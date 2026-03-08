Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Sob intensos bombardeios, Irã define sucessor de Ali Khamenei

Nome do novo líder supremo do país não foi revelado.

Escrito por
AFP
Mundo
Dois homens vestindo uniformes militares camuflados seguram um grande cartaz preto com a imagem do aiatolá Ali Khamenei. O cartaz exibe o líder religioso ao centro e inscrições em árabe na parte inferior.
Legenda: Sucessor do aiatolá Ali Khamenei teria sido escolhido no Irã neste domingo (8), mas nome do novo líder não foi divulgado.
Foto: Ahmad Al-Rubaye / AFP.

O Irã anunciou neste domingo (8) que escolheu um sucessor para o guia supremo Ali Khamenei, morto no primeiro dia da ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra a República Islâmica, em 28 de fevereiro.

A Assembleia de Especialistas, órgão iraniano responsável por designar o principal dirigente do país, não revelou o nome de quem substituirá Khamenei, que estava no poder desde 1989.

Na última semana, circularam vários nomes como possíveis candidatos ao cargo, reservado a um religioso, incluindo o do filho do falecido guia, Mojtaba Khamenei, considerado uma das personalidades mais influentes do país.

Veja também

teaser image
Mundo

Presidente do Irã pede desculpas a países vizinhos por bombardeios em conflito contra EUA e Israel

teaser image
Mundo

Drone causa explosão nos arredores do Aeroporto Internacional de Dubai

Analistas também mencionaram o nome de Hassan Khomeini, neto do fundador da República Islâmica, o aiatolá Ruhollah Khomeini.

Independente do nome, Israel já anunciou que o novo guia supremo será "um alvo" e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na quinta-feira, em uma entrevista à plataforma Axios, que não aceitaria Mojtaba Khamenei no cargo.

O Irã continua enfrentando intensos bombardeios, na capital Teerã e outras cidades, como Isfahan e Yazd, no centro do país.

Uma espessa coluna de fumaça cobria Teerã neste domingo. Israel bombardeou quatro depósitos de petróleo na região da capital iraniana, o primeiro ataque relatado contra instalações petrolíferas do país desde o início da guerra.

A distribuição de combustível em Teerã foi "temporariamente" interrompida após os bombardeios, anunciou o prefeito da cidade, Mohammad Sadegh Motamedian.

Segundo o presidente da empresa nacional de distribuição de derivados de petróleo, Keramat Veyskarami, o ataque atingiu quatro depósitos e um centro logístico de produtos petrolíferos.

Quatro pessoas morreram, incluindo dois motoristas de caminhões-tanque, acrescentou o executivo.

O Exército israelense informou que bombardeou "vários" depósitos de combustível e anunciou ataques contra alvos militares em "todo" o país.

Ali Mohammad Naini, porta-voz da Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica, disse que as "Forças Armadas são capazes de prosseguir por pelo menos seis meses de guerra intensa no ritmo atual das operações".

"Ataque de precisão" no Líbano

A guerra no Oriente Médio também teve novos ataques aéreos noturnos em vários países do Golfo.

A capital do Líbano, Beirute, foi novamente bombardeada por Israel, no centro e na periferia sul, reduto do movimento xiita pró-iraniano Hezbollah.

No coração da capital, as forças israelenses bombardearam o hotel Ramada, uma operação que deixou quatro mortos e 10 feridos, segundo o Ministério da Saúde libanês.

Israel anunciou um "ataque de precisão" contra "comandantes importantes" da Força Quds, o braço de operações da Guarda Revolucionária iraniana no exterior.

Um fotógrafo da AFP observou um quarto no quarto andar com as janelas quebradas e as paredes com marcas de incêndio. Dezenas de hóspedes fugiram com suas bagagens.

Além disso, 12 pessoas morreram em bombardeios de Israel no restante do Líbano durante a noite, segundo a agência de notícias oficial ANI.

Ataques noturnos no Golfo

O Exército israelense afirma que efetuou 3.400 ataques desde o início da guerra. Washington informou 3.000 operações.

O regime iraniano responde com o lançamento de mísseis e drones contra Israel e os Estados do Golfo que abrigam interesses americanos.

O conflito desestabiliza todo o Oriente Médio e outras regiões, em particular devido aos efeitos sobre a produção e a distribuição de hidrocarbonetos, que provocam a disparada dos preços.

Neste domingo, os depósitos de combustível do aeroporto internacional do Kuwait foram atacados por drones. Uma usina de dessalinização no Bahrein também foi danificada em um ataque do tipo.

