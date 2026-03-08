Ceará tem alerta de chuvas intensas e raios até segunda-feira (9)
Aviso da Funceme abrange a região centro-norte do estado, com risco médio para Fortaleza, Maciço de Baturité e Litoral do Pecém.
A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) emitiu um aviso meteorológico neste domingo (8) alertando para a ocorrência de chuvas intensas em parte do Ceará.
O comunicado é válido das 22h até as 12h de segunda-feira (9). A previsão indica que a região centro-norte do estado deve registrar precipitações de moderada a forte intensidade.
De acordo com o órgão, a instabilidade atmosférica prevista para o período pode favorecer, além do acumulado de chuva, a ocorrência de descargas elétricas e rajadas de vento em toda a faixa litorânea do estado e nas cidades do Maciço de Maturité.
O Instituto Nacional de Meteorologia também emitiu neste domingo um aviso de chuvas intensas no Ceará. O alerta engloba 181 dos 184 municípios cearenses.
Áreas em risco
O aviso da Funceme classifica o grau de risco de acordo com a probabilidade e o impacto esperado. As regiões do estado foram divididas entre risco médio e risco potencial:
- Risco médio (41% a 70%): esta faixa abrange o Litoral de Fortaleza, o Litoral do Pecém e o Maciço de Baturité.
- Risco potencial (20% a 40%): a faixa inclui cidades do Litoral Norte, como Acaraú, Camocim e Sobral.
Risco por município:
Como agir em caso de eventos adversos?
A Funceme recomenda ainda que, em caso de eventos adversos, os cidadãos sigam as orientações da Defesa Civil.
A evolução das condições do tempo pode ser acompanhada em tempo real pelo site oficial do órgão ou pelo aplicativo "Funceme Tempo".