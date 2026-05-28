Ainda não fez o Imposto de Renda? Saiba como fazer a declaração de forma rápida

O último dia para declaração do Imposto de Renda de 2026 está se aproximando: o contribuinte tem até esta sexta-feira (29), às 23h59, para enviá-la à Receita Federal.

Para conseguir declarar de forma rápida nesta reta final, é possível priorizar fazer a declaração pré-preenchida, disponível para quem tem conta nível ouro ou prata no Gov.br. O modelo facilita a captação de comprovantes de pagamentos e rendimentos, além de trazer informações de forma automática.

Vale ressaltar que é responsabilidade do contribuinte conferir todos os dados que aparecem na declaração pré-preenchida, sejam eles as informações pessoais, e verificar se todos os campos necessários estão preenchidos.

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Como fazer a declaração do Imposto de Renda pré-preenchida?

É possível ter acesso à modalidade no programa de declaração do IR que é baixado no computador, de maneira on-line pelo navegador ou pelo app no celular. É preciso ter conta ouro ou prata no gov.br.

Pelo programa de computador:

Baixe e instale o programa da declaração do Imposto de Renda 2026; Entre com a conta gov.br; Abra uma declaração na aba “Nova”; Selecione a opção "Iniciar declaração a partir da pré-preenchida"

Pelo navegador de forma on-line:

​Acesse o Meu Imposto de Renda, no portal e-CAC, com o login gov.br; Selecione o ano desejado e a opção “Preencher declaração”; Selecione a opção “Pré-preenchida”.

Pelo celular no aplicativo:

Baixe e acesse o app “Receita Federal”, disponível para Android e iOS;

Entre com a conta gov.br;

Selecione o ano desejado e a opção “Preencher Declaração”;

Selecione a opção “Pré-preenchida”.

Como ter conta ouro ou prata no gov.br?

Há três níveis de conta gov.br: bronze, prata e ouro.

O nível bronze é o mais simples. São classificadas assim contas cadastradas apenas com dados do CPF ou do INSS ou aquelas feitas de forma presencial no INSS ou no Denatran. É possível elevar o nível da conta gov.br de diferentes formas.

Para aumentar o nível pelo aplicativo de celular do gov.br, clique em “Aumentar nível”, na tela de início. Já pelo portal, o usuário deve acessar a página “Selos de Confiabilidade”.

A conta pode ser aumentada para nível prata com:

Validação facial com a CNH: faça o reconhecimento facial pelo aplicativo gov.br para conferência da sua foto na base da Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

faça o reconhecimento facial pelo aplicativo gov.br para conferência da sua foto na base da Carteira Nacional de Habilitação (CNH); Autenticação via internet banking: valide seus dados via internet banking de um banco credenciado, como Banco do Brasil, Itaú, Santander, Nubank ou Caixa Econômica Federal. Nesse caso, para receber o código que será enviado, você deve habilitar o serviço de envio de mensagens do banco para seu celular em seu home banking.

Já para nível ouro, os passos são os seguintes:

Justiça eleitoral: faça o reconhecimento facial pelo aplicativo gov.br para conferência da sua foto ou da biometria digital cadastradas nas bases da Justiça Eleitoral (TSE);

faça o reconhecimento facial pelo aplicativo gov.br para conferência da sua foto ou da biometria digital cadastradas nas bases da Justiça Eleitoral (TSE); Certificado digital: valide seus dados com um certificado digital ou com um certificado digital em nuvem emitido por uma Autoridade Certificadora (AC), em conformidade com as regras estabelecidas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil;

valide seus dados com um certificado digital ou com um certificado digital em nuvem emitido por uma Autoridade Certificadora (AC), em conformidade com as regras estabelecidas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil; Carteira de identidade: faça a validação dos seus dados utilizando o aplicativo gov.br para ler o QR Code da Carteira de Identidade Nacional (CIN).

Quem é obrigado a declarar Imposto de Renda em 2026?

Devem apresentar a declaração do Imposto de Renda em 2026 os contribuintes que, em 2025:

receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 35.584,00;

tiveram rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil;

obtiveram ganho de capital na venda de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto.

Quando as restituições do IR 2026 serão pagas?

O cronograma de pagamentos das restituições prevê quatro lotes, com início previsto para o último dia do prazo de entrega das declarações.

Vale ressaltar que contribuintes que optam pela declaração pré-preenchida são prioridade na fila da restituição — mas é preciso observar os outros critérios, como recebimento via pix e idade, por exemplo.

Confira as datas previstas: