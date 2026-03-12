'Oi, meu amor': idoso se despede da esposa antes de morrer

Benedicto de Lima esperou pela visita do amor de sua vida para dar o último suspiro. Quando a esposa, Nilta de Lima, de 87 anos, chegou ao leito do hospital onde ele estava internado, o idoso, de 90 anos, reuniu forças e disse, com a voz debilitada: “Oi, meu amor”. Poucos segundos depois, os sinais vitais diminuíram até desaparecer.

O neto João Dias, de 36 anos, conta que o sentimento entre os dois sempre foi evidente. “Meu avô era completamente apaixonado pela minha avó, falava isso sempre. E literalmente esperou por ela para partir”, relata.

Benedicto estava internado em um hospital em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, para tratar uma pneumonia. Segundo João, havia quatro dias que Nilta não visitava o marido por causa do risco de contaminação no hospital.

A cena foi registrada pela neta, Maria Paula Dias, de 25 anos, em maio de 2025. No entanto, ela interrompeu a gravação ao perceber o que havia acontecido.

A notícia abalou profundamente Nilta. “No dia, ela tremia, ficou chocada, porque foi muito forte para ela também”, lembra o neto.

João conta que demorou para publicar o vídeo nas redes sociais por causa da mudança repentina na rotina da família, principalmente na vida da avó, mas relata que agora tudo está mais calmo.

“A convivência da nossa família juntos fez com que ela aceitasse bem as mudanças e a perda do marido. E graças a Deus ela está bem”, finaliza.