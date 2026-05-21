Artrose no joelho tem cura? Entenda o que ajuda a reduzir dores e controlar a doença
Pacientes podem apresentar dores fortes, travamentos e inchaços na região.
Dores fortes e inchaços no joelho podem ser sinais de artrose. Essa condição afeta diretamente a qualidade de vida e pode limitar a realização de diversas atividades. Apesar de não ter cura, ela pode ser controlada. O médico Jonatas Brito*, cirurgião ortopédico especializado em cirurgia do joelho, detalhou medidas que podem reduzir a dor.
Ao Diário do Nordeste, destacou que um dos pontos-chave está no fortalecimento dos músculos ao redor da articulação, que atuam de forma integrada. "Os músculos em torno do joelho trabalham de forma sinérgica: uns puxando, outros amortecendo, outros alongando. Então, tem que haver um balanceamento muscular adequado", disse.
Além disso, Jonatas ainda apresentou outros tratamentos e hábitos que ajudam a aliviar a dor no joelho. Confira abaixo!
Veja também
O que é artrose no joelho?
A artrose (ou osteoartrite) no joelho é resultado do desgaste da cartilagem. Jonatas Brito destaca que essa condição é diferente da condromalácia, que é o amolecimento da cartilagem.
"A cartilagem é uma membrana que cobre os ossos e reduz o atrito entre um osso e outro, como se fosse o pneu de um carro, que tira o atrito entre o aro e o chão", detalhou o especialista.
Como acontece o desgaste da cartilagem?
O desgate da cartilagem vai acontecendo com o tempo, de forma progressiva e degenerativa. Quanto mais o paciente exige do joelho, mais rápido a cartilagem vai se desgastando.
Diversos fatores podem influenciar esse desgaste:
- Envelhecimento natural;
- Sobrecarga no joelho;
- Prática de esportes de alto impacto;
- Realização de movimentos repetitivos.
Principais sintomas da artrose
São diversos os sintomas que o paciente pode apresentar a longo prazo, como:
- Dores fores;
- Travamentos;
- Falseios;
- Inchaços no joelho.
"Esses sintomas são intermitentes e, em alguns pacientes, a cartilagem pode desgastar sem que a pessoa tenha tantos sintomas, vindo a apresentar dor apenas quando o desgaste está bem avançado", destacou Jonatas.
Quem tem mais risco de desenvolver a doença
O especialista explica que existem alguns grupos que apresentam mais risco de apresentar desgaste no joelho, como:
- Pessoas com sobrepeso;
- Pessoas com obesidade;
- Pessoas que possuem familiares com desgaste no joelho (hereditariedade);
- Pessoas que praticam esportes de alto impacto e alta demanda.
Fortalecimento muscular é o principal tratamento, dizem especialistas
A necessidade do fortalecimento muscular é defendida por diversos ortopedistas. Conforme Jonatas Brito, especializado em cirurgia do joelho, os músculos fortes protegem o joelho porque ajudam a reduzir o impacto durante os movimentos. Isso ocorre principalmente durante a caminhada, protegendo a cartilagem.
"O fortalecimento muscular adequado ajuda a reduzir a sobrecarga nas articulações e protege estruturas como cartilagem, menisco e ligamentos".
Como o fortalecimento reduz dor e sobrecarga articular
Segundo Jonatas, uma das principais formas de "tratar" a artrose é impedir que ela aconteça. Quando se reduz o impacto na área, é possível evitar o desgaste das articulações e da cartilagem do joelho.
Ao Diário do Nordeste, o médico ainda defendeu o fortalecimento muscular adequado e direcionado. "Não adianta fortalecer qualquer musculatura. O ideal é fazer fortalecimento muscular direcionado para cada perfil de paciente", afirmou.
Quais exercícios costumam ser indicados?
O especialista recomenda exercícios controlados de fortalecimento, como musculação e pilates, de preferência direcionados e supervisionados por um fisioterapeuta ou educador físico.
Segundo Jonatas, os exercícios aeróbicos, como corrida, tênis e futebol, exigem das articulações e da musculatura, mas não fortalecem em si.
Outros tratamentos para artrose
O principal tratamento, que também possui mais comprovação científica, é o fortalecimento muscular orientado e direcionado por um profissional, reforçou o ortopedista. No entanto, também existem opções, como:
- Ácido hialurônico;
- Plasma Rico em Plaquetas (PRP);
- Terapias com células-tronco.
