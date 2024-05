Cearense Trade Point Brazil promove missão empresarial em Hannover

Os empresários cearenses Carlos Henrique Carvalho e Henrique Mota de Aguiar, donos da empresa Trade Point Brasil, promoveram na semana passada, em parceria com o Conselho Internacional de Negócios (Internationale Wirtschaftrats), uma missão de empresários alemães que cumpriu extensa agenda de reuniões com empresas em Hannover, na Alemanha.

A missão coincidiu com Hannover Messe, um dos maiores eventos da indústria mundial, que acontece desde 1947. É uma feira de referência global para o setor industrial. Com a participação de 130 mil visitantes e mais de 4 mil expositores, esse evento é o ambiente onde os grandes líderes da indústria se reúnem para apresentar as últimas novidades, tendências e inovações que moldam o futuro do setor.

A Trade Point Brazil tem forte atuação na Europa, desenvolvendo ações que promovem negócios de empresas e governos brasileiros, um dos quais é o do Ceará.

Em 2023, ela trouxe a Fortaleza uma missão empresarial alemã que teve reuniões com autoridades do governo do estado e diretores da Federação das Indústrias (Fiec) e da Federação da Agricultura (Faec), tendo visitado o Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

Na missão da semana passa em Hannover, os empresários foram recebidos pelo diretor de Relações Governamentais e Públicas da Deutsche Messe AG, Andrej Gross, para um exclusivo almoço de negócios no Sky Lounge da Hannover Messe, que é o Centro de Eventos da cidade.

Em seguida, o grupo visitou empresas do setor industrial com foco na cadeia do Hidrogênio Verde, visando as possibilidades de negócios em âmbito internacional, com foco no Brasil.

Houve reuniões com diretores e executivos das empresas Bosch, Festo, Tüvnord, Porto de Duisburg, Microsoft, Cisco, SAP, Siemens, GN2 Energy, Hexagon Purus, Vision Robotik e com os diretores do setor de trade e atração de investimentos da Hannover Messe.

“É impressionante o número de empresas e serviços envolvidos na cadeia do setor de Hidrogênio Verde, assim como também impressiona o interesse das empresas alemães no mercado brasileiro, visando destacadamente o hidrogênio verde, como disse à coluna Carlos Henrique Carvalho, sócio fundador da TradePoint-Brasil e da Ad3 Marketing.