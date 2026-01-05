Jovem desaparecido no Pico Paraná é encontrado com vida nesta segunda (5)

Após cinco dias de buscas, foi encontrado com vida, na manhã desta segunda-feira (5), o jovem Roberto Farias Thomaz, de 19 anos, que desapareceu durante uma trilha no Pico do Paraná no dia 1º de janeiro. As informações são da CNN Brasil.

Segundo o site, a informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros do Paraná.

Uma foto de Roberto foi divulgada no perfil do Instagram criado pela família para auxiliar nas buscas do jovem. "Encontramos o Roberto! Ele está vivo, está bem e estamos já o encaminhando para o hospital! Obrigado a todos os anjos que vieram aqui nos ajudar", disse a família nos stories.

Foto: Reprodução Instagram.

Segundo o tenente-coronel Ícaro Gabriel, porta-voz dos bombeiros, Roberto chegou sozinho até a base da montanha, após andar por mais de 20 km.

Entenda o caso

Na noite de Réveillon, Roberto Farias Tomaz e a amiga Thayane Smith escalaram a montanha, considerada o ponto mais alto do Sul do Brasil, para assistirem ao primeiro nascer do sol do ano.

Segundo os bombeiros, os jovens chegaram juntos ao cume por volta das 4h de quinta-feira, dia 1º. Após descansarem, a dupla iniciou a descida com um grupo que encontrou no cume por volta das 6h30. Durante o trajeto, o rapaz se separou do grupo e não foi mais visto.

As buscas tiveram início na tarde do mesmo dia e envolveram equipes do Corpo de Bombeiros e um grupo de voluntários. Drones e um helicóptero com câmera térmica foram usados nos trabalhos.