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Usina de gás iraniana é atacada e bombardeios em Tel Aviv deixam quatro feridos

Ataques aconteceram horas após um anuncio de pausa nos conflitos por Donald Trump.

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Redação producaodiario@svm.com.br
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Incêndio e fumaça escura se elevando ao céu em uma área urbana com construções modernas e ruínas ao fundo.
Legenda: Guerra no Oriente Médio já dura um mês
Foto: KAWNAT HAJU / AFP

Dois bombardeios marcaram as primeiras horas da manhã desta terça-feira (24) no Oriente Médio. Logo cedo, o Irã anunciou que ataques israelenses e norte-americanos atingiram duas instalações de gás e um gasoduto.

O caso ocorreu horas após Donald Trump anunciar uma pausa de cinco dias nos ataques a capital iraniana e Netanyahu afirmar que não pararia as ofensivas.

As instalações no centro do Irã foram "parcialmente danificadas", segundo informações do jornal Farns, único veículo do País a noticiar o fato. Em comunicado à imprensa, Israel confirmou o ataque, sem fornecer informações sobre os locais ou tipos de locais atingidos.

O comunicado também mencionou outras ofensivas aéreas realizadas durante a noite, que atingiram instalações de armazenamento de mísseis balísticos e vários prédios governamentais no Irã.

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Quatro feridos em Tel Aviv

Horas depois do ataque no Irã, a capital israelense amanheceu com um alerta de bombardeio. Conforme o Times of Israel, a ogiva responsável pela explosão furou o bloqueio do país e causou cratera na região central de Tel Aviv.

Não houve nenhuma morte, apenas quatro pessoas com ferimentos leves. Eles foram tratados ainda na cena da explosão e conseguiram caminhar.

A maioria dos moradores se deslocou a um abrigo antibombas, o que diminuiu o número de feridos, segundo informações do comando da Frente Interna do Exército de Israel.

Irã diz que trégua de Trump é 'fake news'

Nesta segunda-feira (23), Donald Trump afirmou à imprensa norte-americana que há um interesse para que o conflito entre Irã e Israel chegue a um fim. Ele citou ainda que Washington e Teerã têm “pontos importantes de concordância”.

Ainda ontem, Trump foi à plataforma Truth Social anunciar que os Estados Unidos e Irã se reuniram e conversaram sobre um possível acordo de cessar-fogo.

"Tenho o prazer de informar que os Estados Unidos da América e o Irã tiveram, nos últimos dois dias, conversas muito boas e produtivas a respeito de uma resolução completa e total de nossas hostilidades no Oriente Médio", disse.

Entretanto, o presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, declarou que nenhuma conversa para o fim da guerra no Oriente Médio aconteceu com os norte-americanos.

“Não houve negociações com os EUA, e fake news está sendo usada para manipular os mercados financeiro e de petróleo e escapar do atoleiro em que os EUA e Israel estão presos”, escreveu Mohammad Baqer Qalibaf em uma rede social.

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