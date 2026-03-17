Israel anuncia morte de chefe do Conselho de Segurança do Irã em ataque

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou nesta terça-feira (17) que o Exército israelense matou Ali Larijani, atual chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, durante um bombardeio realizado em Teerã na noite de segunda-feira (16).

Segundo o ministro, o ataque também teria atingido o general Gholamreza Soleimani, comandante da milícia Basij.

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De acordo com Katz, a informação foi repassada pelo comandante do Estado-Maior das Forças Armadas israelenses. Em declaração em vídeo, o ministro disse que Larijani e Soleimani foram “eliminados durante a noite”.

Governo do Irã ainda não se pronunciou sobre morte

Até a última atualização desta reportagem, o governo do Irã não confirmou a morte de Larijani nem se pronunciou oficialmente sobre o bombardeio.

A declaração ocorre após o jornal israelense Times of Israel noticiar que Larijani teria sido alvo de um ataque aéreo em Teerã, com base em fontes do Exército de Israel. Segundo a publicação, as forças israelenses ainda buscavam confirmar a morte do dirigente iraniano.