Ceará tem alerta de chuvas intensas e raios até segunda-feira (9)

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) emitiu um aviso meteorológico neste domingo (8) alertando para a ocorrência de chuvas intensas em parte do Ceará.

O comunicado é válido das 22h até as 12h de segunda-feira (9). A previsão indica que a região centro-norte do estado deve registrar precipitações de moderada a forte intensidade.

De acordo com o órgão, a instabilidade atmosférica prevista para o período pode favorecer, além do acumulado de chuva, a ocorrência de descargas elétricas e rajadas de vento em toda a faixa litorânea do estado e nas cidades do Maciço de Maturité.

O Instituto Nacional de Meteorologia também emitiu neste domingo um aviso de chuvas intensas no Ceará. O alerta engloba 181 dos 184 municípios cearenses.

Veja também Ceará Ceará tem 'perigo potencial' de chuvas intensas em 181 cidades Ceará Demolição de prédio histórico em zona de patrimônio da Parangaba é interrompida

Áreas em risco

O aviso da Funceme classifica o grau de risco de acordo com a probabilidade e o impacto esperado. As regiões do estado foram divididas entre risco médio e risco potencial:

Risco médio (41% a 70%): esta faixa abrange o Litoral de Fortaleza, o Litoral do Pecém e o Maciço de Baturité.

Risco potencial (20% a 40%): a faixa inclui cidades do Litoral Norte, como Acaraú, Camocim e Sobral.

Risco por município:

Legenda: Instabilidade atmosférica atinge cidades cearenses. Foto: Reprodução/Funceme.

Como agir em caso de eventos adversos?

A Funceme recomenda ainda que, em caso de eventos adversos, os cidadãos sigam as orientações da Defesa Civil.

A evolução das condições do tempo pode ser acompanhada em tempo real pelo site oficial do órgão ou pelo aplicativo "Funceme Tempo".