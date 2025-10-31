Segundo caso de suspeita de consumo também é apurado em Quixeramobim
As violências contra o próprio corpo podem apresentar a denúncia da tentativa de mudar algo da realidade externa, de substituir uma dor psíquica por uma dor física
Ministério da Saúde instalou uma Sala de Situação para monitorar os casos
O diagnóstico de Yhudy ocorreu a partir de queixas de dores de cabeça do garoto
A peste é causada pela bactéria Yersinia pestis
Homem de 60 anos teve paranoia, alucinações e alterações neurológicas
O artista abriu o coração durante entrevista ao “Viver Sertanejo”
Antes do procedimento cirúrgico, Jessie J fez show no dia 15 de junho, no festival de música britânico Summertime Ball
Medicamento tem como princípio ativo a liraglutida
De origem africana, o maxixe é consumido há séculos em comunidades afro-brasileiras, além das populações nortistas e nordestinas