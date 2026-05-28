CV e PCC são classificados como organizações terroristas, anunciam EUA

As facções brasileiras Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) foram classificadas como organizações terroristas. O anúncio foi feito pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, nesta quinta-feira (28).

“Hoje, o Departamento de Estado dos EUA está designando o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) como Terroristas Globais Especialmente Designados (SDGTs) e pretende designar ambos os grupos como Organizações Terroristas Estrangeiras (FTOs), com vigência a partir de 5 de junho de 2026”, expressa trecho do comunicado.

"Usar todas as ferramentas disponíveis"

A nota segue afirmando que o CV e o PCC são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil.

“Juntas, comandam milhares de membros e orquestraram ataques brutais contra policiais, funcionários públicos e civis brasileiros. Sua influência e redes ilícitas se estendem muito além das fronteiras do Brasil, por toda a nossa região e por todo o país”, afirmou ainda o comunicado assinado pelo secretário de estado Marco Rubio.

O texto ainda afirma que o “governo Trump continuará a usar todas as ferramentas disponíveis para proteger nossa nação e nossos interesses de segurança nacional, mantendo as drogas ilícitas longe de nossas ruas e interrompendo o fluxo de receita que financia narcoterroristas violentos”.

A ação tomada hoje pelo Departamento de Estado demonstra, segundo o documento, “ainda mais o compromisso inabalável do governo Trump em desmantelar cartéis e organizações criminosas em nossa região e garantir a segurança do povo americano”.

JUSTIFICATIVA

O comunicado justificou a decisão afirmando que as medidas tomadas estão em conformidade com a seção 219 da Lei de Imigração e Nacionalidade e com a Ordem Executiva 13224.

“As designações de Organizações de Transporte Estrangeiro (FTO, na sigla em inglês) entram em vigor após a publicação no Diário Oficial Federal (Federal Register)”, conclui.

VIAGEM DE FLÁVIO BOLSONARO

O anúncio foi feito um dia após o senador Flávio Bolsonaro (PL) se encontrar com Marco Rubio. Antes disso, no dia 26, o brasileiro foi recebido em Washington, pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em suas redes sociais, o parlamentar celebrou a ação e publicou um vídeo usando uma camisa da Seleção Brasileira.

“O povo brasileiro de bem agradece a atenção e o compromisso do @SecRubio e do @realDonaldTrump. Essa luta é de todos nós. Vamos dar um basta nesses grupos! O Brasil merece ter paz! O Brasil tem futuro!”, escreveu Flávio.