais sintomas da artrose

São diversos os sintomas que o paciente pode apresentar a longo prazo, como:

Dores fores;

Travamentos;

Falseios;

Inchaços no joelho.

"Esses sintomas são intermitentes e, em alguns pacientes, a cartilagem pode desgastar sem que a pessoa tenha tantos sintomas, vindo a apresentar dor apenas quando o desgaste está bem avançado", destacou Jonatas.

Legenda: Dores e inchaços no joelho podem ser sinais de artrose. Foto: Shutterstock/Daniel Hoz.

Quem tem mais risco de desenvolver a doença

O especialista explica que existem alguns grupos que apresentam mais risco de apresentar desgaste no joelho, como:

Pessoas com sobrepeso;

Pessoas com obesidade;

Pessoas que possuem familiares com desgaste no joelho (hereditariedade);

Pessoas que praticam esportes de alto impacto e alta demanda.

Fortalecimento muscular é o principal tratamento, dizem especialistas

A necessidade do fortalecimento muscular é defendida por diversos ortopedistas. Conforme Jonatas Brito, especializado em cirurgia do joelho, os músculos fortes protegem o joelho porque ajudam a reduzir o impacto durante os movimentos. Isso ocorre principalmente durante a caminhada, protegendo a cartilagem.

"O fortalecimento muscular adequado ajuda a reduzir a sobrecarga nas articulações e protege estruturas como cartilagem, menisco e ligamentos". Jonatas Brito Doutor em Cirurgia pela UFC

Como o fortalecimento reduz dor e sobrecarga articular

Segundo Jonatas, uma das principais formas de "tratar" a artrose é impedir que ela aconteça. Quando se reduz o impacto na área, é possível evitar o desgaste das articulações e da cartilagem do joelho.

Ao Diário do Nordeste, o médico ainda defendeu o fortalecimento muscular adequado e direcionado. "Não adianta fortalecer qualquer musculatura. O ideal é fazer fortalecimento muscular direcionado para cada perfil de paciente", afirmou.

Legenda: Fortalecer os músculos próximos ao joelho ajuda a reduzir o impacto durante os movimentos. Foto: Shutterstock/wee dezign.

Quais exercícios costumam ser indicados?

O especialista recomenda exercícios controlados de fortalecimento, como musculação e pilates, de preferência direcionados e supervisionados por um fisioterapeuta ou educador físico.

Segundo Jonatas, os exercícios aeróbicos, como corrida, tênis e futebol, exigem das articulações e da musculatura, mas não fortalecem em si.

Outros tratamentos para artrose

O principal tratamento, que também possui mais comprovação científica, é o fortalecimento muscular orientado e direcionado por um profissional, reforçou o ortopedista. No entanto, também existem opções, como:

Ácido hialurônico;

Plasma Rico em Plaquetas (PRP);

Terapias com células-tronco.

O que é ácido hialurônico no joelho e como funciona o PRP (plasma rico em plaquetas)

O ácido hialurônico no joelho é considerado um prodecimento minimamente invasivo. Ele consiste na inserção de uma substância gelatinosa na articulação que ajuda a reduzir a dor e melhorar a lubrificação.

Já o Plasma Rico em Plaquetas (PRP) estimula a cicatrização e regeneração a partir de uma fração do sangue do próprio paciente. O BMA (Aspirado de Medula Óssea, na sigla em português) é um tratamento similar ao PRP, que usa células-tronco.

No entanto, apesar dessas terapias ajudarem no controle da dor, na melhora da inflamação e na desaceleração do desgaste, Jonatas explicou que elas não regeneram a cartilagem.

Legenda: Plasma Rico em Plaquetas (PRP) é um procedimento que pode ajudar no controle da dor e na melhora da inflamação. Foto: Shutterstock/Sweet_tomato.

Terapias com células-tronco realmente regeneram cartilagem?

Não. Essas terapias ajudam a reduzir a inflamação nas articulações, mas não são capazes de gerar mais cartilagem ou regenerá-la.

"Quem prometer isso está mentindo, porque não há comprovação científica nesse sentido. Esses tratamentos melhoram o ambiente dentro da articulação, mas o carro-chefe e padrão ouro do tratamento continua sendo o fortalecimento. Não adianta investir dinheiro em infiltrações se não houver ajuste no fortalecimento muscular e no controle do peso", afirmou.

Colágeno e suplementos funcionam?

O colágeno e outros suplementos ajudam apenas diminuindo a inflamação. Eles não conseguem gerar mais cartilagem.

Artrose no joelho tem cura?

Não. A artrose no joelho não tem cura, mas tem controle (nos tratamentos indicados acima). O cirurgião aponta que, antes do diagnóstico da artrose, os médicos identificam a condromalácia, que é o amolecimento da cartilagem.

No entanto, uma vez que a cartilagem é desgastada, não consegue ser regenerada pelo próprio corpo, porque há pouquíssimas células dentro dela.

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É possível regenerar a cartilagem?

Não. Jonatas cita a existência de cirurgias reparadoras, que envolvem o transplante de cartilagem. Porém, ressalta que não fica igual à cartilagem natural, ocorrendo a formação de uma fibrocartilagem.

O que realmente desacelera o avanço da doença

Para desacelerar o avanço da doença, é preciso retirar os fatores de risco, além de:

Fortalecer bem a musculatura;

Reduzir o impacto nas articulações;

Controlar o peso.

Legenda: Manter a prática de atividades físicas regulares ajuda a aliviar as dores da artrose. Foto: Shutterstock/Dragon Images.

Quando a cirurgia pode ser necessária

A cirurgia do joelho pode ser indicada a depender do grau de desgaste. "A artrose do joelho é classificada em cinco graus pela radiografia. Nos graus 4 e 5, a cirurgia costuma ser muito indicada. Mas só isso não basta para indicar o procedimento", disse.

Os médicos recomendam a cirurgia em pacientes que tenham, preferencialmente, acima de 60 anos, com dores muito limitantes no cotidiano. "Se a cirurgia for indicada apenas pela radiografia, há grande chance de insucesso", afirmou.

Há ainda a cirurgia para colocar uma prótese. Nesse procedimento, faz-se a retirada de todo o desgaste e uma articulação nova é colocada no lugar.

Quais hábitos ajudam a aliviar a dor no joelho e preservar a articulação?

Manter um hábito de vida saudável ajuda a preservar a articular. Dentre outras práticas que ajudam, Jonatas cita:

Controlar os fatores de risco para o desgaste ou para a artrose do joelho, como o sobrepeso e a obesidade;

Evitar alimentos muito condimentados e ricos em açúcar, porque isso inflama as articulações do joelho;

Fazer exercícios de fortalecimento direcionado, e não apenas exercícios aeróbicos, como caminhada, futebol ou tênis;

Praticar exercícios de resistência, como musculação e pilates;

Beber água na quantidade correta, em torno de três a quatro litros por dia.

*Jonatas Brito é cirurgião ortopédico especializado em cirurgia do joelho, com mais de 15 anos de experiência, mais de 3,5 mil procedimentos realizados e mais de 6,7 mil pacientes atendidos. Doutor e mestre em Cirurgia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é professor e pesquisador da UFC e da Unichristus, coordenador do grupo de Cirurgia do Joelho do IJF, membro titular da SBOT e SBCJ e criador de uma técnica reconhecida internacionalmente para recuperação do menisco e prevenção da artrose.