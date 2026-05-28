Negócios

Agro DN Auto Papo Carreira Tecnologia Loterias

Ainda não fez o Imposto de Renda? Saiba como fazer a declaração de forma rápida

Contribuintes que tenham conta ouro ou prata no Gov.br podem utilizar a declaração pré-preenchida.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
28 de Maio de 2026 - 10:31
capa da noticia
Legenda: Declaração pré-preenchida ajuda a agilizar o processo de IR.
Foto: Regi Cris / Shutterstock.

O último dia para declaração do Imposto de Renda de 2026 está se aproximando: o contribuinte tem até esta sexta-feira (29), às 23h59, para enviá-la à Receita Federal

Para conseguir declarar de forma rápida nesta reta final, é possível priorizar fazer a declaração pré-preenchida, disponível para quem tem conta nível ouro ou prata no Gov.br. O modelo facilita a captação de comprovantes de pagamentos e rendimentos, além de trazer informações de forma automática.

Vale ressaltar que é responsabilidade do contribuinte conferir todos os dados que aparecem na declaração pré-preenchida, sejam eles as informações pessoais, e verificar se todos os campos necessários estão preenchidos.

Veja também

Imagem da notícia: Pela primeira vez, dados do IR podem mostrar por que negros pagam mais impostos que brancos
Negócios

Pela primeira vez, dados do IR podem mostrar por que negros pagam mais impostos que brancos
Imagem da notícia: Lucro na venda de imóveis: estratégias legais para reduzir ou zerar o Imposto de Renda
Negócios

Lucro na venda de imóveis: estratégias legais para reduzir ou zerar o Imposto de Renda

Como fazer a declaração do Imposto de Renda pré-preenchida?

É possível ter acesso à modalidade no programa de declaração do IR que é baixado no computador, de maneira on-line pelo navegador ou pelo app no celular. É preciso ter conta ouro ou prata no gov.br.

Pelo programa de computador:

  1. Baixe e instale o programa da declaração do Imposto de Renda 2026;
  2. Entre com a conta gov.br;
  3. Abra uma declaração na aba “Nova”;
  4. Selecione a opção "Iniciar declaração a partir da pré-preenchida"

Pelo navegador de forma on-line:

  1. ​Acesse o Meu Imposto de Renda, no portal e-CAC, com o login gov.br;
  2. Selecione o ano desejado e a opção “Preencher declaração”;
  3. Selecione a opção “Pré-preenchida”.

Pelo celular no aplicativo:

  • Baixe e acesse o app “Receita Federal”, disponível para Android e iOS;
  • Entre com a conta gov.br;
  • Selecione o ano desejado e a opção “Preencher Declaração”;
  • Selecione a opção “Pré-preenchida”.

Como ter conta ouro ou prata no gov.br?

Há três níveis de conta gov.br: bronze, prata e ouro.

O nível bronze é o mais simples. São classificadas assim contas cadastradas apenas com dados do CPF ou do INSS ou aquelas feitas de forma presencial no INSS ou no Denatran. É possível elevar o nível da conta gov.br de diferentes formas.

Para aumentar o nível pelo aplicativo de celular do gov.br, clique em “Aumentar nível”, na tela de início. Já pelo portal, o usuário deve acessar a página “Selos de Confiabilidade”.

A conta pode ser aumentada para nível prata com:

  • Validação facial com a CNH: faça o reconhecimento facial pelo aplicativo gov.br para conferência da sua foto na base da Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
  • Autenticação via internet banking: valide seus dados via internet banking de um banco credenciado, como Banco do Brasil, Itaú, Santander, Nubank ou Caixa Econômica Federal. Nesse caso, para receber o código que será enviado, você deve habilitar o serviço de envio de mensagens do banco para seu celular em seu home banking.

Já para nível ouro, os passos são os seguintes:

  • Justiça eleitoral: faça o reconhecimento facial pelo aplicativo gov.br para conferência da sua foto ou da biometria digital cadastradas nas bases da Justiça Eleitoral (TSE);
  • Certificado digital: valide seus dados com um certificado digital ou com um certificado digital em nuvem emitido por uma Autoridade Certificadora (AC), em conformidade com as regras estabelecidas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil;
  • Carteira de identidade: faça a validação dos seus dados utilizando o aplicativo gov.br para ler o QR Code da Carteira de Identidade Nacional (CIN).

Quem é obrigado a declarar Imposto de Renda em 2026?

Devem apresentar a declaração do Imposto de Renda em 2026 os contribuintes que, em 2025:

  • receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 35.584,00;
  • tiveram rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil;
  • obtiveram ganho de capital na venda de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto.

Quando as restituições do IR 2026 serão pagas?

O cronograma de pagamentos das restituições prevê quatro lotes, com início previsto para o último dia do prazo de entrega das declarações

Vale ressaltar que contribuintes que optam pela declaração pré-preenchida são prioridade na fila da restituição — mas é preciso observar os outros critérios, como recebimento via pix e idade, por exemplo. 