O que é ácido hialurônico no joelho e como funciona o PRP (plasma rico em plaquetas)
O ácido hialurônico no joelho é considerado um prodecimento minimamente invasivo. Ele consiste na inserção de uma substância gelatinosa na articulação que ajuda a reduzir a dor e melhorar a lubrificação.
Já o Plasma Rico em Plaquetas (PRP) estimula a cicatrização e regeneração a partir de uma fração do sangue do próprio paciente. O BMA (Aspirado de Medula Óssea, na sigla em português) é um tratamento similar ao PRP, que usa células-tronco.
No entanto, apesar dessas terapias ajudarem no controle da dor, na melhora da inflamação e na desaceleração do desgaste, Jonatas explicou que elas não regeneram a cartilagem.
Terapias com células-tronco realmente regeneram cartilagem?
Não. Essas terapias ajudam a reduzir a inflamação nas articulações, mas não são capazes de gerar mais cartilagem ou regenerá-la.
"Quem prometer isso está mentindo, porque não há comprovação científica nesse sentido. Esses tratamentos melhoram o ambiente dentro da articulação, mas o carro-chefe e padrão ouro do tratamento continua sendo o fortalecimento. Não adianta investir dinheiro em infiltrações se não houver ajuste no fortalecimento muscular e no controle do peso", afirmou.
Colágeno e suplementos funcionam?
O colágeno e outros suplementos ajudam apenas diminuindo a inflamação. Eles não conseguem gerar mais cartilagem.
Artrose no joelho tem cura?
Não. A artrose no joelho não tem cura, mas tem controle (nos tratamentos indicados acima). O cirurgião aponta que, antes do diagnóstico da artrose, os médicos identificam a condromalácia, que é o amolecimento da cartilagem.
No entanto, uma vez que a cartilagem é desgastada, não consegue ser regenerada pelo próprio corpo, porque há pouquíssimas células dentro dela.
Veja também
É possível regenerar a cartilagem?
Não. Jonatas cita a existência de cirurgias reparadoras, que envolvem o transplante de cartilagem. Porém, ressalta que não fica igual à cartilagem natural, ocorrendo a formação de uma fibrocartilagem.
O que realmente desacelera o avanço da doença
Para desacelerar o avanço da doença, é preciso retirar os fatores de risco, além de:
- Fortalecer bem a musculatura;
- Reduzir o impacto nas articulações;
- Controlar o peso.
Quando a cirurgia pode ser necessária
A cirurgia do joelho pode ser indicada a depender do grau de desgaste. "A artrose do joelho é classificada em cinco graus pela radiografia. Nos graus 4 e 5, a cirurgia costuma ser muito indicada. Mas só isso não basta para indicar o procedimento", disse.
Os médicos recomendam a cirurgia em pacientes que tenham, preferencialmente, acima de 60 anos, com dores muito limitantes no cotidiano. "Se a cirurgia for indicada apenas pela radiografia, há grande chance de insucesso", afirmou.
Há ainda a cirurgia para colocar uma prótese. Nesse procedimento, faz-se a retirada de todo o desgaste e uma articulação nova é colocada no lugar.
Quais hábitos ajudam a aliviar a dor no joelho e preservar a articulação?
Manter um hábito de vida saudável ajuda a preservar a articular. Dentre outras práticas que ajudam, Jonatas cita:
- Controlar os fatores de risco para o desgaste ou para a artrose do joelho, como o sobrepeso e a obesidade;
- Evitar alimentos muito condimentados e ricos em açúcar, porque isso inflama as articulações do joelho;
- Fazer exercícios de fortalecimento direcionado, e não apenas exercícios aeróbicos, como caminhada, futebol ou tênis;
- Praticar exercícios de resistência, como musculação e pilates;
- Beber água na quantidade correta, em torno de três a quatro litros por dia.
*Jonatas Brito é cirurgião ortopédico especializado em cirurgia do joelho, com mais de 15 anos de experiência, mais de 3,5 mil procedimentos realizados e mais de 6,7 mil pacientes atendidos. Doutor e mestre em Cirurgia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é professor e pesquisador da UFC e da Unichristus, coordenador do grupo de Cirurgia do Joelho do IJF, membro titular da SBOT e SBCJ e criador de uma técnica reconhecida internacionalmente para recuperação do menisco e prevenção da artrose.