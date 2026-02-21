Turista americana e atleta morrem em acidente de asa-delta no Rio de Janeiro

Duas pessoas morreram em um acidente de asa-delta na manhã deste sábado (21), no Rio de Janeiro. O recordista de parapente Rodolfo Pascoal Ladeira, de 43 anos, e a turista americana Jenny Colón Rodríguez, de 36, foram as vítimas.

A Polícia Civil investiga o caso, mas ainda não se sabe a causa do acidente. Tudo aconteceu em São Conrado, Zona Sul do Rio. Os dois caíram no mar e chegaram a ser socorridos pelos bombeiros, mas não sobreviveram.

De acordo com informações do jornal O Globo, tanto Rodolfo quanto Jenny tinham em comum o apreço pela vida e o espírito aventureiro.

Nas redes sociais, o atleta exaltava a sensação de liberdade e adrenalina que o voo livre proporcionava. A americana, por sua vez, publicava fotos de viagens em diversos lugares do mundo.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que a ocorrência foi registrada na 15ª DP (Gávea), que apura as circunstâncias do acidente.

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), responsável pela fiscalização das regras aplicáveis ao voo livre no espaço aéreo, também será acionada na investigação.

Perfil das vítimas

Fora dos ares, Rodolfo Ladeira gostava de jogar futebol, viajar com amigos, almoçar com a família e tomar banho de cachoeira, entre outras atividades com os pés no chão.

Ele tinha 30 anos de experiência como instrutor de asa-delta e era recordista de parapente, reconhecido com inúmeras medalhas e honrarias. Considerado um campeão na área em que se dedicava. Rodolfo deixa a esposa e uma filha.

Jenny postava menos sobre a vida pessoal nas redes sociais, mas fazia questão de registrar momentos das viagens pelo mundo. No Facebook, publicou fotos na Colômbia, em Paris, em Honduras e em outros destinos.

Nas imagens, aparecia sempre sorridente, diante de paisagens paradisíacas ou pontos turísticos. Ainda não se sabe quando ela chegou ao Brasil, mas informações preliminares indicam que estava no Rio com duas amigas, que não quiseram fazer o voo livre.

Pronunciamento do Clube do Voo

A empresa na qual foi realizada a experiência do voo que terminou tragicamente, o Clube do Voo, publicou uma nota sobre o ocorrido. Segue o texto na íntegra:

"Com o coração pesado e lágrimas nos olhos, comunicamos um momento de profunda dor e comoção. Nosso instrutor de asa-delta e recordista de parapente, Rodolfo Pascoal Ladeira, e sua aluna, Jenny Colôn Rodríguez, foram vítimas de um trágico acidente durante um voo. A perda de ambos nos abala profundamente. Os motivos do acidente estão sendo apurados, e estamos aguardando o restante do resgate do equipamento para uma avaliação técnica minuciosa. Queremos honrar a equipe dos bombeiros, que lutou incansavelmente para salvar vidas, e expressar nosso mais profundo apoio aos parentes das vítimas. Que a memória de ambos seja um legado de inspiração, e que possamos encontrar forças para continuar voando, sonhando e vivendo, mesmo nos momentos mais difíceis. Eles vivem em nossos corações e nos inspirarão a voar mais alto".