Confira as datas previstas:

  • 1º lote: 29 de maio de 2026
  • 2º lote: 30 de junho de 2026
  • 3º lote: 31 de julho de 2026
  • 4º lote: 28 de agosto de 2026
Assuntos Relacionados
Economia/Imposto de Renda

VC Repórter

Imagem da notícia Ainda não fez o Imposto de Renda? Saiba como fazer a declaração de forma rápida
Negócios

Ainda não fez o Imposto de Renda? Saiba como fazer a declaração de forma rápida

Contribuintes que tenham conta ouro ou prata no Gov.br podem utilizar a declaração pré-preenchida.

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Com uso de bodycams e drones, Seguro expande ações de segurança patrimonial no Nordeste
Negócios

Com uso de bodycams e drones, Seguro expande ações de segurança patrimonial no Nordeste

Uso de ferramentas tecnológicas contribui para a gestão de riscos

Agência de Conteúdo DN

Imagem da notícia Estado decreta ponto facultativo na sexta-feira após feriado de Corpus Christi
Opinião

Estado decreta ponto facultativo na sexta-feira após feriado de Corpus Christi

A medida tem sido tomada de forma recorrente pelo Governo do Estado para alongar as folgas dos servidores.
Foto de Victor Ximenes

Victor Ximenes

Imagem da notícia Fiec homenageia hoje quatro gigantes da indústria cearense
Opinião

Fiec homenageia hoje quatro gigantes da indústria cearense

Cláudio Dias Branco, Aline Ferreira e Joaquim Caracas receberão a Medalha do Mérito Industrial da Fiec; Francisco de Assis Neto será homenageado com a Ordem do Mérito Industrial da CNI
Foto de Egídio Serpa

Egídio Serpa

Imagem da notícia Após Masterboi, Ceará negocia instalação de novos frigoríficos na rota da Transnordestina
Agro

Após Masterboi, Ceará negocia instalação de novos frigoríficos na rota da Transnordestina

Segmento de pecuária de corte segue em alta no Estado.

Luciano Rodrigues

Imagem da notícia Lucro na venda de imóveis: estratégias legais para reduzir ou zerar o Imposto de Renda
Negócios

Lucro na venda de imóveis: estratégias legais para reduzir ou zerar o Imposto de Renda

Entenda o prazo de 180 dias e os fatores de redução por tempo de posse podem beneficiar seu bolso.

Paloma Vargas

Imagem da notícia Bicicleta elétrica x bicicleta comum: entenda as principais diferenças e saiba em qual investir
Auto

Bicicleta elétrica x bicicleta comum: entenda as principais diferenças e saiba em qual investir

Entenda as diferenças entre bicicleta comum e elétrica e veja como muda o uso no dia a dia nas cidades.

Redação

Imagem da notícia Ceará ultrapassa Pernambuco e se torna o 2º maior mercado financeiro do Nordeste
Opinião

Ceará ultrapassa Pernambuco e se torna o 2º maior mercado financeiro do Nordeste

Diferença entre as carteiras de crédito se reduz de forma consistente desde 2022
Foto de Allisson Martins

Allisson Martins

Imagem da notícia Aneel concluirá até julho regulamentação do armazenamento de energia
Opinião

Aneel concluirá até julho regulamentação do armazenamento de energia

Em evento organizado pela Absolar em São Paulo, o tema foi debatido por dezenas de empreendedores do mercado da energia solar e autoridades do governo
Foto de Egídio Serpa

Egídio Serpa

Imagem da notícia Morre empresário Marcos Dias Branco aos 61 anos
Negócios

Morre empresário Marcos Dias Branco aos 61 anos

O falecimento foi confirmado pela empresa nesta quarta-feira (27).

Redação

Imagem da notícia Estado dá sinal verde a empresas com potencial de R$ 1 bi em investimentos
Opinião

Estado dá sinal verde a empresas com potencial de R$ 1 bi em investimentos

Foram celebradas concessões de incentivos fiscais, renovações de benefícios e acordos para instalação de novos empreendimentos.
Foto de Victor Ximenes

Victor Ximenes

Imagem da notícia Empresário do Ceará comandará entidade nacional da indústria de panificação
Opinião

Empresário do Ceará comandará entidade nacional da indústria de panificação

O mandato é para o triênio 2026-2029.
Foto de Victor Ximenes

Victor Ximenes

Imagem da notícia Peugeot 208 GT Hybrid 2026 vale a pena? Veja consumo, desempenho e espaço interno
Auto

Peugeot 208 GT Hybrid 2026 vale a pena? Veja consumo, desempenho e espaço interno

O lançamento da montadora francesa é ágil, bom de estacionar e faz 13 km/l na zona urbana

Jota Pompílio

Imagem da notícia Concorrência: os queijos do Ceará já enfrentam os europeus
Opinião

Concorrência: os queijos do Ceará já enfrentam os europeus

Grupo de empresários reúne-se com deputado Danilo Forte, com quem trata de tudo, do leilão de energia ao fim da jornada 6x1
Foto de Egídio Serpa

Egídio Serpa

Imagem da notícia Por que tantos profissionais competentes não são vistos no trabalho?
Opinião

Por que tantos profissionais competentes não são vistos no trabalho?

