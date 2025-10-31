Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Sesa realiza diferentes testes para confirmar ou descartar existência de metanol em casos suspeitos

Ceará

Morte por suspeita de consumo de bebida com metanol é investigada no Ceará

Segundo caso de suspeita de consumo também é apurado em Quixeramobim

Redação 06 de Outubro de 2025
Uma fotografia em baixo-contraste e com iluminação dramática. A imagem mostra uma pessoa, possivelmente uma adolescente ou jovem, sentada no escuro. Ela está com as mãos cobrindo o rosto, na altura dos olhos e nariz, em uma expressão de angústia, tristeza, choro ou desespero. A iluminação foca apenas nas mãos e parte do rosto e cabelo, enquanto o restante do fundo é completamente escuro. A foto evoca sentimentos de dor, depressão ou isolamento.

Opinião

Quando alguém se machuca, é preciso ler o pedido de ajuda nas marcas da pele

As violências contra o próprio corpo podem apresentar a denúncia da tentativa de mudar algo da realidade externa, de substituir uma dor psíquica por uma dor física

Foto frontal Alessandra Silva Xavier
Alessandra Silva Xavier 06 de Outubro de 2025
Ministro Alexandre Padilha em reunião extraordinária do Comitê Técnico do Sistema de Alerta Rápido (SAR) do Governo Federal.

País

Brasil atinge 43 casos suspeitos de intoxicação por metanol

Ministério da Saúde instalou uma Sala de Situação para monitorar os casos

Redação 01 de Outubro de 2025
Fotos de Yhudy ao lado de Mileide e Wesley Safadão

É Hit

Filho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile passa por cirurgia de emergência após descobrir tumor

O diagnóstico de Yhudy ocorreu a partir de queixas de dores de cabeça do garoto

João Lima Neto 24 de Setembro de 2025
Yersinia pestis, bactéria que causa a peste bubônica

Mundo

Homem é diagnosticado com 'peste negra' após picada de pulga

A peste é causada pela bactéria Yersinia pestis

Redação 22 de Agosto de 2025
Brometo de sódio

Tecnologia

Paciente desenvolve intoxicação rara após seguir orientação nutricional obtida no ChatGPT

Homem de 60 anos teve paranoia, alucinações e alterações neurológicas

João Lima Neto 13 de Agosto de 2025
Marrone revelou que passar pela cirurgia de glaucoma não foi fácil

É Hit

Cantor Marrone, da dupla com Bruno, desabafa sobre glaucoma e depressão

O artista abriu o coração durante entrevista ao “Viver Sertanejo”

Redação 14 de Julho de 2025
montagem com fotos da Cantora Jessie J, que está em tratamento contra câncer. ela passou por cirurgia e postou foto ao lado do marido em recuperação

Zoeira

Jessie J passa por cirurgia contra câncer de mama e compartilha detalhes da recuperação

Antes do procedimento cirúrgico, Jessie J fez show no dia 15 de junho, no festival de música britânico Summertime Ball

Redação 24 de Junho de 2025
Farmacêutica irá lançar canetas tratamento da obesidade e diabete tipo 2

Ser Saúde

Brasil terá canetas nacionais contra obesidade e diabetes tipo 2 em agosto; saiba como funcionam

Medicamento tem como princípio ativo a liraglutida

Redação e Estadão Conteúdo 11 de Junho de 2025
Imagem de maxixes frescos e verdes, destacando sua textura escamosa.

Meio Ambiente

Maxixe: descubra os benefícios do vegetal que carrega saúde, memória e ancestralidade

De origem africana, o maxixe é consumido há séculos em comunidades afro-brasileiras, além das populações nortistas e nordestinas

Amanda Andrade* 09 de Junho de 2025
1 2 3