Entenda como alimentação e nutrientes certos melhoram o sistema imunológico

Para quem busca prevenir doenças e cuidar melhor da saúde, manter uma alimentação equilibrada pode fazer a diferença. Incluir alimentos ricos em vitaminas, minerais e outros nutrientes garante uma maior proteção do sistema imunológico. Assim, durante períodos com maior circulação de vírus, o organismo tem mais recursos para combater as infecções.

A nutricionista Luiza Motta explica que certos alimentos ajudam a fortalecer as barreiras naturais do organismo, contribuindo para uma resposta imunológica mais eficiente. "Uma dieta equilibrada fornece macro e micronutrientes essenciais que funcionam como cofatores na manutenção da resposta imune", afirma.

Para que a alimentação exerça seu papel preventivo, a base da alimentação deve priorizar alimentos in natura ou minimamente processados, como frutas, verduras, legumes, cereais, carnes e ovos. É importante evitar ultraprocessados, como biscoitos recheados, refrigerantes e outros alimentos pobres em nutrientes contribuem para o ganho de peso e inflamação. Luiza Motta Nutricionista

Entenda o papel da alimentação na prevenção

O equilíbrio nutricional é necessário para o bom funcionamento do corpo. Nesse processo, Luiza destaca a importância de manter uma boa hidratação e buscar variedade na dieta.

Para isso, alguns nutrientes e compostos presentes nos alimentos desempenham papel importante:

Vitaminas e Minerais: O consumo de quantidades suficientes de vitaminas C, D e E, além de minerais como zinco e selênio, é crucial para prevenir infecções e melhorar a saúde geral;

O consumo de quantidades suficientes de vitaminas C, D e E, além de minerais como zinco e selênio, é crucial para prevenir infecções e melhorar a saúde geral; Ação Antioxidante: Alimentos ricos em flavonoides e carotenoides atuam como antioxidantes, combatendo radicais livres que podem prejudicar a função imunológica.

Além disso, manter uma boa saúde intestinal também ajuda na barreira de defesa contra vírus e bactérias. Entre os fatores que contribuem para esse processo estão:

Fibras e Prebióticos: Contribuem para o desenvolvimento de uma flora intestinal saudável, que atua diretamente na defesa do corpo;

Contribuem para o desenvolvimento de uma flora intestinal saudável, que atua diretamente na defesa do corpo; Probióticos: Alimentos como o iogurte introduzem bactérias benéficas ao nosso trato gastrointestinal.

Legenda: Alimentos ricos em proteínas, como peixe, frango e ovos, ajudam a fortalecer o sistema imunológico. Foto: Shutterstock/ChirilaSofi.

Quais "nutrientes-chave" fortalecem o sistema imunológico?

O consumo equilibrado de diversos macronutrientes, micronutrientes e compostos bioativos é essencial nessa defesa do organismo. Dentre alguns nutrientes e vitaminas considerados chave, estão:

Vitamina C: Atua como um potente antioxidante, protegendo as células contra danos;

Atua como um potente antioxidante, protegendo as células contra danos; Vitamina D: Modula as respostas imunes inata e adaptativa, ajudando a reduzir a expressão de citocinas pró-inflamatórias e prevenindo infecções respiratórias;

Modula as respostas imunes inata e adaptativa, ajudando a reduzir a expressão de citocinas pró-inflamatórias e prevenindo infecções respiratórias; Vitamina E: Protege as membranas celulares de danos oxidativos;

Protege as membranas celulares de danos oxidativos; Zinco: Necessário para o crescimento e manutenção da função imunológica;

Necessário para o crescimento e manutenção da função imunológica; Selênio: Desempenha um papel fundamental no sistema antioxidante intracelular, reduzindo o estresse oxidativo e a inflamação;

Desempenha um papel fundamental no sistema antioxidante intracelular, reduzindo o estresse oxidativo e a inflamação; Ácidos Graxos Ômega-3 (EPA e DHA): Possuem ação anti-inflamatória, ajudando a atenuar a ativação de genes inflamatórios e promovendo a síntese de mediadores que resolvem a inflamação;

Possuem ação anti-inflamatória, ajudando a atenuar a ativação de genes inflamatórios e promovendo a síntese de mediadores que resolvem a inflamação; Fibras e Prebióticos: Contribuem para uma flora intestinal saudável;

Contribuem para uma flora intestinal saudável; Compostos Bioativos (Flavonoides, Curcumina, Gingerol): Presentes em alimentos como chá verde, cúrcuma e gengibre, esses compostos têm propriedades antioxidantes e imunomoduladoras.

Legenda: Nutricionista recomenda frutas e legumes frescos, ao invés de produtos industrializados. Foto: Shutterstock/Simona pilolla 2.

Uma dieta mais restritiva pode baixar a imunidade?

Sim. Uma dieta com muitas restrições pode baixar a imunidade, principalmente se houver ingestão insuficiente de nutrientes essenciais.

"A ciência demonstra que o estado nutricional e a imunidade possuem uma interação bidirecional: a resposta imune é comprometida na deficiência de nutrientes, o que predispõe o indivíduo a infecções", detalhou Luiza.

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Com dietas pouco variadas ou muito restritivas, as pessoas podem apresentar deficiências de micronutrientes fundamentais, como vitamina A, C, zinco, ferro e selênio. Além disso, essa carência de minerais e vitaminas resulta na boa capacidade da resposta imune do organismo.

Isso porque, segundo Luiza, as células imunológicas precisam de energia e, sem a nutrição necessária, pode resultar em incompetência imune, tornando o corpo mais suscetível a infecções, alergias e inflamações crônicas.

Como a hidratação influencia na imunidade?

A hidratação adequada possui um papel vital na manutenção da imunidade, uma vez que a ingestão de água auxilia diretamente na oxigenação das células. Com isso, elas se tornam mais capazes de combater germes e outros agentes infecciosos em comparação com células desidratadas.

Dentre alguns mecanismos pelos quais a água influencia a defesa do organismo, Luiza cita:

Integridade das Barreiras: A água mantém as membranas mucosas úmidas, e ajuda a reduzir o risco de infecções;

A água mantém as membranas mucosas úmidas, e ajuda a reduzir o risco de infecções; Eliminação de Toxinas: A hidratação limpa toxinas do corpo através dos rins e do trato urinário (a desidratação pode causar o acúmulo de substâncias nocivas no sangue, o que enfraquece o sistema imunológico);

A hidratação limpa toxinas do corpo através dos rins e do trato urinário (a desidratação pode causar o acúmulo de substâncias nocivas no sangue, o que enfraquece o sistema imunológico); Drenagem Linfática: Estar hidratado é fundamental para a drenagem linfática, assegurando a remoção de invasores estrangeiros e resíduos;

Estar hidratado é fundamental para a drenagem linfática, assegurando a remoção de invasores estrangeiros e resíduos; Recuperação de Doenças: Durante uma infecção, o corpo perde muita água na forma de muco e a hidratação constante é necessária para repor essa perda e auxiliar na recuperação.

*Luiza Motta é nutricionista e coordenadora de nutrição da Unifanor Wyden.