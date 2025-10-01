Brasil atinge 43 casos suspeitos de intoxicação por metanol
Ministério da Saúde instalou uma Sala de Situação para monitorar os casos
O Brasil chegou a 43 casos suspeitos de intoxicação por metanol registrados desde agosto até esta quarta-feira (1º). As ocorrências se concentram principalmente em São Paulo, com 39 suspeitas, mas Pernambuco apresentou quatro casos em investigação. Apenas um óbito foi confirmado.
Os dados são do Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs). Devido ao cenário, o Ministério da Saúde instalou uma Sala de Situação para monitorar os casos de intoxicação por metanol em bebidas "batizadas". O mapeamento ocorre nacionalmente.
Em nota, o Ministério da Saúde detalhou que, até o momento, quatro casos suspeitos já foram descartados. O óbito confirmado foi de São Paulo, mas outros sete seguem em investigação, sendo:
- Cinco em São Paulo;
- Dois em Pernambuco.
“Nós estamos diante de uma situação anormal e diferente de tudo o que consta na nossa série histórica em relação à intoxicação por metanol no país. A entrada da Polícia Federal no plano se deve à suspeita de envolvimento de uma organização criminosa relacionada à adulteração de bebidas”.
Média anual superada
Em meio ao aumento dos casos, Alexandre Padilha afirmou que o Brasil vive uma situação anormal. "Em apenas dois meses já superamos a média anual”, que tinha sido de 20 ocorrências.
Na terça-feira (30), Padilha já havia determinado a notificação imediata de casos suspeitos de intoxicação por metanol ao Cievs. A ação buscava:
- Mapear as novas ocorrências;
- Reforçar a vigilância e a resposta a novos casos em todo país.
“Essa determinação é para que possamos identificar mais rapidamente não só o que está acontecendo em São Paulo, mas também possíveis intoxicações em outros estados, a partir de comportamentos clínicos e epidemiológicos anormais”, afirmou o ministro, na data.
Ceará não registra ocorrências
A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou que repassou a nota técnica do Ministério da Saúde aos Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde dos municípios, reforçando as recomendações oficiais junto às cinco superintendências regionais de saúde.
A Sesa ressalta que, até o momento, não recebeu notificações de casos semelhantes no estado. Em casos de intoxicação, o paciente é encaminhado ao Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox), que funciona dentro do Instituto Doutor José Frota (IJF).
Governo anuncia medidas
Diante do avanço das intoxicações, o governo federal lançou um plano de ações emergenciais. Entre as medidas, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) notificou os Procons estaduais e anunciou fiscalização em estabelecimentos suspeitos.
A Polícia Federal abriu inquérito para apurar a origem das bebidas adulteradas e não descarta a ligação do caso com o crime organizado.
No mês passado, a Operação Carbono Oculto já havia identificado o uso de metanol por uma facção criminosa em São Paulo para adulterar combustíveis comercializados em postos sob influência do grupo.
Estrutura de Atendimento
O Brasil conta atualmente com 32 Centros de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox), sendo 9 em São Paulo. Esses centros oferecem suporte para diagnóstico, manejo de intoxicações, toxicovigilância e gestão de riscos químicos.
Ainda durante a coletiva, o ministro Padilha pediu para que os gestores de saúde municipal e estaduais reforcem com os profissionais de saúde o protocolo de notificação de caso suspeito de intoxicação exógena, disponível no Guia de Vigilância em Saúde.
Alertou também sobre as instruções aos profissionais de saúde sobre a administração de antídotos para o metanol.
A investigação dos casos está a cargo da Polícia Federal e de órgãos de controle, que já relacionam as ocorrências ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. O governo recomenda que bares, distribuidores e consumidores redobrem a atenção quanto à procedência dos produtos, evitando itens sem rótulo, lacre ou selo fiscal.
Relembre os casos
Segundo o último balanço da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado na manhã desta quarta-feira (1°), foram registrados 25 casos de contaminação em São Paulo, sendo 18 em investigação e 7 confirmados.
A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES) na terça-feira (30), confirmou três casos de morte por intoxicação por metanol.
O que é Metanol?
O metanol, quando ingerido, inalado ou absorvido pela pele em contato prolongado, pode provocar náusea, tontura, perda da visão e até a morte. Pequenas quantidades já são suficientes para provocar intoxicação grave.
Em casos de suspeita de ingestão, a orientação das autoridades é procurar imediatamente o Sistema Único de Saúde (SUS) diante dos primeiros sintomas.
De acordo com Marta Machado, secretária nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, a detecção precoce é fundamental para o tratamento.