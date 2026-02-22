México confirma morte de narcotraficante ‘El Mencho’; cartel reage e promove onda de violência

As forças militares do México anunciaram, neste domingo (22), a morte do narcotraficante mais procurado do país, Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como “El Mencho”, chefe do Cartel de Jalisco Nova Geração (CJNG). Ele foi morto em meio a uma operação militar. Em resposta, os criminosos promoveram uma série de ataques.

O narcotraficante era um ex-policial que passou a comandar o CJNG, organização criminosa que ganhou projeção internacional por conta da violência extrema que usa contra seus adversários.

El Mencho era um dos principais responsáveis por esse modus operandi do grupo, que incluía ainda a extorsão a agentes públicos, a ameaça à população civil e ataques ousados às forças de segurança.

Se informa que, en el estado de Jalisco, se registran al momento 21 bloqueos carreteros activos. Las fuerzas federales y estatales se encuentran desplegadas; todos los puntos están en proceso de control registrando un flujo a baja velocidad pero constante, de igual forma cinco ya… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) February 22, 2026

Morte de narcotraficante gera onda de ataques no México

O narcotraficante foi alvo de uma operação militar que terminou em sua morte. Após a ação, criminosos aliados de El Mencho provocaram incêndios contra veículos e bloquearam estradas do estado de Jalisco.

Os bloqueios também se estenderam ao estado vizinho de Michoacán, onde o grupo de Oseguera tem presença.

Fuerzas federales realizaron hace unas horas un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona. También a raíz de dicho operativo, en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la… — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 22, 2026

Em nota pública, o Aeroporto Internacional de Guadalajara reforçou que opera normalmente, sem cancelamentos ou impactos nas operações aéreas. Informou ainda que agentes federais fazem a segurança do local.

Quem era El Mencho?

Conforme informações da AFP, o Governo do México oferecia uma recompensa de 15 milhões de dólares (R$ 78 milhões) a quem capturasse o narcotraficante.

A morte dele é o golpe mais duro contra as organizações criminosas do país desde a prisão, em 2024, de Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "Mayo" Zambada, fundadores do Cartel de Sinaloa, que disputa o tráfico com o CJNG.