Veja quais linhas receberão os primeiros ônibus novos em Fortaleza

Veículos devem passar por bairros como Siqueira, São Gerardo, Montese, José de Alencar e Itaperi.

Clarice Nascimento e Ana Alice Freire* ceara@svm.com.br
(Atualizado às 11:35)
Ceará
Ônibus estacionados em Fortaleza. Os novos veículos apresentam cor laranja, branca e azul.
Legenda: Novos veículos trocam as cores azuis por laranja, o que pode causar estranhamento na população, afirmam busólogos.
Foto: Kid Jr.

A partir desta quinta-feira (12), começam a rodar em Fortaleza os primeiros novos ônibus, com identidade visual atualizada. Eles vão substituir os veículos antigos de linhas que passam por bairros como Siqueira, São Gerardo, Montese, José de Alencar e Itaperi.

A operação inicia com 5 dos 30 coletivos recém-adquiridos. A previsão é que todos passem a rodar até o mês de abril. 

Veja quais linhas vão receber os novos ônibus em Fortaleza:

  • 027 - Siqueira/Papicu/Aeroporto;
  • 069 - Lagoa/Via Expressa/Papicu;
  • 066 - Parangaba/Papicu/Aeroporto;
  • 855 - Bezerra de Menezes/Washington Soares.

Os novos veículos chegam em meio a um período de reclamação que se estende entre os usuários do modal em Fortaleza. Passageiros reclamam constantemente da falta de estrutura dos coletivos, como ar-condicionado sem funcionar. 

Isso porque, conforme adiantou o Diário do Nordeste, em 2025, a idade média dos veículos que trafegam na capital ultrapassa a idade limite da troca regular proposta pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus).

Conforme o sindicato, 12,5% dos veículos da frota deveriam ser substituídos todos os anos, para manter a idade média dos ônibus de aproximadamente 4 anos. Porém, em razão do desequilíbrio econômico das empresas e a priorização de custos operacionais (como pessoal e combustível), a idade média da frota que circula na cidade é de mais de 7,5 anos. 

Quantos ônibus circulam em Fortaleza?

Atualmente, Fortaleza dispõe de 1.170 ônibus em operação, dos quais 100% são acessíveis e 80% são climatizados. Segundo o prefeito, a meta é climatizar 100% da frota até o fim da gestão.

Segundo a Prefeitura, as linhas contempladas com os novos veículos foram selecionadas “com base em critérios operacionais, como maior quilometragem e atendimento a um número maior de bairros, bem como de passageiros”. A entrega dos veículos foi realizada na manhã de hoje no Ginásio Poliesportivo da Parangaba, com a presença do prefeito Evandro Leitão (PT).

Até o fim de 2026, 120 novos ônibus estarão circulando, conforme prevê a gestão municipal. A iniciativa impacta a vida de mais de 80 mil usuários, segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). 

Veja também

teaser image
Ceará

Etufor anuncia extensão de linhas para Terminal Santuário da Fé, no Centro; confira

teaser image
Ceará

Ceará tem cerca de 250 pessoas com síndrome que causa fome insaciável

teaser image
Ceará

Senai testará farda com QR Code em alunos do Ceará; entenda

O presidente da Etufor, George Dantas, detalha que a prioridade da gestão é trocar os ônibus antigos e envelhecidos por novos modelos, gerando mais conforto e trazendo os usuários para o transporte público. 

“A frota de Fortaleza passou um período sem ser renovada no tempo correto. Então, esse movimento é para dar conforto aos usuários. Nas pesquisas eles estão falando isso. Toda essa renovação de frota é para atender o usuário que ás vezes reclama que o ônibus dá o prego”, afirma.

Veículos terão nova identidade visual e com redução de poluentes 

Entregar os ônibus em uma identidade visual atualizada é uma forma de mostrar à população que a frota está sendo renovada. "É para que os usuários tenham a percepção também que aquele ônibus é novo e a certeza é que aquele ônibus é zero e está sendo ofertado", diz Dantas. 

Ônibus estacionados em Fortaleza. Os novos veículos apresentam cor laranja, branca e azul.
Legenda: Novos veículos trocam as cores azuis por laranja, o que pode causar estranhamento na população, afirmam busólogos.
Foto: Kid Jr.

Todos os 120 novos ônibus chegarão equipados com ar-condicionado, elevador para pessoas com deficiência, entradas USB para carga de eletrônicos e câmeras de segurança, além tecnologias menos poluentes. Os carros contam com o padrão EURO VI, que proporciona a redução da emissão de material particulado em 97% e as demais emissões (CO, NOX e hidrocarbonetos) chegam próximo a 90%.

Os novos veículos já são equipados com ar-condicionado, elevador para pessoas com deficiência, entradas USB para carga de equipamentos eletrônicos, câmeras de segurança. 

Além disso, eles contarão com o padrão Euro 6I, que emite menos poluentes, como monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOX) e hidrocarbonetos, e, consequentemente, a emissão de fumaça nos trajetos. 

