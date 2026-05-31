Navio de surto do hantavírus passa por desinfecção e é liberado para viagens

Semanas após preocupar o mundo devido a um surto de hantavírus a bordo, o navio de cruzeiro MV Hondius passou por desinfecção e foi liberado para viagens. A autorização para retorno ao mar aconteceu nesse sábado (30).

Segundo o G1, com informações da France Presse, especialistas em prevenção determinaram que o Hondius havia sido limpo "de maneira eficaz", e que a desinfecção foi realizada "de acordo com as diretrizes estabelecidas".

Por sua vez, a data prevista para retomada de atividades é 13 de junho, conforme anunciou a empresa de cruzeiros Oceanwide Expeditions, proprietária da embarcação.

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Relembre o caso

Foi durante a rota entre Ushuaia, na Argentina, até o arquipélago de Cabo Verde, que o MV Hondius teve a viagem interrompida depois de três pessoas morrerem devido a um surto de hantavírus.

Os passageiros precisaram ser evacuados em Tenerife, arquipélago especial das Ilhas Canárias. Na sequência, foram repatriados de avião para os respectivos países de origem.

De natureza rara, o hantavírus não tem vacina correspondente nem tratamento específico.