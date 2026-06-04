Trem de pouso de avião quebra e deixa feridos no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha

Funcionários do aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, ficaram feridos após o trem de pouso dianteiro de um avião de modelo Boeing 787 ceder nesta quinta-feira (4), por volta das 12h45 — 7h45 no horário de Brasília.

A aeronave pertence à companhia aérea Lufthansa, que confirmou o ocorrido, e embarcaria para Los Angeles, nos Estados Unidos. Segundo informações do g1, no momento do acidente, o embarque ainda não havia começado, mas membros da tripulação e da equipe de solo da empresa já estavam dentro do avião.

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Após o colapso do trem de pouso, o avião ficou parcialmente tombado. Em um pronunciamento enviado por e-mail para a imprensa, um porta-voz da Lufthansa afirmou que, no momento do acidente, os passageiros ainda não haviam embarcado, e que "vários funcionários ficaram feridos e estão recebendo tratamento médico".

A companhia ainda afirmou que está "investigando as circunstâncias do incidente junto às autoridades competentes".

Veja momento em que o trem de pouso quebra: