Três mortes sob suspeita de hantavírus em navio no Oceano Atlântico

Três mortes com suspeita de hantavírus ocorreram no navio MV Hondius durante o trajeto entre a Argentina e Cabo Verde. A informação foi conformada à BBC pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

A embarcação, operada pela empresa de turismo holandesa Oceanwide Expeditions, saiu de Ushuaia, no sul da Argentina, em 20 de março, rumo ao continente africano. De acordo com a OMS, há a confirmação de um caso e a investigação de outros cinco passageiros.

Um passageiro de 70 anos morreu na embarcação e o corpo foi levado para a Ilha de Santa Helena. A esposa da vítima, de 69 anos, morreu em um hospital na África do Sul. O casal tinha nacionalidade holandesa.

Uma terceira pessoa morreu no navio e aguarda decisões sobre o isolamento de outros passageiros. Um homem do Reino Unido recebe atendimento em unidade de terapia intensiva em Joanesburgo, na África do Sul.

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O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido informou à BBC a manutenção de contato com a empresa Oceanwide Expeditions e com autoridades locais. A OMS coordena a evacuação de dois passageiros e realiza a avaliação de riscos no navio.

O navio MV Hondius possui capacidade para 170 passageiros e 57 tripulantes, 13 guias e 1 médico. A viagem tem previsão de término em Cabo Verde nesta segunda-feira, 4 de maio.

O que é a hantavirose

A hantavirose é uma doença infecciosa aguda e extremamente grave, causada por vírus do gênero Hantavirus, transmitida a seres humanos principalmente por roedores silvestres. Ela é perigosa devido à sua alta taxa de letalidade.

A transmissão do vírus ocorre pelo contato com urina, fezes ou saliva de roedores. A infecção em humanos causa danos no coração e nos pulmões.

Principais Sintomas e Fases:

Fase Inicial (Prodrômica): Febre alta, dores musculares intensas, dor de cabeça, dores nas costas e região lombar, náuseas, vômitos e diarreia.

(Prodrômica): Febre alta, dores musculares intensas, dor de cabeça, dores nas costas e região lombar, náuseas, vômitos e diarreia. Fase Cardiopulmonar (Grave): Tosse seca, dificuldade de respirar, batimentos cardíacos acelerados, pressão baixa e insuficiência respiratória.

A propagação entre pessoas possui registros na Argentina e no Chile.