Marquise Incorporações faz soltura assistida de filhotes de tartaruga

Mantendo seu compromisso com a preservação do meio ambiente, a Marquise Incorporações, empresa do Grupo Marquise, em parceria com o projeto Amigos do Mar, acaba de realizar uma emocionante ação de soltura assistida de filhotes de tartarugas marinhas na faixa de areia do seu empreendimento Mandara By YOO, no Porto das Dunas.

A iniciativa, que contou com a participação de observadores, proprietários do empreendimento e membros da comunidade, corrobora a importância da conservação da vida marinha e do ecossistema litorâneo. Durante a soltura dos filhotes, os presentes puderam observar um momento único: o primeiro contato dos filhotes de tartarugas marinhas com o mar, seu habitat natural.

“Acreditamos que é possível haver a implantação de empreendimentos imobiliários sofisticados e sustentáveis numa relação saudável e consciente com os locais onde essas criaturas do reino animal são concebidas. Iniciativas como essa são oportunidades de propagar valores únicos que norteiam os nossos projetos, desde a ideia até a entrega final", como diz Andréa Oliveira, diretora executiva da Marquise Incorporações. Ela lembra que a sustentabilidade não é apenas um diferencial, mas uma responsabilidade com o meio ambiente e com as futuras gerações.

A Marquise Incorporações, reconhecendo a relevância da preservação ambiental, mantém um sólido relacionamento com o Projeto Amigos do Mar, iniciativa dedicada à proteção das tartarugas marinhas e que atua em duas frentes: monitoramento e nidificação (construção de ninhos) das tartarugas marinhas no litoral de Aquiraz e educação ambiental, conscientizando a população sobre a importância da preservação desses animais.