Tartaruga-marinha resgatada em praia do Ceará é devolvida ao mar no Rio Grande do Norte

A tartaruga-marinha resgatada na Praia do Presídio, em Aquiraz, no último dia 4 de março, foi devolvida ao mar no Rio Grande do Norte na manhã dessa segunda-feira (9). O animal raro foi encontrado encalhado por pescadores da região costeira cearense e estava levemente ferido, além de não ter uma das nadadeiras dianteiras.

Legenda: Marina, como foi apelidada a tartaruga-de-couro resgatada em Aquiraz, foi solta no mar do Rio Grande do Norte. Foto: Divulgação/Apremace.

Antes de ser solta, Marina, como foi apelidada a tartaruga-de-couro, passou por atendimentos médicos e reabilitação em Aquiraz, pela equipe do Projeto "Amigos do Mar", da Associação de Preservação do Meio Ambiente (Apremace), e no Rio Grande do Norte, pela equipe do Projeto "Cetáceos da Costa Branca", da Universidade Estadual (UERN).

Legenda: O animal recebeu primeiros-socorros de uma equipe de biólogos da Apremace. Foto: Divulgação/Apremace.

"Marina foi devolvida ao mar no litoral do RN, reforçando a importância da união entre projetos que trabalham pela preservação da vida marinha", anunciou a Apremace. O vice-presidente da associação, Carlos Mariano, detalhou que a equipe colocou uma anilha no animal para monitorar possíveis outros encalhes e a observou por cerca de 15 minutos após a soltura, mas garantiu que o resgate foi um "sucesso".

Aparição no Ceará é um evento raro

À época do resgate de Marina em Aquiraz, Mariano compartilhou que a aparição da tartaruga-de-couro no Ceará é um evento raríssimo. Antes dela, o primeiro e único registro do réptil marinho no Estado teria sido 22 anos atrás, em 2004.

As tartarugas-de-couro estão criticamente ameaçadas de extinção no Brasil. De acordo com o Projeto Tamar, o litoral norte do Espírito Santo é a única área conhecida de desova regular da espécie no País, e, a cada temporada reprodutiva, tem sido observada uma redução do número de ninhos, variando entre 50 e 180, aproximadamente.

Ainda segundo Mariano, da Apremace, o animal é considerado um "gigante do oceano" e chega a medir aproximadamente 2,2 metros e pesar cerca de 700 quilos quando adulto. Além disso, a nomenclatura popular vem do fato de que, diferentemente de outras tartarugas-marinhas, esta não tem carapaça rígida ou escamas, e, sim, couro.

Nova tartaruga-marinha é resgatada no litoral do CE

No retorno da soltura de Marina, na tarde de segunda-feira, a equipe de biólogos de Aquiraz foi acionada por turistas para resgatar outra tartaruga-marinha encalhada na praia do município. Tratava-se de uma tartaruga-comum, também chamada de "tartaruga-cabeçuda", "tartaruga-mestiça", "tartaruga-avó", entre outras nomenclaturas.

Legenda: A tartaruga-cabeçuda foi apelidada de "Marujo". Foto: Divulgação/Apremace.

"O nome dado pela equipe [a ela] foi de 'Marujo', por tratar-se de tartaruga-cabeçuda macho. Ela está a caminho do Rio Grande do Norte", informou Mariano. Como Marina, Marujo terá o mesmo tratamento médico prestado pela equipe do Projeto Cetáceos da Costa Branca antes de ser devolvido ao mar.

Ele foi encontrado altamente debilitado por desidratação e precisou ser medicado antes de ser transferido de Estado.