Homem que se relacionava com criança de 12 anos é preso em MG; caso repercutiu no País

O homem de 35 anos acusado de se relacionar com uma criança de 12 foi preso na tarde dessa quarta-feira (25), em Indianópolis, Minas Gerais. A mãe da menina também foi capturada e levada à delegacia, segundo a polícia local.

Inicialmente, os dois haviam sido absolvidos de crime. No entanto, após repercussão nacional e internacional sobre o caso, o Tribunal de Justiça (TJMG) reviu a determinação, anulou a absolvição da dupla e pediu a prisão.

"Chamou atenção os elogios tecidos pela vítima ao apelante, enfatizando a forma como lhe tratava e valorizava, o quanto ele era bom para ela e sua família", comentou o desembargador Magid Nauef Lauar, segundo a CNN Brasil, que teve acesso à decisão.

No entanto, o magistrado pontuou que a relação não decorreu de violência, coação, fraude ou constrangimento, e a classificou como "vínculo afetivo consensual", com conhecimento dos responsáveis.

Por que a Justiça mudou de entendimento?

Para questionar a decisão judicial que absolveu o homem e a mãe da criança, o Ministério Público utilizou um recurso chamado "embargos de declaração" com efeitos infringentes — estes ocorrem quando a correção dessas falhas é tão importante que acaba por mudar o resultado do julgamento.

O argumento do MP é que a absolvição anterior dos dois violava a súmula 593 do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), que entende que, em crimes contra menores de 14 anos, o consentimento da vítima ou a existência de um relacionamento são irrelevantes para a configuração do crime.