Festa na Embraer, que entregou seu 1.800º avião

Em mensagem a esta coluna, a Embraer informa que entregou hoje, quinta-feira, 2, a 1.800ª aeronave da família E-Jets em sua história, alcançando um marco no programa de jatos comerciais small narrowbody mais bem-sucedido no mundo.

Na ocasião, um E190-E2 foi entregue em São José dos Campos à empresa de leasing Azorra e será operado pela Royal Jordanian Airlines. Esse é o terceiro jato E2 entregue para a companhia aérea da Jordânia, que já opera quatro E-Jets de primeira geração. A Royal Jordanian receberá um total de oito E2s no atual acordo.



Desde 2004, ano da entrada em serviço da primeira aeronave do programa, os E-Jets são um sucesso global, operando em frotas de 90 companhias aéreas e empresas de leasing de mais de 60 países.

O E190-E2 integra a família de E-Jets de nova geração, que oferece os jatos mais silenciosos, menos poluentes e mais eficientes entre as aeronaves comerciais de até 150 lugares.

Em 20 anos de operação, os E-Jets de primeira e segunda gerações transportaram dois bilhões de passageiros em 26 milhões de voos, voando 140 milhões de quilômetros com 90 companhias aéreas de 60 países.



“Estamos orgulhosos por fazer parte das celebrações deste marco histórico para a Embraer e para o programa E-Jets. Reconhecemos a colaboração de longa data entre a Royal Jordanian e a empresa brasileira, que é apoiada pelos nossos valiosos parceiros da Azorra. A família de aeronaves E2 apoia nossos objetivos estratégicos e integra-se perfeitamente à nossa visão de conectividade e crescimento regional. Isto representa um papel fundamental nos nossos esforços de modernização da frota, oferecendo eficiência, flexibilidade e satisfação incomparáveis aos passageiros. Juntamente com a Embraer e os nossos estimados parceiros da Azorra, esperamos proporcionar uma experiência excepcional aos passageiros, enquanto contribuímos para uma indústria da aviação mais sustentável”, disse Samer Majali, Vice-Presidente e CEO da Royal Jordanian Airlines.

"Para a Azorra, fazer parte deste marco é uma honra e agradecemos à Embraer e aos nossos amigos da Royal Jordanian pela parceria contínua. Com a nossa carteira de encomendas e o crescente número de companhias aéreas que operam os jatos E2, continuamos a ver um futuro brilhante para estes aviões, que oferecem grande eficiência, experiência superior aos passageiros e vantagens econômicas aos operadores", afirma John Evans, CEO e fundador da Azorra.



Arjan Meijer, Presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial, atribui a longevidade do programa E-Jets ao foco da Embraer em excelência e melhoria contínua.

"É muito bom alcançar este marco com a Royal Jordanian e a Azorra, dois parceiros fundamentais. Estamos sempre buscando maneiras de melhorar nossas aeronaves - reduzindo custos operacionais, estendendo os intervalos de manutenção e adicionando novas tecnologias. Ainda neste ano, anunciaremos uma série de melhorias de desempenho para o E2. Além disso, o E2 também já provou estar pronto para voar 100% com combustível sustentável de aviação (SAF). O E2 continua a chamar a atenção das companhias aéreas, demonstrando as suas vantagens em termos de consumo de combustível, emissões, silêncio, confiabilidade e conforto dos passageiros”, afirmou Meijer.