Na Arábia Saudita, segundo maior produtor mundial de petróleo, atrás apenas dos Estados Unidos, o bairro diplomático de Riade foi alvo de um ataque com drones, mas a tentativa foi frustrada, segundo o governo do reino.

Advertência do Irã

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, fez um alerta neste domingo. "Se o inimigo tentar utilizar o território de um país para lançar uma agressão contra o nosso território, seremos obrigados a responder", disse em uma mensagem divulgada pela televisão estatal.

O chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional iraniano, Ari Larijani, afirmou que os Estados Unidos se enganaram ao prever uma oposição de curta duração.

"Pensavam que seria como na Venezuela: atacariam, tomariam o controle e acabaria", afirmou.

No início da guerra, o presidente americano, Donald Trump, conclamou o povo iraniano a derrubar o regime, instaurado em 1979.

Contudo, embora Washington deseje a queda do regime, o objetivo declarado é destruir a capacidade balística do Irã e impedir que o país desenvolva a bomba atômica, intenção que Teerã nega ter.

As autoridades iranianas registraram quase 1.000 mortos desde o início da guerra, dos quais 30% são crianças. A AFP publicou que não tem condições de verificar os números com fontes independentes.

Os ministros das Relações Exteriores da Liga Árabe participarão neste domingo de uma reunião de emergência por videoconferência sobre os ataques iranianos contra os territórios de vários países membros.

Assuntos Relacionados
Dois homens vestindo uniformes militares camuflados seguram um grande cartaz preto com a imagem do aiatolá Ali Khamenei. O cartaz exibe o líder religioso ao centro e inscrições em árabe na parte inferior.
Mundo

Sob intensos bombardeios, Irã define sucessor de Ali Khamenei

Nome do novo líder supremo do país não foi revelado.

AFP
Há 1 hora
Foto que contém cortina de fumaça próxima ao aeroporto de Dubai.
Mundo

Drone causa explosão nos arredores do Aeroporto Internacional de Dubai

Local foi atingido em meio aos conflitos entre Irã, Israel e EUA.

Redação
07 de Março de 2026
Foto que contém mulher segurando a bandeira do Irã em meio a escombros de rua em Teerã.
Mundo

Presidente do Irã pede desculpas a países vizinhos por bombardeios em conflito contra EUA e Israel

Ataques a nações do Oriente Médio a partir do país persa vêm sendo relatados.

Redação e AFP
07 de Março de 2026
Foto de veículo da perícia que investiga a morte de brasileiro por polícia dos EUA após ocorrência relacionada à saúde mental.
Mundo

Polícia dos EUA mata brasileiro após ocorrência relacionada à saúde mental

Polícia afirma que brasileiro estava armado, família nega.

Redação
06 de Março de 2026
Imagem de Kristi Noem, ex-secretária de Segurança Interna do governo de Donald Trump, responsável pelo ICE.
Mundo

Trump demite Kristi Noem do cargo de secretária de Segurança Interna

Noem era uma das responsáveis pela política do ICE de expulsões de imigrantes, que causou mortes em Minneapolis.

Redação e AFP
05 de Março de 2026
Múltiplas rodadas de explosões ecoaram sobre Doha em 5 de março, poucas horas após autoridades informarem que estavam evacuando moradores que moravam próximos à embaixada dos EUA.
Mundo

Petroleiro americano é atingido por míssil no Golfo Pérsico, diz TV estatal iraniana

Ataque seria atribuído ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).

Redação
05 de Março de 2026
Três pessoas usando uniformes laranja com vários patches e brasões estão em uma área externa de terreno rochoso. As três estão posicionadas em pé na parte frontal da imagem, enquanto um grupo maior, também uniformizado, aparece ao fundo, distribuído pelo mesmo ambiente. O cenário é aberto, com chão coberto por pedras e formações rochosas ao redor.
Mundo

Brasileiros do Legendários ficam 'presos' em Dubai após fechamento de aeroportos

Advogado relatou que, apesar do conflito no Oriente Médio, a sensação não é de insegurança.

Redação
03 de Março de 2026
Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, falando em um evento com fundo branco e uma bancada de madeira, usando terno e gravata azul.
Mundo

Irã anuncia ter atacado gabinete de Netanyahu, primeiro-ministro de Israel

Quartel-general do comandante da Força Aérea de Israel também foi atacado.

