Brasil atinge 43 casos suspeitos de intoxicação por metanol

O Brasil chegou a 43 casos suspeitos de intoxicação por metanol registrados desde agosto até esta quarta-feira (1º). As ocorrências se concentram principalmente em São Paulo, com 39 suspeitas, mas Pernambuco apresentou quatro casos em investigação. Apenas um óbito foi confirmado.

Os dados são do Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs). Devido ao cenário, o Ministério da Saúde instalou uma Sala de Situação para monitorar os casos de intoxicação por metanol em bebidas "batizadas". O mapeamento ocorre nacionalmente.

Em nota, o Ministério da Saúde detalhou que, até o momento, quatro casos suspeitos já foram descartados. O óbito confirmado foi de São Paulo, mas outros sete seguem em investigação, sendo:

Cinco em São Paulo;

Dois em Pernambuco.

“Nós estamos diante de uma situação anormal e diferente de tudo o que consta na nossa série histórica em relação à intoxicação por metanol no país. A entrada da Polícia Federal no plano se deve à suspeita de envolvimento de uma organização criminosa relacionada à adulteração de bebidas”. Alexandre Padilha Ministro da Saúde

Média anual superada

Em meio ao aumento dos casos, Alexandre Padilha afirmou que o Brasil vive uma situação anormal. "Em apenas dois meses já superamos a média anual”, que tinha sido de 20 ocorrências.

Na terça-feira (30), Padilha já havia determinado a notificação imediata de casos suspeitos de intoxicação por metanol ao Cievs. A ação buscava:

Mapear as novas ocorrências;

Reforçar a vigilância e a resposta a novos casos em todo país.

“Essa determinação é para que possamos identificar mais rapidamente não só o que está acontecendo em São Paulo, mas também possíveis intoxicações em outros estados, a partir de comportamentos clínicos e epidemiológicos anormais”, afirmou o ministro, na data.

Ceará não registra ocorrências

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou que repassou a nota técnica do Ministério da Saúde aos Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde dos municípios, reforçando as recomendações oficiais junto às cinco superintendências regionais de saúde.

A Sesa ressalta que, até o momento, não recebeu notificações de casos semelhantes no estado. Em casos de intoxicação, o paciente é encaminhado ao Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox), que funciona dentro do Instituto Doutor José Frota (IJF).

Veja também País Mortes por suspeita de intoxicação com metanol sobem para cinco em SP Pernambuco Três casos suspeitos de intoxicação por metanol são investigados em Pernambuco País Metanol importado pelo PCC pode ter sido usado em bebidas adulteradas em São Paulo, diz associação

Governo anuncia medidas

Diante do avanço das intoxicações, o governo federal lançou um plano de ações emergenciais. Entre as medidas, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) notificou os Procons estaduais e anunciou fiscalização em estabelecimentos suspeitos.

A Polícia Federal abriu inquérito para apurar a origem das bebidas adulteradas e não descarta a ligação do caso com o crime organizado.

No mês passado, a Operação Carbono Oculto já havia identificado o uso de metanol por uma facção criminosa em São Paulo para adulterar combustíveis comercializados em postos sob influência do grupo.

Estrutura de Atendimento