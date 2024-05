Evangelho de hoje, sexta-feira, 03/05/2024 (Jo 14, 6-14)

Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: "Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecêsseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes". Disse Filipe: "Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta!" Jesus respondeu: "Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: `Mostra-nos o Pai'? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa destas mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei".

Reflexão - A Santíssima Trindade mora no nosso coração e nos dá poder para superar os nossos desafios na busca da verdade.

Jesus nos dá conhecimento de que as obras do Pai são as Suas obras, porque os dois estão em sintonia perfeita trabalhando em harmonia com o Espírito Santo que age e faz acontecer em nós a vontade divina. Assim, com palavras bem simples e claras Ele nos revela: “Quem me viu, viu o Pai.” “Eu estou no Pai e o Pai está em mim!” “É o Pai que, permanecendo em mim, realiza as Suas obras.” Por isso, nós que cremos em Jesus Cristo e já tivemos uma experiência com Ele, podemos dizer com segurança que também já conhecemos o Pai, pois Ele tem realizado grandes obras no nosso coração por meio de Jesus, sob a ação do Seu Espírito Santo. A Santíssima Trindade mora no nosso coração e nos dá poder para superar os nossos desafios na busca da verdade. Não podemos separar o Pai do Filho. O amor entre Eles gera o Espírito Santo e a Unidade desse Amor mora em nós. É Ele quem nos faz cumprir as obras que Jesus realizou no mundo, e coisas ainda maiores que elas nós poderemos fazer. Foi Ele mesmo quem nos prometeu. Apesar da nossa natureza corrompida e, às vezes, da nossa incredulidade, sabemos que Jesus está na nossa vida e que o poder do Seu Espírito age sobre nós. Jesus nos ensina a suplicar ao Pai em Seu Nome, para que sejam realizados os pedidos do nosso coração. Se vivermos para Jesus, tudo o que pedirmos ao Pai em Seu Nome nós o receberemos, porque esta é a Sua vontade. Somos seus instrumentos aqui na terra para dar sinal ao mundo de que Jesus Cristo é o Caminho, a Verdade e a Vida! Para realizar as obras que estão no coração do Pai nós precisamos persistir no Caminho que nos leva à vida eterna. – Você conhece o Pai? - Qual é o Caminho que nos leva ao Pai? – Você acredita que este caminho está no seu coração? – Você vive como se realmente acreditasse nisso? – Quais as obras que você tem realizado no mundo que se assemelham às obras de Jesus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO