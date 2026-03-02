Irã anuncia ter atacado gabinete de Netanyahu, primeiro-ministro de Israel

O governo israelense ainda não se pronunciou sobre o suposto ataque até a última atualização desta reportagem.

Mais cedo, o Chefe de Segurança do Irã, Ali Larijani, afirmou que o país não negociará com os Estados Unidos, contrariando declaração do presidente norte-americano, Donald Trump, que mais cedo disse que a nova liderança iraniana teria interesse em retomar o diálogo.

Veja também Mundo Irã contabiliza 555 mortos após ataques dos EUA e de Israel no fim de semana País Itamaraty publica lista de países para 'não viajar' durante conflitos no Oriente Médio

A negativa foi publicada por Larijani na rede social X. “Não negociaremos com os Estados Unidos”, escreveu. Ele também rejeitou a informação de que teria tomado iniciativa para reabrir negociações com Washington por meio de intermediários do Sultanato de Omã.