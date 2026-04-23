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Brasileira processa empresa de MrBeast, maior youtuber do mundo, por assédio sexual

Lorrayne Mavromatis entrou com processo contra o youtuber denunciando ausência de licença-maternidade, assédio sexual e moral

Escrito por
*Clara Cezarino producaodiario@svm.com.br
Mundo
Lorrayne Mavromatis e Jimmy (MrBeast)
Legenda: Influenciadora brasileira Lorrayne Mavromatis e Jimmy Donaldson conhecido como MrBeast
Foto: Reprodução redes sociais

A influenciadora brasileira Lorrayne Mavromatis realizou um pronunciamento em vídeo nas redes sociais na última quarta-feira (22), relatando ter sofrido assédio sexual, moral e a não ter recebido liberação de licença-maternidade durante o tempo em que trabalhou na empresa do youtuber MrBeast, a MrBeast Industries.  

A empresária entrou com um processo jurídico contra a empresa no Tribunal da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. A postagem no Instagram foi feita em colaboração com o perfil de uma empresa jurídica especializada em casos de assédio sexual e discriminação no trabalho.  

A brasileira conta ainda que foi obrigada a comparecer, sozinha, a reuniões privadas na casa de um dos integrantes da empresa: “em uma sala no andar de cima, iluminada apenas por um abajur lateral, fui obrigada a escutar ele falando quão atraente e bonita eu era. Ele também me disse que Jimmy (MrBeast) fica constrangido perto de mulheres atraentes e eu cito: ‘Lorrayne, digamos que quando você está por perto e ele precisa ir ao banheiro... Ele não está realmente usando o banheiro’.”  

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No vídeo, a influenciadora relata que a situação piorou quando descobriu que estava grávida. Ela assinou um acordo com o setor de recursos humanos da empresa para sua licença-maternidade, que previa trabalhar até o último dia da gestação e depois se dedicar integralmente à filha. “No papel parecia lindo, mas na realidade não significou nada”, afirmou. Lorrayne relata que, apenas uma semana após o parto, emocional e fisicamente exausta e sofrendo com privação de sono, já estava de volta ao trabalho.

Menos de 1 mês após o nascimento da filha Emily, enfrentando um quadro de depressão pós-parto, a empresária teve que viajar para fora do país para trabalhar em uma filmagem para o canal principal do youtuber e “deixar para trás meu bebê recém-nascido”, relata Mavromatis. 

Duas semanas depois de voltar do que deveria ser uma licença maternidade, Lorrayne foi demitida com a justificativa: “você é de um calibre muito alto para esta posição. Precisamos de alguém de calibre inferior”.

*Estagiária sob supervisão de Geovana Rodrigues.

 

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