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Navio de surto do hantavírus passa por desinfecção e é liberado para viagens

Autorização para retorno ao mar aconteceu nesse sábado (30).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
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Na imagem, vista aérea de um grande navio de cruzeiro e expedição, o MV Hondius, navegando em um mar de águas escuras sob um céu parcialmente nublado. O navio possui o casco azul-escuro na parte inferior e vários andares com cabines brancas na parte superior, com botes salva-vidas laranjas acoplados à lateral. Em primeiro plano, uma embarcação menor de apoio, com casco vermelho e cabine branca, navega paralelamente ao navio de grande porte. É possível ver pessoas a bordo do barco menor vestindo trajes de proteção brancos.
Legenda: Previsão de retomada do MV Hondius é 13 de junho.
Foto: AFP

Semanas após preocupar o mundo devido a um surto de hantavírus a bordo, o navio de cruzeiro MV Hondius passou por desinfecção e foi liberado para viagens. A autorização para retorno ao mar aconteceu nesse sábado (30).

Segundo o G1, com informações da France Presse, especialistas em prevenção determinaram que o Hondius havia sido limpo "de maneira eficaz", e que a desinfecção foi realizada "de acordo com as diretrizes estabelecidas".

Por sua vez, a data prevista para retomada de atividades é 13 de junho, conforme anunciou a empresa de cruzeiros Oceanwide Expeditions, proprietária da embarcação.

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Foi durante a rota entre Ushuaia, na Argentina, até o arquipélago de Cabo Verde, que o MV Hondius teve a viagem interrompida depois de três pessoas morrerem devido a um surto de hantavírus.

Os passageiros precisaram ser evacuados em Tenerife, arquipélago especial das Ilhas Canárias. Na sequência, foram repatriados de avião para os respectivos países de origem.

De natureza rara, o hantavírus não tem vacina correspondente nem tratamento específico.

 

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