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Peugeot 208 GT Hybrid 2026 vale a pena? Veja consumo, desempenho e espaço interno

O lançamento da montadora francesa é ágil, bom de estacionar e faz 13 km/l na zona urbana

Escrito por Jota Pompílio producaodiario@svm.com.br
27 de Maio de 2026 - 07:00
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Legenda: Hatch françês é top de linha e oferta sistema híbrido de 12 volts dando uma economia considerável ao modelo.
Foto: Divulgação/Stellantis.

Um dos principais lançamentos da montadora francesa no Brasil, o Peugeot 208 GT Hybrid chega ao mercado com visual marcante e a promessa de ser mais econômico. 

Cedido pela Peugeot, o DN Auto fez o test drive e esteve com o lançamento por 10 dias. Na versão testada, o hatch híbrido impressiona pelo design. Entre os diferenciais do modelo, estão os alargadores de para-lamas, rodas de 17", aerofólio e detalhes em preto brilhante que chamam atenção e dão um toque esportivo a mais.

A bordo, há bastante esportividade no cockpit, na tela de multimídia e no volante que lembra ao de um carro de Fórmula 1.
Legenda: A bordo, há bastante esportividade no cockpit, na tela de multimídia e no volante que lembra ao de um carro de Fórmula 1.
Foto: Divulgação/Stellantis.

Sob o capô

O pequeno Peugeot segue ágil, tem boa arrancada e um cockpit que exala esportividade, com destaque para o volante, que remete ao visual de carros de Fórmula 1. Quanto à dirigibilidade, o câmbio CVT é bem entrosado com o motor 1.0 turbo flex.

Nota-se, especialmente durante as ultrapassagens, que o conjunto opera com muita suavidade. Para melhorar, com 130 cv, o 208 GT acelera de 0 a 100 km/h em 8,6 segundos.

Após a atualização e a adoção do sistema híbrido de 12 volts, o Peugeot 208 GT ficou mais econômico. Dados do Inmetro apontam que o consumo urbano passou de 12 km/l para 13 km/l, enquanto, na estrada, a média subiu de 13,7 km/l para 13,8 km/l.

Ágil, o modelo faz de 0 a 100km/h em menos que 9 segundos.
Legenda: Ágil, o modelo faz de 0 a 100km/h em menos que 9 segundos.
Foto: Divulgação/Stellantis.

A linha 2026 recebeu um novo software no sistema multimídia com tela de 10,3", agora com botão de volume físico e alguns atalhos na régua de comandos que fica perto das saídas de ar-condicionado. Isso facilitou o uso quando comparado ao anterior e foi uma herança do novo Peugeot 2008. Na versão GT, os detalhes em verde são discretos e combinam bem com os bancos em couro. Há acabamentos em plásticos, mas que remetem à fibra de carbono.

Sobre o tamanho, há uma vantagem e uma desvantagem. Compacto, é ótimo para estacionar em qualquer espaço. Contudo, o espaço interno é um ponto negativo. Com 4.053 mm de comprimento e 2.542 mm de entre-eixos, não é o exemplar que melhor acomoda seus ocupantes, comparado a outros veículos da mesma categoria.

A parte dianteira acomoda melhor, apesar do teto baixo. Porém, uma pessoa de 1,75 metro no banco traseiro sofrerá com a falta de espaço para pernas. Encerrando o conjunto do veículo, o porta-malas possui 265 litros.

Ficha técnica

Motor: 1.0 turbo híbrido

Potência: 130 cv

Câmbio: CVT (7 marchas)

Direção: elétrica

Roda: 17’'

0 a 100 km/h: 8,6s

Porta-malas: 265 litros

Preço: R$ 136.000,00.

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Jota Pompílio

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