Foto de Delania Santos

Delania Santos

Imagem da notícia Santander escolhe Fortaleza para nova sede do Nordeste e reforça 'Faria Lima do CE'
Opinião

Santander escolhe Fortaleza para nova sede do Nordeste e reforça 'Faria Lima do CE'

Foto de Victor Ximenes

Victor Ximenes

Imagem da notícia Jumento sai do Ceará por até R$ 10 e tem pele vendida a R$ 1.500 para cosmético na China
Agro

Jumento sai do Ceará por até R$ 10 e tem pele vendida a R$ 1.500 para cosmético na China

Letícia do Vale

Imagem da notícia Saiba quando é o quinto dia útil de junho de 2026
Negócios

Saiba quando é o quinto dia útil de junho de 2026

Trabalhadores contratados pelo regime CLT devem receber o salário até essa data.

Redação

Imagem da notícia Passe para Motoristas da Uber: assinatura é automática ao aceitar corrida sem plano ativo
Auto

Passe para Motoristas da Uber: assinatura é automática ao aceitar corrida sem plano ativo

Ativação não pode ser pausada ou suspensa temporariamente, diz plataforma.

Redação

Imagem da notícia Em primeira mão! BNB prorroga prazo para reestruturação do Crediamigo
Opinião

Em primeira mão! BNB prorroga prazo para reestruturação do Crediamigo

As contribuições ao RFI devem ser enviadas até o limite do novo prazo (5 de junho de 2026) para o e-mail gtlicitacoesmicrofinancas@bnb.gov.br
Foto de Egídio Serpa

Egídio Serpa

Imagem da notícia IR 2026: O que esperar da tributação de dividendos e as perspectivas fiscais para o investidor
Negócios

IR 2026: O que esperar da tributação de dividendos e as perspectivas fiscais para o investidor

Especialista detalha critérios para quem operou em bolsa e as nuances no cálculo do imposto para evitar a malha fina.

Redação

Imagem da notícia Governo publica decreto que cria subsídio de R$ 0,44 por litro da gasolina
Negócios

Governo publica decreto que cria subsídio de R$ 0,44 por litro da gasolina

Medida terá duração de dois meses e será executada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Redação

Imagem da notícia Dia do Imposto Zero terá até 60% de desconto em perfumes importados na Le’Loyn
Negócios

Dia do Imposto Zero terá até 60% de desconto em perfumes importados na Le’Loyn

Grandes marcas da perfumaria internacional estarão entre os destaques da Le’Loyn no dia 28 de maio

Agência de Conteúdo DN

Imagem da notícia Como recuperar seu dinheiro com o MED após golpe no Pix
Opinião

Como recuperar seu dinheiro com o MED após golpe no Pix

Foto de Ana Alves

Ana Alves

Imagem da notícia Contas públicas: que herança fiscal receberá o próximo governo?
Opinião

Contas públicas: que herança fiscal receberá o próximo governo?

As despesas aumentam, a dívida sobe, os juros e a corrupção, também. Há insegurança jurídica. Como investir em cenário assim?
Foto de Egídio Serpa

Egídio Serpa

Imagem da notícia Fintech cearense capta R$ 300 milhões para financiar mercado de condomínios
Opinião

Fintech cearense capta R$ 300 milhões para financiar mercado de condomínios

Foto de Victor Ximenes

Victor Ximenes

Imagem da notícia Por que o Canadá pode ser o próximo grande destino direto do Nordeste
Opinião

Por que o Canadá pode ser o próximo grande destino direto do Nordeste

Foto de Igor Pires

Igor Pires

Imagem da notícia Primeira mulher a liderar sindicato no Cariri amplia produção e exporta calçados para Oriente Médio
Negócios

Primeira mulher a liderar sindicato no Cariri amplia produção e exporta calçados para Oriente Médio

HG Industrial projeta elevar em até 40% o quadro de funcionários e consolidar produção mensal de 300 mil pares de calçados.

Paloma Vargas

Imagem da notícia Quina de São João 2026 inicia vendas com prêmio estimado em R$ 250 milhões
Negócios

Quina de São João 2026 inicia vendas com prêmio estimado em R$ 250 milhões

Inicialmente, serão feitas vendas paralelas, mas as apostas exclusivas iniciam no dia 14 de junho.

Redação

Imagem da notícia Manutenção preventiva: cinco itens para revisar no carro em dias de chuva
Auto

Manutenção preventiva: cinco itens para revisar no carro em dias de chuva

Confira os itens essenciais para revisar no carro para evitar problemas mecânicos em períodos chuvosos e aumentar a segurança.

Redação

1

2 3 4 5