Redação e AFP
02 de Março de 2026
Agentes dos serviços de emergência israelenses em inspeção aos destroços no local de um ataque com mísseis próximo a Bet Shemesh, cerca de 30 quilômetros a oeste de Jerusalém.
Mundo

Irã contabiliza 555 mortos após ataques dos EUA e de Israel no fim de semana

Ao menos 131 cidades registraram impactos da ofensiva, segundo a entidade humanitária Crescente Vermelho

João Lima Neto
02 de Março de 2026
Em publicação, o secretário Ali Larijani criticou Trump, afirmando que o presidente dos EUA 'mergulhou a região no caos'.
Mundo

Secretário de Segurança do Irã afirma que não negociará fim de conflito com os EUA

No domingo (1º), Trump afirmou que a campanha americana no Oriente Médio continuará até que todos os objetivos militares sejam alcançados.

João Lima Neto
02 de Março de 2026
Imagem de rosto do aiatolá Alireza Arafi.
Mundo

Alireza Arafi assume como líder interino do Irã após ataques que dizimaram cúpula do regime

Anúncio aconteceu neste domingo após ação militar dos Estados Unidos e Israel resultar na morte do aiatolá Ali Khamenei.

Redação
01 de Março de 2026
Foto aérea de instalações iranianas atacadas pelos EUA e Israel, neste sábado (28).
Mundo

Trump promete ataques 'sem precedentes' caso Irã responda a bombardeios

Ataque coordenado de EUA e Israel matou principal líder iraniano.

Redação
01 de Março de 2026
Imagem do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, falando em um microfone com um papel na mão.
Mundo

Imprensa estatal do Irã confirma morte do líder supremo Ali Khamenei após bombardeio

O presidente dos EUA, Donald Trump, já havia divulgado a morte em uma rede social, mas as autoridades iranianas negavam.

Redação
28 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra montagem do presidente dos EUA Donal Trump e do aiatolá, Ali Khamenei
Mundo

Donald Trump afirma que líder supremo do Irã está morto

O anúncio do presidente dos Estados Unidos (EUA) foi feito na rede social.

Redação
28 de Fevereiro de 2026
À esquerda, Ali Khamenei acenando; à direita, Masoud Pezeshkian.
Mundo

Ataques dos EUA e Israel tem como alvo Ali Khamenei e Masoud Pezeshkian

Informação foi confirmada por um oficial israelense à agência de notícias Reuters.

Redação
28 de Fevereiro de 2026
Imagem de céu cinzento com fumaça de explosão acima de prédios baixos.
Mundo

Itamary condena ataques ao Irã realizados pelos EUA e por Israel

Disparos áereos atingiram a capital e outras quatros cidades do país.

Redação
28 de Fevereiro de 2026
Na imagem, cenário de destruição logo após um ataque a uma edificação de dois andares, identificada como uma escola. O prédio, de cor clara, apresenta danos severos: o teto de uma seção desabou, janelas estão quebradas e há fumaça preta saindo de uma das aberturas superiores. No pátio à frente, o chão está coberto por escombros, poeira e objetos espalhados. Dezenas de pessoas circulam pelo local em meio ao caos; algumas parecem atordoadas ou feridas, enquanto outras tentam prestar socorro ou observar os danos. O céu está pálido e a iluminação sugere ser dia.
Mundo

Escola para meninas no Irã é atacada e deixa 51 crianças mortas após ofensiva atribuída a Israel

Bombardeio aéreo aconteceu neste sábado (28); vítimas tinham entre 7 e 12 anos.

Redação
28 de Fevereiro de 2026
Mundo

Líderes mundiais reagem a ataques dos EUA e Israel contra o Irã

A ação e a ofensiva do Irã provocaram alertas internacionais sobre o risco de uma escalada regional do conflito

Redação
28 de Fevereiro de 2026
Na imagem, fotografia de meio-corpo do Líder Supremo do Irã, Ali Khamenei. Ele é um homem idoso, de pele clara e barba branca longa, usando óculos de grau, um turbante preto e vestes tradicionais escuras sobre uma túnica cinza claro. Ele está sentado, falando em frente a dois microfones pretos, segurando um pequeno papel branco na mão esquerda. O fundo é composto por uma cortina de tecido verde oliva com pregas verticais.
Mundo

Quem é Ali Khamenei, líder supremo do Irã alvo do ataque conjunto de EUA e Israel

Trump afirmou que o objetivo da ofensiva é "defender o povo americano de ameaças do governo iraniano".

Redação
28 de Fevereiro de 2026
EUA e Israel atacam Irã
Mundo

EUA e Israel atacam Irã

Segundo as Forças de Defesa de Israel (IDF), Irã lançou ataques retaliatórios contra o território israelense.

Redação
28 de Fevereiro de 2026