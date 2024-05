Em 2023, Ceará exportou aço, melão e até algodão

Esta coluna apresenta aos seus leitores a lista dos 10 principais produtos exportados pelo Ceará no ano passado de 2023, segundo dados fornecidos pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Governo do Estado, o Ipece.

São os seguintes, com seus respectivos valores:

Ferro e aço: US$ 1,79 bilhão; Calçados: US$ 266,7 milhões; Frutas, principalmente melão: US$ 155,7 milhões; Combustíveis minerais e produtos derivados: US$ 77,5 milhões; Peixes e crustáceos: US$ 74,7 milhões; Gorduras e ceras de origem animal ou vegetal: US$ 60,4 milhões; Produtos hortículas: US$ 58,4 milhões; Peles e couros: US$ 41,6 milhões; Sal, enxofre, cal, gesso e cimento: US$ 37,5 milhões; e algodão: US$ 22,7 milhões.

Ceará exportando algodão, nos tempos de hoje, é novidade para esta coluna.